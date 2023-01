Actor de Rebelde criticó gira de RBD: “Por dinero y ego”

La gira comenzará en El Paso, Texas, y recorrerá más de 20 ciudades estadounidenses (Foto Instagram: @anahí // Captura de pantalla: soyrebelde.world)

En medio de la euforia desatada desde hace días por la anunciada gira de conciertos de RBD, donde la popular banda surgida de la telenovela Rebelde se presentará en más de una veintena de ciudades para despedirse del público, no todo ha sido miel sobre hojuelas.

El misterioso mensaje de Alfonso Herrera respecto a la amistad tras ser eliminado en fotos de RBD Millones de fans han cuestionado por qué Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann eliminaron al actor de sus publicaciones en redes sociales previo al anuncio de “Soy Rebelde Tour” VER NOTA

Y es que en la serie de shows programados a presentarse en Estados Unidos, México y Brasil han quedado fuera diversos países de Latinoamérica donde la telenovela producida por Pedro Damián en 2004 para Televisa fue un gran éxito, lo que ha desatado el enojo y la indignación de algunos fans.

“Cómo es posible que hayan dejado fuera a Colombia y a Perú si son grandes plazas para RBD”, “Es neta que no van a presentarse en Guatemala? Allá todos vieron la novela”, “Creo que están siendo malagradecidos con sus fans sudamericanos”, “Bueno, que lo aprovechen sus seguidores chicanos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales tras la publicación de las fechas de la gira que culminará en el Foro Sol de Ciudad de México.

Alfonso Herrera fue recortado de las fotos de RBD para la promoción del "Soy Rebelde Tour" (Foto: Instagram/@rbd_musica/ Televisa)

Y este tipo de mensajes no sólo fue escrito por internautas, pues incluso un miembro del elenco de la telenovela que sirvió como trampolín para diversos actores se pronunció tajantemente contra RBD y su “Soy Rebelde Tour”.

No más indirectas: Alfonso Herrera aclaró si “los amigos se cuentan en las buenas” era o no para RBD Luego de que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann eliminaron al actor de todas sus fotos y videos como banda, el misterioso mensaje ha generado controversia en redes sociales VER NOTA

Figuras como Angelique Boyer, Zoraida Gómez, Michelle Renaud, Diego Boneta, Roberto Carlo, Natalia Téllez, Mike Biagio y Estefanía Villarreal son algunos miembros del reparto de la telenovela que en distintos momentos han dicho sentirse agradecidos por la proyección que Rebelde les dio.

Asimismo, algunos de ellos han mostrado su emoción ante el próximo reencuentro del grupo responsable de éxitos como Sálvame y Sólo quédate en silencio, sin embargo un ex Rebelde hizo pública su molestia por los próximos planes de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christropher Uckermann.

Usuarios reaccionaron al tour de RBD (Foto: Twitter)

Ha sido Ronald Duarte, que en el melodrama juvenil interpretó a “Jack Lizaldi”, quien se lanzó contra RBD, primero sin mencionarlos directamente, tras darse a conocer que la gira iniciará en agosto de este 2023 en El Paso, Texas.

Fans de RBD pidieron que Ninel Conde participe en “Soy Rebelde Tour” La cantante robó suspiros con fotografías de “Alma Rey”, su icónico personaje en la telenovela mexicana VER NOTA

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mamada que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen”, escribió el actor en una de sus historias de Instagram.

“Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza”, anotó Duarte y después compartió un meme en el que se lee “I don’t speak spanish. Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”.

Ronald Duarte criticó fuertemente la decisión de sus ex compañeros (Foto: Captura)

Sobre los conciertos, aunque en un inicio fueron confirmadas 26 ciudades, Dulce María dio una entrevista para el matutino Hoy y confesó si la agrupación tiene planeado abrir más fechas próximamente.

En primera instancia, la actriz destacó el enorme esfuerzo que los artistas harán para llevar a cabo esta serie de conciertos y recalcó que están en una etapa más madura de sus vidas, por lo que coincidir en horarios fue algo bastante complicado.

“Por eso no es World Tour, porque es lo que se ha logrado ahorita. Ha sido muy difícil compaginar fechas, dejar familia, etcétera”, destacó Dulce María.

"Jack Lizaldi" compartió un meme en alusión a la gira de RBD (Foto: Captura)

Asimismo, ante los puntuales cuestionamientos de los conductores respecto a la posibilidad de dar más presentaciones, la famosa no descartó la opción.

“(Estamos) tristes por la gente que está triste porque no podremos ir. Pero tampoco podemos ir a cada lugar... mientras sea posible, todo puede pasar”, dijo y agregó:

“Vamos a tratar de poder complacer a la gran mayoría. Si podemos abrir, se abrirán, pero es complicado por las fechas. Por lo pronto, después de 15 años ya nos juntamos”.