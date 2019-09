"Es justamente en uno de esos momentos en los que yo, indebidamente, admito que no es lo más correcto y lo propio. No es una excusa ni una salida fácil decir: 'por razón de una crisis, entonces yo tengo otra relación'. Pero así me ocurrió. Tuve otra relación, de la que hubo un hijo. "Ya como gobernador del Estado de México (2005-2011) le platiqué el tema, Mónica conoció muy bien el asunto, lo que había ocurrido fuera del matrimonio. Cuando lo planteó, no fue fácil, hizo crisis y luego nos generó, yo creo también, un momento de reencuentro", declaró sin mencionar a Diego por su nombre.