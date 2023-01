Un niño habría asesinado a otro porque le ganó en las “maquinitas” en Veracruz

Un niño fue asesinado en Veracruz, presuntamente por otro menor con quien jugaba en las "maquinitas" (Getty)

Tras perder un juego en las maquinitas, un niño de 11 años habría asesinado a otro menor de edad que le ganó en la comunidad El Tejocote, Veracruz.

El presunto responsable de homicidio, identificado como Samuel “N”, habría ido a su casa luego de la derrota para tomar un arma perteneciente a su padre. Luego de ir por la pistola presuntamente volvió al negocio y le disparó en la cabeza al niño contra el cual perdió.

Samuel “N” huyó con su padre de la comunidad ubicada en el municipio de La Perla; la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz indaga en el caso.

Presuntamente el niño cometió el asesinato en el negocio donde están las maquinitas (Fotoarte: Infobae)

El hecho ocurrido el pasado 15 de enero fue confirmado por el gobernador Cuitláhuac García, quien en conferencia de prensa aseguró que las autoridades estatales actuarán conforme a lo dicta la ley.

“Tiene que actuarse apegado a derecho para ver las responsabilidades por el arma. Sin duda hay responsabilidades y por eso nosotros hacemos campañas para desarme, es mejor que no se tenga un arma en un domicilio porque miren las tragedias”, mencionó.

García señaló que para él este caso de homicidio es particularmente lamentable ya que se pudo haber evitado si no hubiera armas de fuego en casas a las cuales lo menores de edad puedan tener acceso.

El niño presuntamente reponsable habría utilizado un arma de su padre para el asesinato (AP Photo/Hussein Malla)

“Lo triste de este caso es que un niño de 10 años tiene acceso a un arma de su familia y va la detona en contra de otro niño por una discusión entre ellos”, dijo.

En contraparte descartó que las máquinas de videojuegos en negocios locales sean puntos propicios para la inmersión niños y niñas en actividades delictivas, contrario a lo que presuntamente sucede en Sinaloa, donde miembros del crimen organizado habrían reclutado en las maquinitas a menores que participaron en los disturbios posteriores a la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.

“Son maquinitas de jueguitos, no comparemos. Ni modo que la gente de Ovidio esté interesada en las maquinitas que dan dos pesos, no, están en casinos, en transportar la droga a Estados Unidos, el negocio del fentanilo y todas estas drogas sintéticas. No hagamos comparaciones”, indicó el gobernador de Veracruz.

En redes sociales la noticia desató críticas hacia los padres del agresor y contra la ola de violencia que azota al país.

Entre los comentarios se pudieron leer algunos como: “Pobre familia, que horror como madre enfrentar una irresponsabilidad de otros padres”, “Así ha de ser el padre de represor y valentón con un arma, y desde el luego sigue su ejemplo” o “En un NARCOESTADO es común esa educación”.

Y es que el asesinato del niño se dio en un contexto de violencia en México, incluido Veracruz. En ese último tan solo el pasado 8 de enero trascendió que ejecutaron a una persona e hirieron a otras cuatro en ataque a familia.

Las víctimas fueron atacadas a balazos al interior de su hogar en la localidad Campo Grande en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz. En el ataque fue asesinado un hombre de 38 años y cuatro personas resultaron heridas.

El asesinato ocurrió en Veracruz, un estado donde durante los primeros días de enero se registraron varios ataques (GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)

Presuntamente el comando armado llegó a bordo de una camioneta de color gris, la cual intentaron localizar las autoridades tras recibir el reporte del ataque. Sin embargo, los agresores no fueron localizados.

Este hecho se sumó a varios ataques en Poza Rica, Veracruz durante los primeros días del año, detrás de los cuales presuntamente estuvo una organización delictiva identificada como Grupo Escorpión.

