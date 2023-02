Vincularon a proceso a Kevin Yair “N” por el feminicidio de su novia de 16 años en la CDMX

Kevin Yair golpeó a su novia de 16 años en un puente de la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco. Foto: FGJCDMX

Un juez de control vinculó a proceso a Kevin Yair “N” por su probable comisión del delito de feminicidio contra su novia de 16 años en la alcaldía Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el homicidio ocurrió el pasado 10 de febrero en la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco.

En la audiencia, detalló la FGJCDMX, “el juez dio por cumplimentada la orden de aprehensión, y dio paso a la formulación de la imputación por parte de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio”.

El juez también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al hombre, del cual no se mencionó su edad, y fijó cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía capitalina, Kevin Yair “posiblemente golpeó a la víctima hasta privarla de la vida cuando se encontraban en un puente de la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco”.

Kevin Yair "N" se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, señaló la Fiscalía de la CDMX. Foto: FJGCDMX

El pasado viernes 10 de febrero, y según las primeras versiones, la joven mujer fue auxiliada por algunas personas que pasaban por la zona quienes la vieron tirada a unos metros de un puente peatonal, pero no respondió a los llamados por lo que dieron aviso a la autoridades.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quienes se percataron que la mujer tenía varios golpes y manchas de sangre en el rostro y su espalada. Los paramédicos sólo llegaron para confirmar el deceso de la niña de 16 años.

Por los golpes que presentaba la mujer, algunas versiones apuntaban que había sido arrojada desde un vehículo en movimiento o había sido atropellada, pero las autoridades de la capital apuntaron al feminicidio de la joven.

La FGJCDMX señaló que al sujeto se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al tiempo que reiteró que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado.

10 mujeres son asesinadas al día en México: el 24% de los casos se investiga como feminicidio

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros diez meses de 2022 se registraron 3 mil 155 asesinatos de mujeres, pero en su gran mayoría se investigaron como homicidios dolosos.

De la cifra total, únicamente 777 casos han sido tipificados como feminicidios (o presunto feminicidio a falta de la resolución de cada caso) durante el periodo mencionado, mientras que 2 mil 378 fueron abordados como homicidios dolosos. Aunque en un principio el crimen sea investigado bajo el protocolo de feminicidio, este no determina que el delito sea perseguido posteriormente como tal.

Un caso de feminicidio cada dos días se reportó en enero Foto: Andina

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha asegurado durante sus conferencias matutinas que el aumento del delito de feminicidio a nivel nacional respecto a otros periodos presidenciales se debe a que los datos se interpretan así debido a que antes este tipo de crimen no era tipificado como tal.

“(La estrategia es) seguir todos los días puntualmente, no dejar de hacer las reuniones de seguridad para prevenir las necesidades de seguridad de todos los mexicanos y en especial de todas la mujeres. No lo reconozco (aumento de casos), porque antes no se clasificaba el delito de feminicidio.

“Estamos con las mujeres, nada más que nuestros adversarios que son muy hipócritas quieren usar la bandera del feminismo para atacarnos, pero millones de mujeres de México saben que nosotros actuamos de buena fe. Estamos haciendo todo por las mujeres y hombres”, señaló durante una de sus conferencias de diciembre del 2022.