“La política mexicana es un asco”: Sandra Cuevas anunció su retiro en 2024

Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, aseguró que dejará la política una vez terminado su mandato en 2024 pues llegó a la conclusión de que la “política mexicana es un asco”.

Cuevas Nieves expuso que “jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy dentro de la política veo porque el país no avanza. La política es un asco, la política mexicana es un asco… No aspiro a nada más que terminar bien mi periodo, a hacer todo lo correctamente posible”, señaló la alcaldesa en entrevista con W Radio.

Este fin de semana se generó una nueva polémica en su demarcación luego de prohibir la instalación de sonideros alrededor del Kiosco Morisco de Santa María la Ribera, generando un altercado entre manifestantes y policías.

Cuevas, quien asumió como alcaldesa en octubre de 2021, descubrió que en la política el 80% “se dedican a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío y a mí eso no me gusta, a mí me gusta trabajar, dar resultados”, expresó.

Ahora van mis videos. ¿Dónde están los adultos mayores? Solo veo provocadores muy jóvenes, con un sonido en vía pública. @PartidoMorenaMx intenta manipular los acontecimientos como siempre lo ha hecho: Utilizando a los más vulnerables para satisfacer sus bajos propósitos. #SCA pic.twitter.com/ZEUxJBF6SK — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 20, 2023

Al ser cuestionada si está decepcionada y considera retirarse de la política, Cuevas Nieves respondió que sí, pues su carácter y su forma de ser no le permiten estar en un entorno problemático.

“Sí, definitivamente, mi temperamento y mi forma de ser no me permite estar en un lugar que genera tanto problema, tanto odio, tanta violencia, así no es la vida, la vida no es eso”, sostuvo la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Para la funcionaria capitalina, la vida es muy corta como para desperdiciarla en conflictos, y aseguró que para ella lo más importante no es el poder ni el dinero, sino su familia.

Sandra Cuevas, quien ha tenido varios desencuentros públicos con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, volvió a ser el centro de críticas luego de impedir eventos de baile en el parque ubicado frente a su domicilio en Santa María La Ribera.

“Una minoría respaldada y enviada por Claudia Sheinbaum, se manifestó ilegalmente afuera de mi casa porque no se les deja instalar su estruendoso sonido que afecta a vecinos de la Alameda Sta. Ma. la Ribera, a pesar de contar con espacios apropiados. Decisión tomada, no más ruido”, aseguró Cuevas el pasado 19 de febrero.

Aunque Cuevas explicó que su lugar de residencia habitual es otro inmueble y que raramente acude a su departamento frente al Kiosco Morisco, el altercado ocurrido este fin de semana dejó dañada su imagen, pues se viralizaron los empujones entre la fuerzas del orden y los manifestantes, quienes exigían mantener la tradición semanal de bailar en el parque de Santa María la Ribera.

Cese de funcionarios tras altercado

Durante la madrugada del 20 de febrero, tras los incidentes ocurridos por la manifestación frente a su domicilio, Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, anunció la separación del cargo de dos de sus trabajadores.

Se trata de Salvador Santiago Salazar, director general de Gobierno de la Cuauhtémoc, y Ariel Francisco González Gama, director de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público. De acuerdo con Sandra Cuevas, Medina Romero habría sido el encargado de ordenar el operativo para desalojar a las y los manifestantes, pero culminó en agresiones.

Mi gobierno nunca atentará contra la ciudadanía sin tener un castigo, como ha pasado en la administración de @Claudiashein: Hoy separé de su cargo al Dir. Gral. de Gob. y al de Imagen, quienes estuvieron al mando del operativo en la Alameda de Santa María la Ribera. #SCA pic.twitter.com/0EnZ55Qjlh — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 20, 2023

“Si bien llegó un grupo de Claudia Sheinbaum Pardo a manifestarse de forma ilegal, poniendo en riesgo mis derechos humanos y violentando a una mujer [...] Lo importante aquí es el actuar de mis colaboradores”, dijo la alcaldesa a través de un video.

“Mi gobierno nunca atentará contra la ciudadanía sin tener un castigo, como ha pasado en la administración de Claudia Sheinbaum: Hoy separé de su cargo al Dir. Gral. de Gob. y al de Imagen, quienes estuvieron al mando del operativo en la Alameda de Santa María la Ribera”, señaló Sandra Cuevas.