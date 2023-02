Lyn May acusó a empleados de aerolínea por robarle sus joyas de la maleta

Lyn May sufrió un robo de joyas en el aeropuerto (Cuartoscuro)

Lyn May sufrió un importante robo en el aeropuerto, ya que le entregaron su maleta totalmente dañada y con una abertura por abajo. A través de su cuenta de Instagram, la ex-vedette señaló al personal de la aerolínea Aeromexico por supuestamente haberle sustraído sus joyas.

“Así llegó mi maleta a la ciudad de Los Ángeles gracias a la compañía @aeromexico, cuidado porque están robando. ¡No es posible! Quiero mis joyas de regreso”, escribió en una publicación, dejando en claro que viajó desde Estados Unidos hacia alguna ciudad de México, pero no especificó cuál.

En las imágenes, Lyn May dejó ver que su maleta rosa había sido abierta por la fuerza, al interior se vio que solo había algunas prendas. Hasta el momento, se desconoce la cantidad de collares, aretes, pendientes y otros accesorios que llevaba consigo la bailarina, así como su costo aproximado. Tampoco aclaró si le quitaron más pertenencias.

Las joyas estaban documentadas en la maleta (Instagram/@lyn_may_)

Por lo que se pudo ver en las tres fotografías, Lyn May notó esto en lo que parece ser un cuarto, pero no detalló si se trataba de su propio domicilio o en todo caso, de una habitación de hotel.

Entre comentarios, algunos de sus seguidores la criticaron por llevar una maleta de supuestamente baja seguridad, mientras que otros la apoyaron y explicaron que sin importar la calidad o la cantidad de candados, las pertenencias de Lyn May no tendrían porque ser sustraídas.

Algunos de los mensajes que puderon leerse fueron: “Me sucedio ya una vez, con la Aerolinea de Lufthansa en la Ciudad de México”, “La verdad los empleados avientan las maletas muy feo”, “La aerolínea debería hacerse responsable ¡Qué desastre y falta de control en los aeropuertos, da mucha rabia!” y “Amiga, qué coraje”.

Por el momento, no se sabe si Lyn May denunció legalmente el hecho (Instagram/@lyn_may_)

Después de haber dado a conocer la sustracción de sus joyas, Lyn May no realizó otra publicación en redes sociales, por lo que no se sabe si acudió a denunciar el hecho o si regresó al aeropuerto para que le buscaran una solución.

Hasta el cierre de esta publicación la aerolínea no ha emitido algún mensaje o comunicado respecto a los señalamientos que hizo la actriz del Cine de Ficheras, pero se esperaría que en el transcurso de la noche, haya alguna actualización respecto a esta situación.

Este robo no es el único entre artistas, Roberto González Manso, famoso youtuber y cantante mexicano conocido como Hotspanish señaló haber sido víctima de un asalto a mano armada en los últimos días de enero.

Hotspanish sufrió un asalto a mano armada (Hotspanishtv/Instagram)

A inicios de 2023 uno de sus videos se viralizó, mismo en el que le ofrecía a una pareja un automóvil si soportaban un minuto de infidelidad del otro, hecho que logró opiniones divididas de las personas que lo vieron. Cabe resaltar que los videos donde regala dinero a personas a cambio de realizar alguna acción son de los más vistos en su canal, sin embargo, no siempre resultan como se espera.

El martes 31 de enero subió una grabación en donde relató que fue asaltado en unas vías de tren mientras se encontraba regalando dinero a personas en situación de calle, esto si le contaban la manera en cómo llegaron a las calles. En un primer vídeo se encuentra platicando con sus amigos de lo sucedido, pues inclusó afrontó la situación con humor.

En su casa, Silvia Pinal también resguarda el famoso cuadro que le pintó Diego Rivera (IG: silvia.pinal.h)

Por otra parte, en 2022 se reportó la sustracción de joyas de la casa de Silvia Pinal, esto ocurrió en su casa ubicada en Jardines de Pedregal.

Sin embargo, esa no era la primera vez en que sufría un robo, pues en 2014 enfrentó un asalto en compañía de su hijo Luis Enrique Guzmán. Ese día la empleada doméstica abrió la puerta a dos sujetos que aseguraban llevar documentos de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para que Pinal los firmara.