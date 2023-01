Quique Escamilla, el cantante chiapaneco que llevó la esencia latinoamericana a Canadá, realizará gira por México

(Instagram)

La música latinoamericana ha trascendido las fronteras gracias a múltiples artistas de la escena musical y Quique Escamilla -oriundo de Chiapas, México- es un claro ejemplo de ello. Pues, tras emigrar a Canadá hace algunos años, el próximo 2 de febrero regresará al Foro del Tejedor para cautivar al público capitalino.

Fue durante una entrevista para Infobae México donde el músico abrió su corazón y no sólo contó sobre sus inicios de la música, sino que se adentró en el sentido político y social que le ha impreso a sus composiciones.

“Principalmente, lo que me llevó a la música fue la herencia musical de mi madre, aunque ella no se considera música de profesión, esa conexión que teníamos con la música desde chicos, con mis hermanos y ella, todo eso fue el inicio de mi interés. Pero siempre estuve involucrado en proyectos de escuela, bailables de la primaria y poco a poco se fue alimentando”, mencionó.

De acuerdo con el chiapaneco, ya de adolescente se involucró aún más en este arte y participó en algunas bandas de rock, pero años después, cuando llegó el tiempo en que se les cuestiona a los jóvenes sobre el rumbo profesional que tomarán en sus vidas, él decidió decantarse de lleno a la música.

“A los veinte, decidí tomar un poco de la música y con más formalidad estudié teoría, producción musical”, dijo.

Pero ahí no terminó todo, ya que Quique tomó una gran decisión y decidió irse en 2007 al país de la hoja de maple a probar suerte. Ello, aunque un abismo cultural y de idioma estaban de por medio.

“Son muchos grados de diferencia, de distancia entre Chiapas y Toronto, desde la cultura, el clima, la comida, todo lo que es el arte. Una parte del mundo bien diferente a nuestra raíz en México. Ha sido bastante interesante la experiencia para mí, vine a Toronto con la mejor intención de descubrir, no tenía conocidos, no tenía idea del clima de esta ciudad, no sabía a que grado de frío o qué tiempo duraba esa oscuridad”, rescató el famoso.

Según lo que contó Escamilla, uno de los principales motivos por los que decidió mudarse a Canadá fue porque en dicho país vio un poco más viable consolidar una carrera como músico.

“Sentí que en la música había más diversidad de opciones, puertas de género de música que se daban en este país. Sentí que había más apertura a lo que yo quería crear. Venir de Chiapas ha sido una gran experiencia, venía del calor.... tenía 27 años y cuando vine acá fue como empezar el capítulo de una novela”, comentó.

Además, algo que caracteriza a las melodías del cantante de éxitos como Máscara de Esperanza, Tiro de Gracia o Canción mixteca son las letras de sus canciones.

“Haber nacido en Chiapas y ver la realidad de miles y millones de mexicanos que no tienen la misma oportunidad, en México las clases sociales son muchísimas, pero hay una que es la más abandonada y es la de personas indígenas en zonas rurales (...) Esa falta de oportunidad ya sea por gobiernos, por sistemas es lo que me toca para querer hacer algo al respecto y no soy político, pero tengo mi voz y tengo la música para poder cantar historias que sean semillas que se puedan convertir en un bosque positivo en la conciencia de la gente”, puntualizó.

En cuanto a la gira que dará por México próximamente, el cantante se mostró feliz de volver a su país de origen y aseguró que los asistentes a sus shows podrán tener un momento de reflexión y diversión con varios de sus temas, entre ellos algunos de su álbum más reciente Encomienda o de 500 Years of Night.

“Siempre da emoción venir a la tierra de uno y siempre es una reconexión profunda, esto se presta para que sea una emoción de tocar a la gente sus historias (...) hay que seguir dándole a la gente en qué pensar”, concluyó.

Además de su presentación en el Foro del Tejedor en la CDMX, Quique recorrerá la república mexicana en las siguientes fechas:

10 de Febrero - El Paliacate Espacio Cultura (San Cristóbal de las Casas, Chiapas)

17 de Febrero - Tuxtla-Gutiérrez, Chiapas

21 de Febrero - Barbarenas (Puerto Escondido, Oaxaca)

16 de Febrero - El Olivo (Oaxaca)

28 de Febrero- Foro 8 Temblor (Ciudad de Oaxaca, Oaxaca)

3 de Marzo - La Brújula (Coatepec, Xalapa)

10 de Marzo- 19 40 Multiforo, Puebla

11 de Marzo - Puebla

17 de Marzo- Chiapa de Corzo, Chiapas

18 de Marzo- San Cristóbal de las Casas, Chiapas

25 de Marzo - CDMX

26 de Marzo- Jazzatlán, CDMX

27 de Marzo - CDMX

28 de Marzo - CDMX

29 de Marzo - CDMX