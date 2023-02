Julio César Chávez reveló cuál es la sustancia que generó dependencia en su hijo

JC Chávez Jr. podría ser dado de alta en los próximos días (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Julio César Chávez Jr. desapareció de la vida pública y las redes sociales desde febrero de 2022. Meses después, su padre dio a conocer su internamiento por un trastorno con el consumo de sustancias pero a días de que su primogénito sea dado de alta de la terapia de rehabilitación, reveló el nombre de la sustancia que comprometió su estado de salud.

En una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, en el programa De Primera Mano, Julio César Chávez González negó que la adicción de su hijo sea por sustancias como la cocaína y el alcohol. Por el contrario, dijo, se trató de un fármaco utilizado para bajar de peso.

“Realmente mi hijo Julio ni siquiera usa cocaína, ni siquiera toma, mi hijo tiene un problema de pastillas para bajar de peso. Esas pastillas son muy adictivas. Si las sabes utilizar no pasa nada, pero cuando tienes un problema de adicción, si te tomas 20 o 30 empiezas a ver moros con tranchetes, a celar a tu esposa, a hablar mal de tu padre, a valerte m*dre la vida”, describió.

Chávez González ha visitado a su hijo en el centro de rehabilitación (Instagram/jcchavez115)

En el espacio también aclaró que dicha adicción era la detonante de discusiones y problemas con su hijo. Aunque intentó ayudarlo en diversas ocasiones, el resultado siempre era negativo por lo cual decidió ingresarlo al mismo anexo donde estuvo internado él para lograr superar su problema.

“Ahora tuve que meterlo en un anexo. Imagínate que mi hijo esté en un anexo durmiendo en el suelo. Eso fue para mí muy doloroso, muy triste, pero cuando quise sacar a mi hijo me dijo que no ‘aquí estoy bien, quiero terminar mi proceso, salir, pelear, estar con mi familia porque ya me cansé’ y eso es una gran noticia para mí”, agregó.

Incluso, según sus declaraciones, su hijo le contó que durmió en el mismo lugar y vivió bajo las mismas condiciones que él hace algunos años en el centro de rehabilitación. La declaración causó en Chávez González el sentimiento de tristeza e intentó sacarlo de ahí, no obstante su hijo decidió seguir hasta el final.

El Gran Campeón Mexicano dio a conocer su intención de pelear una vez más en la misma cartelera con sus hijos (Twitter/ @Jcchavez115)

En el mismo espacio, el originario de Ciudad Obregón, Sonora, adelantó que el proceso de rehabilitación tuvo éxito y su hijo podría abandonar las instalaciones del anexo antes de que llegue el último fin de semana de febrero.

De igual forma, una vez que se encuentre fuera y enfrente el reto de volver a su vida cotidiana el Junior se someterá a sesiones de entrenamiento para poder participar en una cartelera de exhibición junto con su padre y su hermano Omar. El mérito, de acuerdo con el Señor Nocaut, será que sus hijos se suban al ring sin haber consumido algún tipo de sustancia por primera vez.

“Por eso voy a hacer esta exhibición porque en las exhibiciones que he hecho con mis hijos nunca han peleado limpios. Esta vez va a ser la primera donde Julio y Omar peleen limpios, sin ninguna sustancia en su cuerpo y va a ser un buen retiro para mí. Quiero quedarme con ese sentimiento”, reiteró.

Anderson Silva ganó la última pelea que sostuvo con Julio César Chávez (Foto: Twitter/@LINDSAYDEPORTES)

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la fecha ni los rivales de Julio César Chávez Junior y Omar. El único dato que ha confirmado el exboxeador profesional es que se verá la cara con Erick Terrible Morales en la pelea con la cual planea retirarse de forma definitiva de las exhibiciones.

La última vez que los tres boxeadores compartieron una cartelera, el único que salió victorioso fue el más experimentado, quien enfrentó a Héctor Macho Camacho Jr. Su hijo Omar perdió en contra de Ramón Inocente Álvarez, mientras que Julio cayó ante el excampeón de artes marciales mixtas Anderson Silva.