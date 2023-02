Joven aseguró que se infiltró a la boda de Jacky Bracamontes: “Estuve desde dos misas antes”

(Instagram/Tiktok)

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebraron una lujosa boda el primero de octubre de 2011, en Guadalajara, Jalisco, ello después de que en septiembre de ese mismo año la pareja contrajera nupcias a través del civil.

No obstante, a 11 años de que se realizó esta celebración, un usuario dio a conocer en redes sociales que aparentemente cuando era un adolescente logró infiltrarse a la boda de la querida actriz.

Se trata de Max Ramírez (@maxrramirez), quien desde su cuenta de TikTok contó cómo habrían sucedido los hechos.

“Cosas que me mantienen humilde, cuando tenía 15 años me colé a la boda de Jacqueline Bracamontes sin ser invitado. Tomé mi camión, fui a la iglesia y estuve dos misas antes de su boda, porque sino no me iban a dejar entrar”, comenzó a narrar y agregó:

Yo sabía donde y cuando iba a ser la boda y dije: ‘Voy a ir’ porque en ese entonces veía mucha tele y dije: ‘Quiero verla en persona’ (...) llegó el día, tomé el camión llegué al Templo Expiatorio, entro al templo y nunca había visto tantas flores en mi vida.

@maxrramirez Respuesta a @Spençer L. Lavalle estoritime de como me invitaron a la boda de Jacqueline bracamontes a mis xv años ♬ sonido original - Max Ramirez

Según el joven, después de esperar dos misas, se percató que ahora sí sería el evento esperado porque había mucha seguridad y comenzaron a llegar coches muy lujosos.

De igual manera, Max relató que él no fue la única persona que intentó vivir en carne propia el esperado evento, ya que presenció que otros transeúntes tuvieron varios altercados con el personal de seguridad de la iglesia.

“Se acaba la misa, ya salgo y entonces empiezan a salir, yo me acuerdo que salí por una puerta de atrás, como era un evento privado no podía entrar cualquier persona más que tuviera invitación, entonces se estaban agarrando a putaz*s entre la gente y los de seguridad”, dijo y agregó:

“Había como quince personas en la puerta de atrás queriendo entrar al templo de: ‘Esta es la casa de Dios, esto es público” y el policía de: “Esto es un evento privado, pagaron por el templo, si quieres ir a la misa ven mañana porque hoy no se puede’ La gente quería entrar a huev* a la boda de Jaqueline Bracamontes, hubiera llegado temprano igual que yo”, contó Max entre risas.

Además, según el relato del influencer, durante ese día también tuvo la oportunidad de vislumbrar a otras estrellas del mundo de la farándula.

“Yo corrí para dar la vuelta y que cuando salieran los invitados poder verlos otra vez, seguían ahí, me apendeje y ya no pude ver bien. Me acuerdo haber visto al Pepillo Origel subirse a su camioneta y todas las viejitas detrás de él y el vato soñadísimo con las señoras”, aseveró.

Sin embargo, no todo fui miel sobre hojuelas para el creador de contenido, pues como el evento se habría demorado un buen rato, cuando todo terminó se percató que no tenía forma de volver a su domicilio, por lo cual llegó muy tarde.

@maxrramirez Respuesta a @Spençer L. Lavalle PARTE FINAL, lo ultimo es mi momento mas humilde 🤣🤣🤣 ♬ sonido original - Max Ramirez

“Aquí empieza una desgracia para mí, porque yo no tenía carro, tenía 15 años, pero el camión que me regresaba ya había dejado de pasar (...) no me acuerdo que hice, total que llegué a mi casa a las once y viene el momento más humilde de esta historia porque llego a mi casa y mi mamá me pregunta: ‘¿Dónde andabas?’ y yo le dije: ‘En la boda de Jacqueline Bracamontes’”, sentenció ahogado en risas.

Según explicó Max, en aquel entonces decidió realizar toda esa hazaña, porque él quería profesionalizarse en la industria del entretenimiento. Y, le extendió una invitación a Bracamontes.

“La verdad es que yo había ido, porque yo quería ser actor y conocer a los artistas. Ahora soy actor, vivo en la Ciudad de México y espero que Jacqueline Bracamontes vaya a ver mi obra en La Teatería de la Ciudad de México, así que ahora te toca irme a ver a mí”, contó.

El clip rápidamente se viralizó en la plataforma y usuarios no tardaron en mostrarse divertidos con la anécdota. No obstante, algunos pidieron al influencer que mostrara pruebas al respecto.

Ante esto, Max explicó en otro clip: “Yo sé que quieren evidencia, pero no hay evidencia, la boda de un artista que está repleta de reporteros, periodistas, un ching* de gente famosa que se llevó hasta el molcajete y yo, un niño de 15 años con short y chanclas donde evidentemente no fui requerido y tomando fotos... qué me iban a decir, me iban a sacar. Yo andaba infraganti”.