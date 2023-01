“¿A quién le conviene que no sea extraditado?”: el cuestionamiento de Denise Dresser sobre Ovidio Guzmán

El gobierno de Estados Unidos tiene hasta el 5 de marzo para presentar una solicitud formal de extradición en contra de Ovidio Guzmán (Infobae)

Luego de darse a conocer la suspensión definitiva a la extradición de Ovidio El Ratón Guzmán López a Estados Unidos, la politóloga Denise Dresser cuestionó a quién le convenía que el presunto narcotraficante se quede en México.

Fue el juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México quien concedió la suspensión definitiva al proceso de extradición, al menos, hasta que la justicia mexicana resuelva el juicio de amparo que el líder de Los Menores interpuso para no ser enviado ante una corte estadounidense.

Frente a ello, la académica y escritora esbozó una serie de preguntas sobre el caso: “¿Entonces será juzgado en México? ¿Será un juicio público con testigos protegidos?” y, finalmente, “¿A quién le conviene que no sea extraditado/juzgado en Estados Unidos?”.

Preguntas sobre el caso Ovidio Guzmán:



¿Entonces será juzgado en México?

¿Será un juicio público con testigos protegidos?

¿A quien le conviene que no sea extraditado/juzgado en Estados Unidos? https://t.co/6qhbNdyhko — Denise Dresser (@DeniseDresserG) January 26, 2023

No obstante, la resolución —emitida el pasado miércoles 25 de enero— aclara que la suspensión no implica la cancelación o el entorpecimiento del proceso de extradición, “toda vez que pueda seguir tramitándose, pues en lo único que se traduce la concesión de la suspensión es que se impida la extradición mientras se falla el amparo en lo principal”, por lo que una posible entrega del hijo del Chapo Guzmán sigue en puerta.

Aunque, por otro lado, el gobierno de Estados Unidos tiene una fecha límite —fijada por un juez de control del Centro de Justicia del Altiplano—para presentar una solicitud formal de extradición. “El 5 de marzo de 2023 vence el plazo para que el Estado requirente formule la petición formal respectiva”, se resolvió el pasado 23 de enero.

De cara a este panorama, en días pasados el senador del Grupo Plural (GP), Emilio Álvarez-Icaza Longoria, dio una posible respuesta al freno en la deportación de Ovidio Guzmán, la cual tiene que ver con posibles acusaciones de integrantes del Cártel de Sinaloa en el juicio en contra del exfuncionario mexicano, Genaro García Luna.

Denise Dresser cuestionó a quién beneficia la no extradición de Ovidio Guzmán (CUARTOSCURO)

Según el ex panista, al interior del también llamado Cártel del Pacífico están molestos con el gobierno de AMLO por la captura de El Ratón —la cual tuvo lugar el pasado 5 de enero en Culiacán, Sinaloa— por lo que podrían revelar un presunto vínculo con Morena y su financiamiento en los procesos electorales de 2021, acusó.

“El Cártel de Sinaloa exhibirá a Genaro García Luna. Cierto. Pero la 4T sabe que el Cártel está molesto por la captura de Ovidio Guzmán, y que puede exhibir cómo operó y financió a la 4T en 2021. Por eso no lo extraditan. Lo retienen para garantizarse el silencio del Cártel”, planteó el legislador.

En tanto, de acuerdo con el proceso que sigue Ovidio Guzmán, el miembro de “Los Chapitos” ya fue notificado formalmente sobre el requerimiento que el gobierno de Estados Unidos hace sobre su persona. Y es que actualmente está acusado en dicha nación de tráfico de drogas, por lo que le fue emitida una detención provisional con fines de extradición.

Así fue el traslado de Ovidio Guzmán "El Ratón" al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México vía aérea tras su detención (AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL/CUARTOSCURO.COM)

Es por esa razón que Guzmán López se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En tanto —de acuerdo con las leyes mexicanas— el gobierno solicitante tiene 60 días naturales para tramitar la solicitud de amparo, fecha que se cumple el próximo 5 de marzo.

En caso de que la solicitud formal no sea presentada en tiempo y forma, El Ratón podría quedar en libertad, pues su detención fue únicamente con fines de extradición, sumado a que al momento no cuenta con acusaciones en territorio mexicano.

Además, el juez de control de Estado de México también tiene posibilidad de decidir si está de acuerdo o no con la operación. No obstante, su postura no es vinculante, pues quien tomará la decisión final será la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard.