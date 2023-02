Raúl Araiza no puede ver con “morbo” a Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Los tres conductores han formado parte del cuadro principal de 'Hoy' durante más de una década (Foto: Instagram)

Raúl Araiza, Galilea Montijo y Andrea Legarreta son parte del cuadro de conductores principales del programa Hoy, emisión matutina emblema de Televisa, espacio donde por más de una década los tres presentadores han convivido de cerca cada día durante la semana de lunes a viernes.

Esta convivencia diaria ha generado que entre ellos se haya tejido, más que una amistad, toda una hermandad, como lo declaró recientemente el apodado Negro Araiza. Y es que pese a que Legarreta y Montijo son dos de las mujeres más atractivas de la televisora de San Ángel, Raúl confesó que no las puede ver con ojos de romanticismo ni como posibles conquistas, obviando el hecho de que las dos están casadas desde hace años y han formado cada una una familia estable.

Fue en una entrevista para el programa En la cama con... del reportero español Alberto Peláez donde el conductor de Hoy y actor de telenovelas como Cadenas de amargura reveló que ve a las presentadoras como si fueran sus hermanas de sangre, por lo que no tendría algún otro interés con ellas.

El único hermano de 'El Negro' es el también actor Armando Araiza (Foto: Instagram/@negroaraiza)

“Estamos en una cama y en la cama uno cuenta todas las verdades: ¿entre Galilea y Andrea cuál te gusta más físicamente”, lanzó el presentador en su programa de YouTube.

“Te voy a decir una cosa, te voy a decir siempre la verdad. Yo sólo tengo a mi hermano Armando, que es actor, yo no tuve hermanas, ellas dos han sido mis hermanas que no tuve”, expresó el hijo del fallecido Raúl Araiza, también actor.

El Negro compartió que con ambas figuras ha podido compartir momentos íntimos que han fortalecido su amistad, más allá de una posible atracción física.

“Porque son ya 15 años de estar con las dos todos los días, en todos nuestros momentos, malos, buenos, separaciones, embarazos, y muchas cosas. Nos hemos ayudado, sabemos secretos, son dos hermanas muy distintas”, añadió el hombre de 58 años.

Secretos y momentos íntimos son lo que Araiza ha compartido con sus dos "hermanas" (Fotos: Instagram @andrealegarretafan @galileamontijo)

Ante la inistencia de Peláez, el hijo de la también actriz Norma Herrera admitió que sus famosas compañeras en efecto son muy atractivas, pero se mantuvo en lo dicho anteriormente.

“De que me gusten físicamente, las dos tienen cosas que me gustan. A mí me gusta, si va a ser así, las dos me gustan mucho. Es más las dos juntas”, contestó entre risas ante el conductor que también insistió en otra respuesta.

“Si ya nos vamos a poner en ese plan, son muy bellas las dos, luego les digo ‘mira, yo no te la perdonaba, pero eres mi hermana y eso ya es incesto, no te puedo morbosear a gusto’”, expresó Raúl Araiza en la emisión.

Galilea Montijo confesó que algunas personas que han trabajado en 'Hoy' no son de su agrado (Foto: Instagram/@programahoy)

Por su parte, hace unas semanas Galilea Montijo habló de sus relaciones personales y admitió que no todos sus compañeros del programa Hoy “le han caído bien”. Fue en una emisión de otro programa en el que participa, Netas divinas, donde la nacida en Jalisco declaró:

“...cuando quiero, quiero mucho y cuando no quiero también lo demuestro. Luego me paso un poquito porque no se me da esta parte de falsedad, eso me ha traído muchas consecuencias”, comenzó.

“No me caes bien y te lo hago saber. Soy muy querendona, me gusta estar, me gusta apapachar, me gusta querer y que me quieran, pero esta parte de cuando alguien no me cae bien lo hago saber sin ser mal educada [...] También agradezco cuando alguien me hace saber que no él caigo bien”, expresó.

“Me ha pasado en Hoy con ciertos personajes que han pasado, que ni siquiera se han quedado y nos lo hemos hecho saber. Tampoco es que vamos a hacer amigas o amigos, yo prefiero las personas frontales”, añadió Galilea Montijo sin dar más detalles.