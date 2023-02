Qué dijo Arturo López Gavito sobre las supuestas cámaras ocultas en los baños de “La Academia”

"El Juez de Hierro" o se quedó con las ganas de asegurar que era el mejor de la cuarta generación (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Después de que se destapara el tema de Yuridia y por qué dejó de hacer entrevistas con Ventaneando, la cantante también rompió el silencio recientemente sobre un delicado tema que habría acontecido durante su permanencia en La Academia.

Edén Muñoz saltó en defensa de Yuridia ante polémica con Pati Chapoy: “Fue muy valiente” El cantante se encuentra trabajando con su colega en la producción de la segunda parte de “Pa’ luego es tarde”, un álbum que deberá estar listo antes del nacimiento de Benicio VER NOTA

Y es que, según lo que la cantante de Ya te olvidé comentó en sus historias de Instagram, aparentemente habría encontrado cámaras ocultas en los baños de la casa de dicho reality show durante su estancia en la casa de la cuarta generación.

“¿Les contaré la historia de cómo nos hicieron firmar el contrato de (TV) Azteca, o les contaré la historia de cuando Jolette, Mar y yo descubrimos que había cámaras ocultas en las regaderas del baño de mujeres en La Academia... o les contaré la historia de... es que hay muchas historias, oiga”, puntualizó.

No solo Pati Chapoy, qué otros conductores han lanzado comentarios despectivos contra Yuridia Belinda y Juan Soler también explotaron contra la colaboradora de TV Azteca por sus opiniones vertidas en “Ventaneando” VER NOTA

Así, tras darse a conocer este escándalo, fue la misma Jolette quien también rompió el silencio y , desde sus redes sociales, confirmó que aparentemente sí habían cámaras ocultas.

(Foto: Instagram)

Según lo que Gustavo Adolfo Infante dijo en días recientes durante una emisión de Sale el sol, se habría puesto en contacto con la tapatía para ahondar en el sensible tema.

Por qué Yuridia confesó que teme por su vida: “Si algo me pasa, ya saben quién fue” A una semana de que videos virales y debates en redes sociales hicieran notorio una serie de comentarios gordofóbicos que recibía la cantante, aseguró que habrá más “historias por contar” VER NOTA

“Me pone: ‘Es cierto lo de las regaderas de La Academia, también lo vio Edgar y Cynthia. Yo lo dije como hablé todo en su momento”, comentó el controversial presentador.

Qué dijo Arturo López Gavito sobre las cámaras ocultas

Fue durante una entrevista para De primera mano, donde Arturo López Gavito -quien es considerado el Juez de Hierro en La Academia- apoyó, en primera instancia, a Yuridia tras los ataques gordofóbicos que recibió en el pasado y el acoso mediático del que fue sujeta.

“(Ella es) La mejor voz femenina más importante que tiene este país y creo en eso. Me apena mucho que pase cualquier tema que tenga que ver con la falta de respeto al físico o a la integridad de una persona, todo el mundo tiene que alzar la voz y todo el mundo tiene que decir: ‘Yo me siento de esta manera’, ‘Fui víctima de algo duro que me pasó'”, comenzó a decir.

Lolita Cortés, Arturo López Gavito y Ana Bárbara corearon y bailaron al ritmo de la española, haciendo más notorio la ausencia del conductor de “Venga La Alegría” (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Asimismo, el exconcursante de MasterChef Celebrity recalcó que debido a que los hechos ocurrieron hace muchos años, consideraba difícil que pudiera existir algún proceso al respecto.

No obstante, al ser cuestionado sobre las cámaras ocultas que denunció tanto Yuridia como Jolette, el crítico mencionó que nunca tuvo conocimiento de que sucediera algo así, ya que su papel en el programa estaba alejado de la casa en donde residían los participantes.

‘’Nosotros como críticos siempre estuvimos solamente en el panel, nuestro trabajo se limitó solamente a hacer la crítica profesional, a dar nuestra opinión profesional a los alumnos y ayudarlos a hacerlos crecer”, dijo y agregó:

‘’Nunca en mi vida he estado vinculado al tema de la producción, desconozco lo que haya pasado en la intimidad de la casa con los alumnos’'.

Foto: Azteca Uno / La Academia

Cabe recordar que Arturo López Gavito es uno de los jueces que más temporadas ha estado en La Academia y, a lo largo de los años, ha creado una gran dupla junto a Lolita Cortés al punto de que varios de sus fans no han dudado en shippearlos.

Incluso, en una plática que Cortés tuvo con El escorpión dorado -aunque desmintió los rumores de un supuesto romance con su compañero- sí aseguró que es una persona a la cual le tiene un gran cariño.

“Claro que no, lo adoro con todo el corazón, lo admiro profundamente, huele delicioso, es un hombre encantador, es un caballero... le pongo tienda”, aseguró la actriz de teatro.