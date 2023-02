Eoin Macken se sinceró sobre los retos que enfrentó al interpretar a un padre de familia en “La brea”

El intérprete nació el 21 de febrero de 1983 en Dublín, Irlanda. Actualmente tiene 40 años. (Fotografías cedidas por Universal+)

Tras meses de espera por fin se estrenó la segunda temporada de La brea, una serie de ciencia ficción sobre los enfrentamientos, problemas y aventuras que un grupo de sobrevivientes han tenido que enfrentar tras caer en un socavón que los mandó al pasado, específicamente a 10,000 A.C. La entrega, que se encuentra disponible a partir de este 21 de febrero, continuará con la historia de todas las personas que cayeron en Los Ángeles en la actualidad, pero también sobre quienes cayeron en 1988.

Entre asesinatos, distanciamientos familiares y visiones, los personajes buscarán sobrevivir a los peligros prehistóricos mientras tratan de volver a tu espacio temporal. La segunda temporada de la serie contó con el elenco original conformado por Natalie Zea, Chiké Okwonko, Zyra Gorecki y Eoin Macken, siendo este último quien se sinceró sobre su personaje en entrevista con Infobae México.

El actor irlandés de 40 años confesó que cuando comenzó a desarrollar a Gavin Harris tuvo problemas para entender su manera de pensar y actuar debido a las fuertes visiones que interrumpen su cotidianidad. Y es que su personaje es clave en la historia, pues mientras se encuentra siguiendo las investigaciones recibe información de quienes están en el socavón.

La segunda temporada se estrenó en Universal+. (Fotografías cedidas por Universal+)

“El mayor reto fue tratar de entender su forma de ver las visiones e intentar hacerlo verídico. Aprendí mucho intentando de averiguar la importancia de la familia y también el hecho de que tenía que tomar una figura protectora, mientras simultáneamente tenía que rescatar a su esposa, su hijo y proteger a su hija”, declaró.

El también protagonista de Escalera al infierno explicó que entre las cosas que aprendió de Gavin fue a ser padre, pues en la vida real no tiene descendencia: “Era adentrarme en el papel de padre aunque en la vida real yo no tengo hijos”.

Si bien la serie pone sobre la mesa los viajes en el tiempo, todo se desarrolla en un ambiente catastrófico ante un posible apocalipsis. Al respecto, Eoin Macken dejó entrever que no suele pensar en el fin del mundo, sin embargo, cree que en algún momento pasará: “Nunca me he planteado la idea de un posible fin de la humanidad, sin embargo, podrían ser zombies o aliens”.

(Fotografías cedidas por Universal+)

Pero eso no fue todo, el actor irlandés mencionó que en dado caso de que le toque pasar por una situación así primero se detendría para analizar los posibles escenarios antes de actuar, pues considera que todo podría fallar si no se toman las precauciones adecuadas: “Para sobrevivir al fin del mundo posiblemente tendríamos que aprender a analizar las situaciones y actuar rápidamente”.

Eoin Macken confesó su admiración por Guillermo del Toro

Durante la entrevista, el irlandés se sumó a los artistas que sienten una profunda admiración por Guillermo del Toro. Y es que el querido director mexicano ha conquistado al mundo entero con su visión fantástica con películas como El Laberinto del Fauno, La forma del agua, El gabinete de curiosidades, El callejón de las almas perdidas, La cumbre escarlata, El espinazo del Diablo, entre muchas otras más.

De hecho, Eoin Macken confesó cuál es su cinta preferida: “Claro que lo conozco, el Laberinto del fauno es una de mis películas favoritas de todos los tiempos”.

Kim Morgan y Guillermo del Toro posan a su llegada a la 76a entrega de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine, en Londres, el 19 de febrero de 2023 (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Guillermo del Toro ganó “Mejor Película Animada” con ‘Pinocho’ en los BAFTA 2023

El cineasta tapatío sigue cosechando éxitos por su versión stop-motion de Pinocho, pues durante la 76° edición de los premios British Academy Film Awards (BAFTA) fue galardonado con un premio en la categoría “Mejor Película Animada”.

“Quiero agradecer especialmente a Netflix por haber pensado, unos años atrás, que el musical Pinocho, sobre la vida y la muerte en donde todos mueren al final durante el ascenso de Mussolini, fuera una buena idea”, expresó Guillermo del Toro, quien al momento de recibir su premio se hizo acompañar por miembros de su staff Mark Gustafson, Gary Ungar y Alex Bulkley.