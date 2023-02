Sofía Castro desmintió gastar miles de pesos en lujosas compras junto a Angélica Rivera

(Foto: Instagram/@sofia_96castro)

A principios de 2023 circularon algunas fotografías por parte de la agencia especializada en espectáculos The Grosby Group donde Sofía Castro y su madre Angélica Rivera aparentemente disfrutaban de una tarde compras en exclusivas boutiques ubicadas en el lujoso centro comercial Bal Harbour, en Miami Beach, Estados Unidos.

Una de las tiendas que habrían visitado las famosas fue la de Bottega Veneta, en donde se captó a Sofía muy interesada en un bolso Teen Jodie, cuyo costo, de acuerdo con el sitio oficial de la marca, es de 2 mil 909 dólares, es decir, un valor aproximado de más de 55 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, después de que trascendió esta información, durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, la hija del Güero Castro rompió el silencio y se mostró molesta por todas las suposiciones que se hicieron tras su visita a dicho centro comercial.

“No debería ni aclarar, pero sí me dio coraje. Voy a decir por qué: No por entrar a una tienda estamos de shopping, ni gastando un dineral”, mencionó en primera instancia.

En este sentido, Sofía explicó que habría acudido con su novio y La Gaviota por otro tipo de asuntos, además, recalcó que el accesorio con el cuál fue captada la familia no lo adquirieron.

“Fuimos a la tienda porque Pablo (el novio de Sofía) tenía que cambiar unos tenis que él se compró. Entramos a la tienda, vi una bolsa y nos salimos. De ahí nos inventaron toda una historia. La verdad es que ya no nos importa. Sabemos perfectamente qué hacemos, qué somos. A veces nos da risa”, dijo la joven.

Además, Castro apuntó que decidió hablar al respecto, pues el dejarlo pasar podría dar instancia para que más especulaciones surgieran en un futuro.

“Esa si me dio coraje porque toda la elaboración que hacen detrás de algo. Y esto porque es muy absurdo. Si no se para esto, luego hay situaciones perores; una foto se mal interpreta o hacen una historia de algo que no sucede y es cuando afectas a la persona”, aseveró.

La actriz ahondó en que todos estos chismes, en ocasiones, sí podían llegar a afectar emocionalmente a los implicados.

“Hablo por mí y por el resto de mis compañeros que luego, las suposiciones y el inventar es lo que nos molesta y nos duele porque hay cosas que sí afectan a gran escala”, destacó.

Desde que Angélica Rivera se divorció del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ha intentado mantener su vida lo más privada posible. De igual manera, sus hijas no suelen ser muy abiertas hacia la prensa cuando son cuestionadas sobre su cotidianidad.

No obstante, cuando las polémicas suelen subir de nivel, generalmente es Sofía quien aparece ante las cámaras para calmar la situación.

En agosto de 2022, un medio de circulación nacional aseguró que habría tenido acceso a las indagatorias que se están realizando sobre Peña Nieto y ahí se develó que aparentemente La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de Angélica Rivera y algunos familiares directos a ella, como la de su hermana Adriana.

Por ello, cuando los medios abordaron a Sofía Castro, la joven se limitó a emitir declaraciones y defendió a su progenitora.

“No voy a hablar al respecto, porque es algo que no me incumbe, no es cierto (...) eso ya pasó, mi mamá está tranquila, yo sé perfectamente quién es mi mamá entonces también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema”, sentenció la hija de José Alberto Castro.

Sofía remarcó que ya había pasado mucho tiempo desde que fue parte de la familia presidencial de México: “Nosotros sabemos perfectamente quienes somos, llevo trabajando de los 14 (....) prefiero mantenerme muy al margen de notas que han salido desde hace muchísimo tiempo, de una etapa de mi vida que ya pasó, que fue muy bonita, que ya pasó.