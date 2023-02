Semovi condonará parcialmente el pago de contribuciones a taxistas

La Semovi informó que los taxistas contarán con una condonación durante 2023 (Foto: Archivo)

Por medio de redes sociales la Secretaria de Movilidad (Semovi) dio a conocer la resolución en la que se acordó que se le condonarían las contribuciones a los concesionarios del Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros tipo “Taxi”. Revelando que dicho dictamen ya había sido publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Por lo tanto se le estará condonando parcialmente los pagos de contribuciones a los taxistas, señalando que los trabajadores que brinden ese tipo de servicio estarán eximidos conforme a los siguientes rubros:

- Prorroga de concesión: la cual tiene un costo de 9 mil 926 pesos, y tendrá un descuento del 80 por ciento, dando un total de pago de mil 985.20 pesos.

- Alta vehicular: misma que normalmente tiene un precio de mil 742 pesos, en está ocasión le será condonado el 50 por ciento, es decir que en total se deberá cubrir el costo de únicamente 871 pesos.

Algunos trámites tendrán un descuento de hasta el 80%

- Tenencia y refrendo (exclusivamente placas A00000, B00000 y M00000): donde estarán totalmente eximidos (periodo 2018 a 2022).

- Otorgamiento de concesión/ Programa 2008: dicho trámite es uno de los más costosos puesto que tiene el precio de 47 mil 718 pesos; sin embargo, en está ocasión se descontará el 80 por ciento, dando un total por saldar de 9 mil 543 pesos.

- Cesión de derechos: el cual normalmente cuesta 11 mil 985 pesos, pero se estará condonando el 75 por ciento, por lo tanto la cantidad final a pagar será de 2 mil 996.25 pesos.

- Revalidación por cajón: misma que tiene un costo para 2023 de mil 578 pesos, pero se eximirá a los modelos 2019 y 2020 a los que se les aplicará un descuento del 30 por ciento para presente año, dando una cifra de mil 104 pesos a pagar.

Los taxistas deberán realizar los trámites en tiempo y forma (Foto: Cuartoscuro)

- Sustitución de vehículos: el cual normalmente tiene un costo de 633 pesos, y está oportunidad se condonará el 50 por ciento, para finalmente costear 331.50 pesos.

- Revista 2022: que tiene el precio de mil 931 pesos, a dicho trámite se le descontará el 50 por ciento, dando un total a pagar de 965.50 pesos.

- Licencia y tarjetón “B”: donde por cada dos años se debe costear mil 228 pesos o por cada tres años, que es la cantidad de mil 848 pesos, en el que se aplicará el 50 por ciento de condonación, teniendo que pagar al final 614 pesos o 924 pesos.

Lista de precios final de la Semovi (captura de pantalla: Secretaría de Movilidad CDMX/Twitter)

- Tenencia (únicamente aplica a placas A00000A): donde se eximen a las personas de 2018 a 2023.

Cabe señalar que en su comunicado mencionaron que dichas acciones tendrán como objetivo el poder regularizar la operación de este servicio, además de actualizar los padrones de los sitios y las bases autorizadas, y al mismo tiempo garantizar un servicio seguro y de la calidad para los pasajeros que hacen uso de ese tipo de transporte.

Mientras que las personas interesadas deberán ingresar a un enlace para poder obtener el formato de pago y así liquidar en cualquiera de los más de 8 mil puntos de recaudación de las auxiliares de Tesorería; https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/.

En caso de que el trabajador no realice el trámite dentro de su vigencia, no podrá hacerlo valer posteriormente, además no es acumulable con otro tipo de beneficios fiscales.

Asimismo, las personas que presenten documentos o información falsa o en su defecto la omitan con el propósito de gozar indebidamente de los beneficios anteriormente mencionados en la resolución “perderán totalmente los mismos son prejuicio de las responsabilidades penales o administrativas a que haya lugar”, se pudo leer al final del comunicado de la dependencia.