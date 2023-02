A un año de tronar con Nodal, Belinda busca un “amor real”

Belinda no pierde la esperanza de encontrar un amor como el de sus abuelos (Foto: Instagram: @belindapop)

A casi un año de haber terminado su mediática relación con Christian Nodal, Belinda no ha retomado su vida sentimental y, aunque sí han surgido rumores que indicarían que tendría nuevas conquistas, la cantante pop asegura que sigue soltera.

Y es que fue el 12 de febrero de 2022 cuando Nodal compartió un mensaje en el que comunicó a sus millones de seguidores que había terminado su relación con la cantante de Amor a primera vista, lo que fue confirmado por ella misma días después, en el marco del Día de San Valentín.

Y precisamente esta romántica celebración ha sido la ocasión para que Belinda reflexionara acerca del amor, como lo expresó en su cuenta de Instagram, donde compartió una story y habló de sus abuelos fallecidos, confesó su esperanza en encontrar “un amor real”.

Lupillo Rivera y Christian Nodal son nombrados frecuentemente en redes sociales en relación con los amores de la cantante de 33 años (Fotos: Instagram/@nodal/@belinda/@lupilloriveraoficial)

La actriz de Bienvenidos a Edén logró captar la atención en redes sociales este jueves 9 de febrero pues su texto alusivo al día del amor y la amistad fue suficiente para que múltiples usuarios aseguraran que se trata de una indirecta para Christian Nodal y en general para todos los exnovios de la cantante española nacionalizada mexicana.

La intención inicial de la famosa fue recordar el aniversario luctuoso de sus abuelos maternos, Juana Moreno y Pierre Schüll, de quienes guarda un vivo recuerdo y de las muestras de amor que se tuvieron en vida, pues aseguró que los señores fueron una inspiración para algún día encontrar un amor igual.

Con un mensaje titulado Reflexión de amor en el mes del amor, la artista de 33 años escribió: “Hoy hace 15 años, el día 8 de febrero murió mi abuelito y el 10 de febrero de 2021 se fue la reina de mi corazón, mi abuelita… mi mamá me acaba de decir que las parejas muchas veces se van en el mismo mes, aunque haya muchos años de diferencia”.

Los exnovios no llegaron a celebrar juntos el día del amor en 2022 (Fotos: Getty Images)

En un tono nostálgico Beli recordó la dinámica de pareja de sus abuelos. “Recuerdo como si fuera ayer la manera tan única en la que se amaban mis abuelitos, la forma en la que se veían, se apoyaban, se peleaban, pero siempre se peleaban con amor y respeto”, añadió.

Para cerrar su mensaje, la cantante de otros temas como En el amor hay que perdonar y Sapito dejó claro que, pese a que puede resultar difícil encontrar al amor de su vida, sigue soñando con aquel momento.

“Ojalá algún día la vida me dé un amor así como el de ellos… Los amo y los extraño todos los días… pero son una fuente de inspiración, me recuerdan que el amor real sí existe, pero también me recuerdan que está muy cabr*n encontrarlo jajaja”, escribió.

Como se esperaba, el mensaje de la famosa desató gran cantidad de comentarios en las cuentas que comparten contenido de Belinda, pues mientras muchos de sus fans le enviaron mensajes de cariño por extrañar a sus abuelos, otros le recordaron la importancia de los lazos familiares, incluso más allá de la muerte.

Sin embargo, muchos otros usuarios aprovecharon la situación para hacer burlas y comentarios sarcásticos acerca de las pasadas relaciones de Belinda Peregrín, nombres como Lupillo Rivera, Giovanni Dos Santos y hasta el ilusionista Criss Angel aparecieron entre las reacciones.

Esta información surgió luego de que desde el pasado mes de septiembre y hasta la fecha se le ha relacionado a la también empresaria con Gonzalo Hevia Bailleres, quien forma parte de la familia propietaria de la cadena de almacenes El palacio de hierro en México.

Sin embargo, Belinda ha negado que haya vuelto a abrir su corazón al amor: “Siempre (me relacionan) con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos, así es. Pero bueno, yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerlo así”, dijo en diciembre de 2022 para Ventanenado.