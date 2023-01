“Tomó, fumó y sacó su pistola”: Germán Lizárraga habló de su visita a Andrés García

Germán Lizárraga dijo admirar a García por su trayectoria en el cine mexicano (Foto: Instagram)

Tras su visita al puerto de Acapulco hace unos meses, cuando acudió a visitar a su amigo Andrés García, el líder de la banda Estrellas de Sinaloa, Germán Lizárraga compartió cómo fue su experiencia al departir con el emblemático actor ahora que su salud se encuentra disminuida y su estado de ánimo sufre altas y bajas.

Lyn May recordó exigencias de Raúl Velasco: “Me quería encuerada” Fue en la década de los 70 cuando el fallecido presentador le ofreció a la vedette la oportunidad de formar parte del cuadro de bailarinas de “Siempre en domingo”, cuando la vio actuando en un bar de Acapulco VER NOTA

“Qué chulada, creo que fue algo muy bonito. Nos llevamos un diez ahí, de haberle llevado la banda Estrellas de Sinaloa y haberle cantado la canción que él quería, que era Casquillos de mi cuerno”, compartió el músico en un reciente encuentro con la prensa acerca de la visita que tuvo lugar el pasado mes de septiembre.

Lizárraga se refirió al deseo del veterano actor de que sonara dicho tema de la agrupación en su funeral, por lo que decidió agasajarlo con el tema “en vida”.

Hace unas semanas, Anahí sorprendió al visitar a su gran amigo enmedio de su enfermedad (Foto Instagram: @anahi)

“Ustedes saben, cuando él estuvo en el hospital, algunos le preguntaron a él que si le gustaría que lo sepultaran con música y él dijo que sí, pero que nomás que fuera con la canción Casquillos de mi cuerno y nosotros dijimos ‘por qué llevársela cuando lo vayan a sepultar, por qué no llevársela en vivo’”, contó el hombre de 85 años.

“No rompas más”: el origen de una de las canciones más bailadas en fiestas mexicanas y su relación con Miley Cyrus El fundador de “Caballo Dorado” confesó que su segunda canción más popular no es resultado de un cover, sino de una ida al baño VER NOTA

El actor de Pedro Navaja y Una gallina bien ponedora se sintió halagado con el gesto del músico nacido en Mazatlán en 1938, tal es así que mostró su alegría fumando y soltando balazos al aire para festejar.

“Eso lo agradeció mucho, tanto así que me regaló un sombrero, cuando lo vimos me dio un abrazo, empezó a tomar, a fumar y hasta agarró su 45 y la sonó”, recordó el músico de regional mexicano.

Lizárraga refrendó la admiración que le tiene al veterano actor y galán de telenovelas como El premio mayor, y contó que el nacido en República Dominicana se puso a disposición para una futura colaboración.

Del “con engaños se metió a mi cama” al “puso en riesgo mi vida”: la historia de traición de Kate del Castillo y Sean Penn Los actores han sido duramente criticados por entrevistar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera cuando era prófugo de la justicia VER NOTA

“Mira yo a Andrés García hace bastante tiempo que lo conozco, sobre todo con la admiración que le tengo por todas las grandes películas que hizo cuando el cine de oro mexicano, pero él quedó completamente a las órdenes de nosotros, que cualquier video, cualquier cosa que pudiéramos hacer él estaba a las órdenes de nosotros”, aseguró.

Germán Lizárraga visitó con su banda a Andrés García y le dedicó su tema favorito (Video: Andrés García)

En un video compartido por García en su canal de YouTube en octubre de 2022, se pudieron conocer aspectos del encuentro entre la estrella del regional y el actor de 81 años.

“La verdad que estamos encantadísimos, muy orgullosos de estar aquí contigo, Andrés. Es un compromiso que hicimos hace unos días cuando supimos que a ti te gustaba una canción que nosotros grabamos hace un tiempo”, le dijo el músico de banda en el video.

En los pocos segundos que se pueden ver de la celebración, se pudo apreciar que García comenzó a corear la canción mientras fumaba un puro, concretamente el verso en el que dice “Yo no quisiera morirme, pero eso a todos les pasa”, justo en ese momento fue cuando alguien le pasó un arma y el actor disparó dos veces.

Margarita Portillo es quien se mantiene al cuidado de Andrés García, quien sufre padecimientos como cirrosis y problemas en la columna vertebral (Foto: Instagram)

Actualmente, Andrés García se encuentra llevando una vida tranquila bajo el cuidado de su esposa Margarita Portillo, luego de que el papá de Andrés Jr., Leonardo y Andrea García fuera diagnosticado con cirrosis, además de otros padecimientos que mantienen deteriorada su salud.

“Esta enfermedad es la peor del mundo, y te lo digo yo, que he tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos, tengo huesos rotos, me he caído de trapecios, y sin duda, esto es lo más desagradable del mundo. Todo el mundo habla de cirrosis y nadie tiene cirrosis”, contó Andrés García para TVyNovelas.