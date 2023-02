Ricardo Monreal respaldó a Rocio Abreu tras los videos de supuestos sobornos en Campeche

Ricardo Monreal Ávila brindó toda su confianza a Rocío Abreu (Cuartoscuro)

Después de que se dieran a conocer videos de distintos funcionario de Morena recibiendo fajos de dinero previo a la campaña electoral en Campeche, el senador y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, salió en defensa de la legisladora Rocío Abreu Artiñano ante los señalamientos de sobornos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, fue cuestionado ante la polémica que envuelve a la senadora Abreu, a quien señaló como una persona que cuenta con toda su confianza. De acuerdo con Monreal, la legisladora morenista siempre se ha dirigido con honestidad durante su funciones, por lo que la noticia lo sorprendió.

“Tengo mucha confianza de la senadora Rocío Abreu. He visto siempre actuar con mucha honestidad y rectitud en cuatro años. No voy a cambiar mi opinión, no lo sé, ella tendrá que comentar. Pero la senadora Abreu siempre ha sido una excelente senadora, no sé qué pasó”, indicó Monreal ante medios.

El también aspirante a contender a la presidencia en las elecciones del 2024 indicó que la polémica apenas había llegado a sabiendas suyas por lo que no había tenido la oportunidad de contactarse con la presunta acusada. Sin embargo, el morenista mandó mensajes de apoyo para que la situación sea aclarada lo antes posible.

Ricardo Monreal evitó dar más declaraciones sobre el tema de los sobornos a morenistas que ha tenido un gran alcance en los recientes días.

Rocío Abreu Artiñano y Layda Sansores en el CEN de Morena (Archivo)

“No sabía, la verdad hasta ahora me lo han comentado(...)Sobre el tema otro no quisiera involúcrame, lo que se debe es aclarar bien ante la opinión pública lo que está sucediendo”, enfatizó el presidente de la Jucopo del Senado.

Cabe señalar que hasta el momento la senadora Abreu Artiñano no ha salido en su defensa con declaraciones o mensajes aclaratorios. Sin embargo, algunos morenistas ya han presentado sus testimonios señalado que son falsos tales videos en donde se les observa recibiendo supuestos sobornos.

Después de que escalara la polémica en donde están involucrados los morenistas de Campeche, Raúl Arón Pozos Lanz (secretario de Educación Pública), Armando Constantino Toledo Jamit (jefe de la Oficina de la Gobernadora) y Rocío Abreu Artiñano (senadora de la República), las críticas y enjuiciamientos no dejaron de esperarse por el bando opositor.

Raúl Arón Pozos salió en defensa de Layda Sansores indicando que no tenía "nada que ver" con los videos (Twitter/@RaulPozosMx)

Ante tales señalamientos, Raúl Pozos, uno de los funcionarios que aparecieron en los videos, salió en su defensa alegando que tales materiales gráficos son parte de una “guerra sucia” para desprestigiar el plan de nación de la Cuarta Transformación (4T) impulsada por el primer mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue a través de su cuenta de Twitter que el titular de la Secretaría de Educación en Campeche, compartió un video explicativo en donde deslindaba a la actual gobernadora Layda Sansores San Román de tener injerencias en los materiales difundidos primeramente por la cadena N+.

“Siempre me he conducido dentro del marco de la ley, debiendo a Layda San Román. Ella ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora”, destacó el funcionario.

A estas declaraciones se les suman los comentarios del titular del Ejecutivo federal quien fue cuestionado en la mañanera de este 7 de febrero sobre los videos publicados por el medio de comunicación.

Layda Sansores fue electa gobernadora el 16 de septiembre del 2021 (Twitter/ @LaydaSansores)

Andrés Manuel, al igual que Raúl Pozos, indicó que tales videos habrían sido una razón para que los integrantes del bando opositor se lanzaran en contra de los morenistas por supuestamente estar relacionados en actos corruptos como han sido señalados ellos.

“Hay desde luego mucho interés en querer igualarnos. Es echar porquería al ventilador. Es decir todos son iguales. Eso ya lo hemos padecido y más cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservado”, indicó el presidente Andrés Manuel.