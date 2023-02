Monreal acusó que García Luna no actuaba solo: “Era parte de un equipo”

Monreal aseguró que la FGR tiene investigaciones en curso contra García Luna (@azucenau)

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, señaló que el ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, no actuó solo, pues era parte de un sistema.

Morena pidió extinción de dominio a los bienes de García Luna El diputado Alejandro Robles presentó un punto de acuerdo en el que exhorta al Gobierno de la CDMX a cancelar el derecho de propiedad a los bienes del exfuncionario relacionados con ilícitos VER NOTA

En el marco de la declaración de culpabilidad del ex funcionario calderonista, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) actualmente tiene carpetas de investigación abiertas en contra del “súper policía”.

“El tema de García Luna tiene consecuencias colaterales, porque obviamente García Luna no actuaba solo, era parte de un sistema, era parte de un equipo, era parte de un proceso. Yo no quiero responsabilizar, ni decir nombres, ni culpar a nadie”, expresó el ex gobernador de Zacatecas.

Genaro García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos que le imputó la justicia estadounidense (AFP)

En ese sentido, aclaró que la fiscalía estadounidense que llevó ante la justicia al ex funcionario está ampliando la investigación “para otros actores mexicanos en el pasado actuante que estuvieron cercanos al ahora culpabilizado García Luna”, aunque no nombró a ninguna persona.

“Es difícil suponer que Calderón no sabía”, aseguró Sheinbaum sobre caso García Luna La jefa de Gobierno de la CDMX acusó que el ex mandatario comenzó una guerra en México para legitimarse tras robar la presidencia VER NOTA

De este modo, reveló que la justicia mexicana está haciendo lo propio. “Y en México sé que la Fiscalía General de la República ha iniciado carpetas de investigación en contra de García Luna y otras personas. Pero eso será la propia fiscalía quien pueda explicarlo e informarlo más adelante”, aseveró.

No obstante, también criticó que con dicho caso, el país quedó catalogado como un “narcoestado”, al tiempo que cuestionó el porqué no se le investigó anteriormente al responsable de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

“Aunque fue declarado culpable García Luna, se le condenó a México también en ser un narcoestado. Lamentablemente condenado por una corte extranjera nos damos cuenta de lo que sucedió. ¿Qué pasó con la justicia mexicana? ¿Por qué la omisión? ¿Por qué no había ninguna denuncia? ¿Por qué ningún fiscal o ministerio público actuó en contra de lo que era evidente?”

Desde que se dio a conocer la culpabilidad de García Luna, Morena acusó la presunta colusión del Partido Acción Nacional (Twitter@AndreaChavezTre)

Fue el pasado 21 de febrero que el en Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York se declaró culpable al exfuncionario de los cinco cargos que la justicia de Estados Unidos le imputó. Dentro de los delitos se encuentras tres cargos por tráfico de cocaína a EEUU, colusión con grupos criminales, así como mentir en declaración a las autoridades de dicho país.

“Por mí se enteraron”: Lilly Téllez denunció por años a García Luna, aseguró La senadora por el PAN sostuvo un enfrentamiento con la morenista Rocío Abreu durante la discusión de la segunda parte del Plan B VER NOTA

Será el próximo 27 de junio que el juez Brian Cogan (quien juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán) dictará sentencia a García Luna, quien podría pasar desde 20 años en prisión hasta cadena perpetua.

“Cómo es posible que el principal funcionario de seguridad Pública prestaba auxilio a los cárteles para transitar o comercializar droga, o para cubrir contubernios y proteger a los traficantes de droga a cambio de recursos multimillonarios”, cuestionó Monreal.

Calderón se deslindó de los señalamientos en su contra (CUARTOSCURO.COM)

“Cómo aceptar que México en el reciente pasado estuvo sometido por la mafia. Cómo aceptar que México estuvo presionado por el propio gobierno para aceptar la delincuencia organizada, para protegerla y para expandirla”

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República atribuyó la actual violencia en el país a dichos vínculos del gobierno con grupos delictivos. “Hay territorios completos que están bajo el dominio del crimen organizado y ahora nos damos cuenta por qué. Se les toleró, se les protegió (...) Ahora estamos pagando las consecuencias”, sentenció.

Por otra parte, una de las personas que han sido señaladas por presuntamente haber estado coludido con García Luna es el mismo ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien también fue mencionado durante los juicios en contra de su ex colaborador.

No obstante, el ex mandatario federal negó cualquier responsabilidad, pues a través de un desplegado en sus redes sociales aseguró nunca pactó con criminales.