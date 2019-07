"Me encantan las revistas de National Geographic, me encantaría algún día no sé, visitar esos lugares. Me da alegría de que voy a volver a la escuela, mi sueño es estudiar biología o antropología, visitar otros lugares en México y en el extranjero... no sé, irme de viaje a conocerse el bosque, selvas, el Polo Norte", dice Victoria con una ilusión que contagia.