“Si el AIFA tuviera vuelos baratos no tendrían que traer a Luisito Comunica”, acusó Roberto Madrazo

Luisito comunica en el AIFA (YouTube/Luisito Comunica)

Luego de que el influencer Luisito Comunica fue señalado por presuntamente recibir dinero por promocionar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el político Roberto Madrazo se lanzó en contra del gobierno federal por presuntamente utilizar al youtuber para convencer a la ciudadanía de usar el complejo aeroportuario.

Luisito Comunica presumió que ahorró más de 30 mil pesos por volar desde el AIFA En su más reciente video el influencer dio a conocer sus impresiones del aeropuerto y el costo de su vuelo VER NOTA

Sin embargo, pese a que el creador de contenido aclaró que no recibió nada a cambio del video que subió donde habló del aeropuerto ubicado en Zumpango, Estado de México, el ex candidato presidencial por el PRI en 2006 aseguró que las declaraciones de Lusillo el Pillo fueron solicitadas por el gobierno.

Asimismo, el político tabasqueño también mencionó al chef Aquiles Chávez, mientras que recordó la polémica relacionada con el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, quien hace algunas semanas fue acusado de pagar a futbolistas para promover su campaña a través de redes sociales.

Twitter Roberto Madrazo (Twitter)

“Si el AIFA tuviera vuelos baratos y fácil acceso no tendrían que traer a Luisito Comunica ni a Aquiles Chávez para convencernos de usarlo... Y si estuviéramos ‘a gusto’ con Adán Augusto tampoco tendrían que convencernos Miguel Layún, Giovani Dos Santos ni Braulio Luna”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Al estilo de Lilly Téllez: Roberto Madrazo propuso multar a AMLO El excandidato a la presidencia por el PRI exhortó a no crear leyes que atenten contra la libertad de expresión de la ciudadanía VER NOTA

No obstante, Luis Arturo Villar (nombre real de Lusito Comunica) rechazó totalmente haberse “vendido” para promocionar al megaproyecto de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por medio de Twitter explicó que no habló únicamente bien del AIFA, sino que también comentó puntos negativos. Además, mostró las pruebas de que él compró y comparó los boletos.

“Y luego se preguntan por qué no grabo tantas cosas de México; todo lo vuelven político. No, no me pagaron. Ninguna necesidad tengo yo de recibir dinero del gobierno”, comentó.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es uno de los megaproyectos del gobierno de AMLO (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El originario de Puebla explicó, con pruebas, que su contenido en YouTube fue orgánico, e incluso compartió la conversación con su asistente en la que se planeó el viaje y se buscaron los boletos de avión.

Vialidad al AIFA promete llegar en 30 minutos gratis desde CDMX: Cómo acceder a ella La carretera rumbo al Aeropuerto de Santa Lucía fue inaugurada por el presidente López Obrador y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo VER NOTA

“Me tomo el tiempo de aclarar todo esto porque me enferma que me tachen de vendido. Jamás he vendido ni vendería una opinión. Afortunadamente soy una persona con muchos negocios y sin ninguna necesidad de caer tan bajo. Sobre todo lo aclaro para mis seguidores, a quienes les debo mucho y jamás les haría una cochinada así”, apuntó.

“El mundo de la política me desagrada y nunca aceptaría su dinero”

Luisito Comunica negó haberse "vendido" (captura de pantalla/Twitter)

Por su parte, hace algunas semanas al menos tres futbolistas profesionales compartieron videos en sus redes sociales enviando su apoyo al titular de la Segob, en el marco de la carrera presidencial adelantada al interior de Morena, en donde las llamadas “corcholatas” se disputan la candidatura del partido.

Personalidades como Miguel Layún y Giovani Dos Santos expresaron algunas frases como “Estamos Augusto”, las cuales se relacionan al ex gobernador de Tabasco. Sin embargo, los deportistas también se deslindaron de cualquier vínculo político, pue aseveraron que se trató de saludos como los que comúnmente envían a sus fans.

“Aprovecho este medio para deslindar mi imagen y cualquier mal uso que se le esté dando a este video que circula en redes, haciendo hincapié en que no fue realizado como parte de alguna campaña o algún fin de apoyo político particular”, compartió Dos Santos en sus redes.

Roberto Madrazo criticó uso de influencers para promocionar obras federales y perfiles de políticos (Cuartoscuro)

No obstante, frente a dichos casos, diversas voces revivieron la llamada “Ley Influencer”. Se trata de una iniciativa presentada desde mayo de 2022 por una diputada de Morena. Consiste en adicionar el artículo 32 bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor con el fin de regular la publicidad en contenidos difundidos por influencers.

A su vez, la propuesta contempla un impuesto aplicado a los creadores de contenido que lucran con las redes sociales. Es así que se establece la fiscalización de dichos sujetos, por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que tendrán que pagar impuestos por determinados contenidos.