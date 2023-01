Mando de la SSC disparó a mujer policía tras rechazarlo por acosarla

El ex mando de la SSC se encuentra detenido en el Reclusorio Sur.

Un juez dictó prisión preventiva a un ex mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con indicativo Ocelotl Gama, quien es acusado de balear a una mujer policía de nombre Berenice, luego de que se negara a propuestas sexuales del mando.

La defensa de Carlos “N”, el ex mando detenido, solicitó la ampliación del término constitucional para presentar pruebas ante el juez de control, por lo que su situación jurídica se definirá en los próximos días, mientras tanto, permanecerá detenido en el Reclusorio Sur.

La acusación que tiene el ex mando es de homicidio calificado en grado de tentativa. Habría sido detenido en el municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México.

Carlos “N” contaba con una orden de aprehensión desde hace más de un año. El mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acusado de balear a una compañera policía tras rechazar sus propuestas de tener relaciones sexuales con él, finalmente fue detenido el pasado miércoles 25 de enero de 2023, por la noche.

Carlos "N" era un mando de la SSC de la Ciudad de México. [SSCCDMX/Archivo]

El imputado, que es sub campeón nacional de entrenadores de tiro con indicativo Ocelotl Gama, fue trasladado al Reclusorio Sur, en donde se encuentra a disposición del juez que lo requiere. El jueves se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, y la de imputación en contra del ex mando del Agrupamiento Fuerza de Tarea, un cuerpo élite de la SSC.

Aunque el presunto delincuente contaba con la orden de aprehensión desde hace poco más de un año, la Fiscalía de Justicia Capitalina no lo había localizado, motivo por el cual no había sido detenido. Según la investigación, fue en octubre de 2019 cuando el ex mando de la dependencia de seguridad presuntamente le exigió favores sexuales a Berenice, mujer que llevaba apenas seis meses laborando en la SSC.

Al siguiente día, Berenice acudió a su lugar de trabajo, en las instalaciones del Agrupamiento Ocelotl de la SSC, en donde estaba con aproximadamente 50 policías, entre ellos Carlos, que era un mando experto en tiro, y que encabezaba una práctica con armas de fuego. Él le habría ordenado a todo el personas que se retiraran el chaleco antibalas.

En entrevista con TV Azteca, la mujer narró que el hombre les habría quitado el chaleco de protección, cuando se encontraba enseñándole a ella y sus compañeros, medidas de seguridad de las armas cortas. “Él dijo que iba a hacer el tiro de precisión, y se dirigió a mí y detonó el arma”, dijo la mujer en su narración.

La mujer habría recibido un disparo en el abdomen que le perforó el hígado. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera.

Aunque se encontraba rodeada de otros policía, ninguno detuvo al que disparó. “Me disparó con toda la intención, porque un día antes yo le había dicho que yo no quería nada con él”, aseguró la mujer policía en la entrevista.

Cabe señalar que tras estar herida, nadie pidió una ambulancia y le quitaron su celular. Aseguró que tampoco redactaron el informe policial homologado que se elaboraba ante un posible hecho delictivo.

La bala, que le dio en el abdomen, le perforó el hígado, y aunque el pronóstico médico era reservado, intentó denunciar el acoso sexual, pero señaló que los propios abogados de la SSC no se lo permitieron, argumentando que la carpeta de investigación ya había sido iniciada por el delito de lesiones.

“No me dejaron que pusiera mi demanda ante acoso sexual o ante la agencia 50. A él sí le brindaron apoyo, a él le mandaron los licenciados en cuanto pasó eso”, narró la mujer policía en la entrevista a TV Azteca.

Fue hasta dos años después del ataque que sufrió, y ante su insistencia en el Ministerio Público para exigir justicia, que se reclasificó el delito de lesiones a tentativa de homicidio; sin embargo, asegura que la investigación no se hizo con perspectiva de género. La mujer tiene miedo, debido a que las autoridades tampoco le brindaron a ella la protección a víctimas que hay para estos casos.