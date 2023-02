Ex gobernador de Coahuila habría ayudado a García Luna con supuestos sobornos a medios

Durante el juicio contra García Luna un testigo dijo que el ex gobernador de Coahuila habría ayudado al acusado para tener una buena imagen en medios (Foto: especial)

Durante el juicio conta Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el periodo presidencial de Felipe Calderón, que se desarrolla en Brooklyn, EEUU se presentó un testigo llamado Héctor Villarreal, quien era tesorero de Coahuila y dio detalles sobre supuestos sobornos millonarios a un periódico de circulación nacional

Quién fue el encargado del “secuestro” de García Luna y qué le dio Arturo Beltrán Leyva como recompensa De acuerdo a un operador del Cártel de Sinaloa, “El Barbas” recompensó a un hombre luego del “levantón” realizado en Morelos VER NOTA

Dicha persona testificó durante el lunes 6 de febrero y reveló que el gobierno de Coahuila le habría pagado aproximadamente 10 millones de pesos al medio de comunicación El Universal con el objetivo de dar una imagen positiva de García Luna.

Incluso Villarreal presentó una factura para sostener sus declaraciones. El testimonio de dicha persona fue registrado en redes sociales por el reportero Arturo Ángel. Cabe destacar que el ex secretario de Finanzas detalló que los actos de corrupción generaron aproximadamente USD 200 millones, de dicha cantidad, 40 millones habrían sido destinados a Humberto Moreira.

En el juicio se presentó una factura de más de 11 millones de pesos, al parecer para el medio "El Universal" (Foto: Twitter/@AngelenHD)

Poco antes de las 8:00 de la noche del 6 de febrero se dio conocer la respuesta de Humberto Moreira, quien aseguró que las declaraciones de Villarreal están motivadas para obtener beneficios carcelarios, además dijo que es de conocimiento común las discrepancias que tuvo con el ex presidente Felipe Calderón, por lo que negó una relación con su colaborador García Luna.

Quién es Harold Poveda “El Conejo”, el narco enemigo de Arturo Beltrán Leyva que apareció en el juicio de García Luna El nuevo testigo colaborador de la fiscalía estadounidense forma parte de un grupo de personas relevantes del narcotráfico que podrían ayudar al jurado a crear un mayor contexto sobre las redes de corrupción de las que el “súper policía” formaba parte VER NOTA

“La declaración prestada por el Sr. Héctor Javier Villarreal, al encontrarse este imputado en un procedimiento en San Antonio, tiene una naturaleza claramente exculpatoria, no refleja la realidad, carece de soporte probatorio”, además calificó las palabras de Villarreal como un ”relato disparatado”, detalló en una carta Moreira. De igual manera dijo que solo coincidió con García Luna en tres ocasiones.

“Resulta absurdo que un Secretario del Gabinete con la fuerza con la que gozaba García Luna, recurra a un gobernador para que sea intermediario ante un medio de comunicación”, informó Moreira.

Humberto Moreira respondió a los señalamientos que se realizaron en el juicio de García Luna. Negó una relación con el acusado en Brooklyn, EEUU (Foto: EFE)

Según las declaraciones de Villarreal, García Luna habría pagado MXN 25 millones al mes para salir favorecido en las publicaciones. Además, el testigo detalló que Humberto Moreira sería cercano al dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz.

Juicio contra García Luna: cuál era el exclusivo restaurante donde altos funcionarios habrían recibido sobornos El inmueble también fue mencionado durante el juicio en el que Joaquín “El Chapo” Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua VER NOTA

Por su parte, Moreira le habría dicho a García Luna que si “necesitaba algo, que solo se lo hiciera saber”. Ante esto, el ex secretario de Seguridad habría pedido ayuda en relación con los rumores de su secuestro por parte del Cártel de Sinaloa, según lo registró en Twitter el periodista Keegan Hamilton.

Durante el juicio se mostró una factura con el concepto “Publicidad de campaña de rescate al turismo 2009″. Cabe resaltar que por la tarde del mismo lunes 6 de febrero, el periodista Ángel Hernández Díaz, compartió una imagen de un recibo por más de 11 millones de pesos en donde se puede ver que el destinario era El Universal.

En otro de los documentos se pudo ver la un papel con la instrucción "Elaborar sin folio" (Foto: Twitter/@arturoangel20)

Según lo que se dijo en el juicio, dicha campaña de publicidad nunca fue realizada. No solo eso, pues el reportero Arturo Ángel compartió más imágenes sobre las pruebas presentadas en Brooklyn.

En las imágenes se pudieron ver más cuentas por pagar de la Secretaría de Finanzas de Coahuila. “Elaborar sin folio gracias”, aparece en una nota al final de los documentos. Según las declaraciones de Villarreal, los papeles no se foliaban cuando eran pagos simulados. El ex secretario de Finanzas dijo que guardó las facturas fraudulentas en una caja y las llevó cuando se entregó en El Paso, Texas.

La defensa de Genaro García Luna intentó desestimar las palabras de Villarreal al cuestionar los posibles beneficios del ex secretario de Finanzas, pues el testigo enfrenta 20 años de prisión.

Durante el juicio también se presentó una imagen en la que parecieron el dueño de "El Universal" y Humberto Moreira en una reunión con tras personas (Foto: Twitter/@arturoangel20)

Durante el juicio se presentó una imagen que tenía el objetivo de mostrar que Moreira y Ealy Ortiz se conocían. Al parecer García Luna se acerco con el ex gobernador para obtener ayuda del medio de comunicación.

Otro testigos en el juicio fue Francisco Cañedo Zavaleta, un ex policía federal que aseguró que vio a García Luna reunirse con Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

Cañedo Zavaleta fue interrogado por parte de la defensa de García Luna, quien cuestionó por qué, si vio al ex secretario de Seguridad cerca de criminales por qué no lo ayudó, a lo que el ex policía dijo que García Luna parecía que estaba por voluntad propia.

El último testigo del día fue Early Anthony Wayne, un ex Embajador de EEUU en México el cual dijo que conoció a García Luna y que incluso, en una ocasión, fue a su casa para cenar.

Anthony Wayne dijo que el hogar de García Luna no era ostentoso y lo que llamó su atención fue un acuario grande en la pared, además dijo que el acusado solía tartamudear cuando hablaba, lo cual coincide con los declarado en días anteriores por otro testigo.