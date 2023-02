Enrique Guzmán incluyó a Silvia Pinal en su testamento

Enrique Guzmán habló de su testamento, en el que no solamente estarían sus hijos, sino también su exesposa, Silvia Pinal (Cuartoscuro)

Enrique Guzmán reveló que tiene todos sus documentos en orden para el momento en que muera, entre ellos su testamento. El cantante heredará a varias personas, entre ellas mencionó a su ex esposa, Silvia Pinal.

En los últimos meses ha surgido una polémica por una supuesta pelea de los hijos de la Diva del Cine por su herencia, pues supuestamente Luis Enrique quiere la mayor parte de los bienes, mientras que Sylvia Pasquel ha intentado evitar que el testamento sea modificado.

Esto llevó a que la prensa cuestionara al intérprete de Payasito si él ya tiene preparado cómo será la repartición de sus bienes una vez que muera. Renuente a dar detalles sobre su herencia, el cantante compartió que ya está listo su testamento, pero sabe que habrá grandes peleas por su fortuna, pues es algo normal entre las familias de artistas.

“De todas maneras va a haber broncas. Todo el mundo se la va a hacer de pedo a todo mundo, pero yo ya no voy a estar, así que a mí me vale madres. Si se pelean entre ellos, allá ellos”, dijo el también actor a la cámara de Ventaneando.

Dijo que por ahora no quiere hablar de los pormenores de la repartición de sus bienes ni sobre quién es el encargado de manejar sus regalías porque, además de que crearía un escándalo, al final todos sus herederos se van a pelear. Inclusive, se comparó con Juan Gabriel, a quien calificó como el más organizado en estos temas.

Al intentar desviar el tema de los detalles de su testamento, confesó que sí puso a Silvia Pinal, aunque después bromeó diciendo que no necesita darle nada más después de que tuvieron a Alejandra Guzmán y a Luis Enrique, quienes son su mejor legado, según dijo.

El cantante en varias ocasiones mencionó que no le interesa hablar de cómo será la repartición de sus bienes ni se quiere preocupar por el tema ya que sabe que se pelearán (Instagram/@luisenriquegp)

“Sí, ya tiene un regalo mío, ya sabe... tiene un par de hijos bellos que yo le hice”, dijo Enrique entre risas. Después, en broma, mencionó que considera que su exesposa tiene mucho más dinero que él y ya no quiso aclarar si verdaderamente podría dejarle algo material a la protagonista de Viridiana.

Cabe recordar que se especula que la actriz tendría una fortuna que superaría los mil millones de pesos.

En conferencia de prensa por su cumpleaños 80 y el lanzamiento del álbum Yo soy, Guzmán también tocó el tema de la herencia y nuevamente mencionó que ya todo está repartido para el momento en que muera y que inclusive Silvia Pinal está incluida en la herencia.

“¿Qué va a pasar? Yo ya no sé, pero yo ya muerto me vale madres. He hecho todo lo que tengo... muy repartido. Sé para quién es cada una de las cosas que tengo. Seguramente hasta a Silvia Pinal le va a tocar algo de lo que tengo por ahí guardado”, comentó Enrique.

La pareja se casó en 1967 y se divorció en 1976, época en la que procrearon a sus dos hijos (Facebook/Silvia Pinal)

Entre las reflexiones que el intérprete de Tu cabeza en mi hombro hizo acerca de su muerte, confesó que ha atravesado momentos muy difíciles, pero lo ha afrontado y aceptado, algo que lo hace estar feliz de sus logros.

Recordó que al principio de su carrera, durante su juventud, fue cuando cometió más errores, pero fue porque necesitaba ganar dinero y se arrepiente de lo que ha hecho.

“No todo me ha salido bien, he metido mi pata. Al principio, principalmente cuando yo empecé, por necesidad, por hambre, por ganas de ganar dinero, por tener con qué comprarme unos calzones mañana, hice cosas que no debí haber hecho y sí me arrepiento (…) Sí sé que vivir cuesta, no es gratis, algo tienes que pagar. La vida cobra y cobra fuerte, pero también tiene muchas satisfacciones”