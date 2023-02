Diputado de Morena insistió en abrir una playa “topless” en Navolato, Sinaloa

En marzo de 2022 el gobernador declinó su propuesta de abrir una playa totalmente nudista (Foto: especial)

Ante el poco respaldo que obtuvo para abrir una playa nudista en el municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa, el diputado local de Morena, Serapio Vargas Ramírez, ahora propuso una donde se permita hacer “topless” a las mujeres, con el objetivo de atraer turismo extranjero.

Grupo Arriesgado pospuso su concierto en Tijuana por orden del gobierno tras amenazas del CJNG El Cártel Jalisco Nueva Generación advirtió con varios mensajes que no podían presentarse en la ciudad por sus canciones. Horas después, el vocalista -contra quien fueron las amenazas- acusó que sus compañeros lo dejaron solo VER NOTA

A través de sus redes sociales, el también presidente Nacional del Sistema Producto-Maíz compartió un video donde describe las bellezas de la bahía de Altata, en donde dijo poseer terrenos para el desarrollo inmobiliario: una playa de 2.1 kilómetros de extensión, a la que denominó “Bichi Beach”, en la que ya se instalaron siete palapas.

Luego de que invitó a toda la gente a conocer el lugar, Vargas Ramírez se despojó de su ropa, caminó por la arena y se sumergió en las aguas para disfrutar del atardecer.

“¡Sin miedo al éxito, plebes! Ahora sí, vamos a bañarnos”

Fue en marzo de 2022 cuando el legislador dio a conocer sus planes. Entonces explicó que la Bichis Beach, estaría dividida específicamente en una zona para mayores de 60 años, y otra para la comunidad LGBT. Sin embargo, dijo que una de las secciones por la Isla Cortés será específicamente nudista, en la que podrían entrar todas las personas que lo requieran.

“La desnudez nos vuelve a todos iguales, la ropa nos vuelve diferentes [...] Será un imán de atracción para gente de Sonora, México, Europa y los Estados Unidos”

“El proyecto es una realidad, ya tenemos el mar, ya tenemos la playa, ya tenemos el área desarrollada, ya tenemos la bahía y tenemos la esperanza de que un proyecto como este va a catapultar a Altata”, señaló entonces.

Fiscalía descartó huellas de violencia en los 14 migrantes fallecidos en Nuevo León La Fiscalía del Estado abundó que la camioneta donde los extranjeros se transportaban no presentó impactos de proyectil de arma de fuego VER NOTA

Al respecto, el gobernador, el también morenista Rubén Rocha Moya, expresó que no le pareció la idea de incorporar una playa nudista en el estado, pues a su punto de vista no era el momento para discutir eso; incluso creyó que no era propuesta real.

Imagen de un atardecer en la bahía de Altata (Foto: Instagram/soyivangray)

“Puede ser un motivo de turismo. En lo personal, no sé si sea muy conservador yo, pero no me gustaría [...] No creo yo que tuviera tiempo, ni ánimo para irme a recrear ahí, ni a meter”

Para lograr abrir una playa semi nudistas, el cabildo de Navolato de Navolato debe modificar el bando de policía y gobierno así como otras disposiciones municipales

Tras persecución y choque, militares aseguraron armas de presuntos sicarios en Sonora La persecución ocurrió en la mañana del 7 de febrero después de que los elementos de la Sedena vieran a los hombres armados en una camioneta VER NOTA

En México hay cuatro playas nudistas autorizadas; la de Zipolite, en Oaxaca; Islas Coronado, en Baja California; la de Bahía de Matanchen, en Nayarit; y Playa Secreto, en Guerrero.

Quién es Serapio Vargas

Antes de llegar a Morena, ingresó en las filas del PRD-PT y Convergencia (Foto: Facebook//serapiovargasramirezmx)

Es parte de la bancada del Morena en el Congreso local del Estado de Sinaloa durante la más reciente legislatura, el representación del Distrito 18 de Culiacán.

Dentro de las comisiones, actualmente es vocal de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, y de Protocolo y Régimen Orgánico Interior.

Además, funge como secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y es presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

Entre los puestos que ha ocupado, destaca el de Asesor jurídico de la Central Campesina Independiente de Sinaloa, y el de secretario de Asuntos Agrarios en la misma central, para más tarde convertirse en asesor externo de la Secretaría General del Gobierno local.

El gobernador Rubén Rocha y el diputado local Serapio Vargas (Foto: Facebook//serapiovargasramirezmx)

Ya en dos ocasiones había tratado de ser diputado, la primera en 2006 como candidato de la coalición PRD-PT-Convergencia, y la otra en 2012 por el Partido Nueva Alianza, pero no lo había logrado.

El licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa fue también integrante del Consejo Consultivo del Consumo de la Profeco, así como fundador presidente y candidato del Partido Independiente de Sinaloa y secretario de la Cámara de Comercio México-Venezuela.

Destaca también en su hoja de vida que fue asesor del alcalde de Navolato, incluso fue Diputado Federal suplente en 1997 y en fechas recientes nombrado como el dirigente nacional del Sistema Producto Maíz.