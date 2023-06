Manuel Clouthier regresó al PAN: participará en la elaboración del proyecto de gobierno albiazul para el 2024

Marko Cortés y Manuel Clouthier se reunieron para que se integre a la Comisión encargada de la elaboración de un proyecto de gobierno (@MarkoCortes)

El empresario y hermano de la exsecretaria de Economía, Manuel Clouthier Carrillo, aceptó ser parte de la Comisión para la Construcción del Proyecto de Cambio y Futuro para México rumbo a la elección de 2024.

Así lo dio a conocer el líder a nivel nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, luego de que los dos sostuvieran una reunión durante el transcurso del miércoles.

El regreso de Clouthier Carrillo ya había sido anunciado desde mediados de septiembre del 2022 cuando Cortés Mendoza compartió que sería reintegrado al Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional para dar una charla sobre la situación del país. Sin embargo, no es hasta ahora que tomará parte activa en cuestiones del partido.

Ante el anuncio de su regreso, el medio Aristegui Noticias señaló que Clouthier no será militante ni planea asumir algún puesto, sino que aceptó únicamente integrarse a la comisión para elaborar un programa de gobierno con miras a las elecciones del 2024-2030, en caso de ganar la contienda electoral.

Dicha comisión será encabezada por Julio Castillo López, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, y de acuerdo con el albiazul, “el objetivo es dialogar con los diversos grupos y liderazgos sociales, con especialistas y con actores políticos de todo el país, para que todos en conjunto construyamos un verdadero proyecto de cambio para México”.

Manuel Clouthier Carrillo se ha mantenido independiente a pesar de su constante acercamiento al PAN (Foto: CUARTOSCURO)

Para esto, Cortés señaló que Clouthier será un personaje fundamental que ayudará a “reunir el verdadero sentir de la sociedad” que busca un cambio urgente, ante el desamparo que han causado las destructivas políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre varios de los problemas señalados por el líder del PAN están la indiferencia a ciertos sectores y la indolencia por parte de las autoridades para atender temas preocupantes como la inseguridad, el desabasto y falta de atención médica; la inflación imparable que padecen los mexicanos y la devastación de las instituciones, de acuerdo con Cortés Mendoza.

“Buscaremos que dicha comisión dialogue con los diversos sectores de la sociedad, universitario, académico, científico, deportivo, productivo, laboral, industrial, ganadero, pesquero, minero y agrícola, para recoger y hacer nuestro el sentir de la ciudadanía, convencidos de que merecemos y podemos vivir mejor y en paz, en un país moderno e innovador”

Por su parte, el hijo de “Maquío” externó su agradecimiento por la confianza depositada por el dirigente y dijo que estaba listo para recorrer el país para conocer los problemas del teritorio y junto con la sociedad civil, los expertos y especialistas, construir un “verdadero proyecto de cambio y futuro”.

Clouthier renunció a su militancia en el albiazul en 1990, tras la muerte de su padre Manuel de Jesús Clouthier. No fue hasta el 2009 que, sin afiliarse, volvió al PAN para ser diputado federal hasta el 2012. En 2018 trató de llegar a la gubernatura de Sinaloa de forma independiente sin éxito.

Por otro lado, en entrevista con Carmen Aristegui, señaló que él no estaba con la coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD: “A mí me invitó el PAN, a través de su presidente. Los temas de la alianza corresponden a los partidos. Yo no tengo que ver con la alianza”.

Cabe señalar que como parte de este proyecto, Marko Cortés se presentó el fin de semana pasado con asociaciones de migrantes en Dallas, Texas, para escuchar sus propuestas y que serán incluidas en el Proyecto de Cambio y Futuro para México.

En el evento también estuvo presente el excandidato a la presidencia del país, Ricardo Anaya quien huyó del país tras el inicio de una investigación en su contra por presuntamente haber recibido sobornos de Emilio Lozoya Austin para la aprobación de reformas del presidente Enrique Peña Nieto.