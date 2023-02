Por qué el Fondo de Cultura Económica no se presentará en la FIL de Minería

Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, mencionó que la logística de la FIL de Minería no correspondía con la política de la editorial (Foto: Cuartoscuro)

Cada año, el Palacio de Minería abre sus puertas para que se lleve a cabo la Feria Internacional del Libro (FIL), uno de los eventos literarios y culturales más destacados en la Ciudad de México. Y es que en este recinto histórico, diversas editoriales convergen en un mismo espacio para dar a conocer al público lector una amplia oferta de textos.

La edición número 44 de la FIL de Minería arrancó este jueves 23 de febrero. Sin embargo, una de las editoriales en lengua española más destacadas en México estará ausente. Se trata del Fondo de Cultura Económica (FCE), reconocida por su presencia en todo el orbe hispanoamericano, sus más de 10 mil obras publicadas y sus ocho subsidiarias en el extranjero, incluidas Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala y Perú.

De acuerdo con el director del FCE, Paco Ignacio Taibo II, optaron por no presentarse este año en la FIL de Minería debido su “lógica insoportable”. El también escritor detalló que la ausencia de la editorial se debe a los altos precios que la FIL estableció para instalar los stands correspondientes donde exhibirán los libros, toda vez que no coincide con su política de una promoción de la lectura económica.

“Resulta que cuando nos proponen que vayamos a la FIL de Minería hace tres meses o cuatro, nos dicen: ‘les va a costar tanto poner el stand para sus libros’. Vemos los números y resulta que es el stand más caro que hay en una Feria en México”

¿Por qué el @FCEMexico y @LibreriasEducal no van a la FIL Minería? Estas son las razones. pic.twitter.com/5mo9CdwVxT — Paco Taibo2📝 (@Taibo2) February 22, 2023

A través de su cuenta de Twitter, Paco Ignacio Taibo II compartió un video retomado de una transmisión de Capital 21 en el que dio a conocer los precios que la FIL estableció para este 2023. Se mencionó que el precio más alto por metro cuadrado es de 4 mil 200 pesos para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mientras que en la de Minería los precios son aún más elevados, pues alcanzan los 11 mil 250 pesos.

“Les dijimos: ‘¿Saben qué? Vayan y récenle a Rico McPato’. Están locos. Porque si para nosotros nuestra política fundamental es bajar de los 100 pesos, no podemos. Entonces no vamos a ir a Minería”, aseveró el director del FCE. En ese sentido, mencionó que no le parecía “coherente” los precios establecidos, toda vez que se trataba de una Feria de libro universitaria enfocada a la difusión de “libros baratos”, es decir, a un precio asequible.

Ante la ausencia del FCE en el Palacio de Minería, se dio a conocer que dicha editorial instalará un tendido de libros en el Palacio Postal, ubicado en Tacuba 1, en el Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Informó que iniciará el viernes 23 de febrero y cerrarán de manera momentánea el domingo 26. Posteriormente volverán a abrir en el mismo espacio del 3 al 5 de marzo.

El costo de entrada a la FIL de Minería es de 20 pesos de lunes a viernes, y 25 pesos los sábados y domingos (Foto: FIL Minería/Teitter)

Los horarios variarán según los días en los que asista el público. Los viernes será de las 10:00 a las 17:00 horas, mientras que los sábados y domingos se reducirá una hora, esto es, de las 10:00 a las 16:00 horas.

“Todos aquellos neoliberales que están a favor de la libre competencia, que ‘aguanten vara’. Vamos a ir con Vientos del Pueblo a 20 pesos, 11 pesos y 15 pesos los libros”, finalizó el autor de Días de Combate.

Horarios y precios de la FIL de Minería

La edición 44 de la FIL de Minería -organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- finalizará el 6 de marzo. Los horarios son de 11:00 a 20:30 horas de lunes a viernes, con un costo de 20 pesos; mientras que los sábados y domingos son de 10:00 a 20:30 horas, y el precio de entrada es de 25 pesos.

El Palacio de Minería está ubicado en Tacuba 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La estación del Metro más cercana para llegar es Bellas Artes (correspondencia con la Línea 2 y 8).

En este 2023, el estado invitado es Guanajuato y habrán diversas actividades desde talleres, conferencias, charlas y mesas redondas hasta presentaciones de libros. Para consultar las editoriales que estarán presentes en esta edición se puede consultar su sitio web.