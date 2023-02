Pablo Montero negó presunto abuso sexual a jóvenes en Chiapas

El famoso asegura que no tiene nada que esconder y afrontará con "la verdad" las acusaciones en su contra (Foto: Instagram)

Luego de que se diera a conocer la mañana de este lunes 6 de febrero que el cantante y actor Pablo Montero fue acusado por presunto abuso sexual contra dos jovencitas en el estado de Chiapas, la información ha circulado confusa y a cuentagotas.

Y es que se difundió que el pasado 20 de enero las autoridades de Tapachula giraron una orden de localización y presentación del cantante para que haga frente a las presuntas imputaciones, registradas cuando las jóvenes se habrían “ido de fiesta” con Montero luego de una de sus presentaciones musicales en la localidad a finales de diciembre de 2022.

En el transcurso de las horas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó que efectivamente existe una investigación contra Óscar Antonio Hernández, mejor conocido como Pablo Montero, por su presunta responsabilidad en el delito de violación en contra de Ximena N, pero desmintió que existiera ya una orden de aprehensión para el cantante.

Los hechos se habrían suscitado en Tapachula, luego de un show del cantante (Foto: @pablomoficial/Instagram)

La autoridad estatal también negó que se haya enviado una solicitud a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que emitiera una ficha roja que ayudara en la localización del cantante de La piquito de oro, como se informó de manera errónea en un primer momento.

Ahora, ha sido el propio artista quien asegura “no tener nada que perder” ante esas acusaciones y niega contundentemente que haya incurrido en lo que se le acusa. La revista TVNotas logró comunicarse con él y, audiblemente molesto, afirmó que defenderá su honor con la verdad.

“No sé de lo que me hablas, yo no he hecho nada”, dijo en primera instancia, y cuando le revelaron de qué se le acusa, expresó “Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen”.

“Me encabr*na que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto. Me extraña que me estés hablando de eso. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso”, expresó a la publicación.

En su llamada, el protagonista de El último rey: El hijo del pueblo dijo tener desconocimiento del caso y recalcó que no tiene nada qué esconder, tan es así que proseguirá con la presentación musical que tiene programada para el próximo 12 de febrero en Jalisco.

“Yo no tengo nada que esconder. Sigo trabajando, el día 12 tengo presentación en Jalisco y ahí nos vemos. Me sorprende mucho lo que me estás diciendo. Yo no soy eso de lo que me estás diciendo, me saca mucho de onda. Yo estaba platicando con un amigo de mi padre, me entra tu llamada y me sales con esto. Yo no soy así y nunca voy a hacer eso, me están sacando mucho de onda con esta nota. Yo voy y me voy a poner enfrente, me vale madre lo que digan, lo que pase, porque estoy consciente de lo que yo soy”.

Montero mencionó a sus hijas y aseguró tener la consciencia tranquila (Foto: Instagram/@pablomoficial)

Montero admitió que le afecta este tipo de información que insistió es falsa, mencionó a su familia y aseguró que saldrá avante de las acusaciones.

“Tengo a mis hijas, tengo a mi familia, tengo a mi mamá... sufro mucho por mis cosas que me pasan, pero esto no me va ni a hacer temblar las piernas, ¿me entiendes?, porque yo sé muy bien lo que tengo y lo que soy, jamás haría eso”, añadió.

Al ser cuestionado sobre si requerirá de asesoría legal para enfrentar el caso, Pablo fue tajante.

“No necesito a nadie que me asesore en este asunto, con la palabra, es la verdad. Ya estoy cansado de limpiar (mi nombre), no hice nada”, finalizó.