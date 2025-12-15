Animales y Mascotas

Rescatan 35 tortugas en peligro de extinción tras episodio de ‘aturdimiento por frío’ en costas de Estados Unidos

Los ejemplares fueron hallados con deshidratación, neumonía y problemas de salud debido a la exposición a bajas temperaturas

Un equipo de rescate en Nueva Orleans acompaña a cada ejemplar en su proceso de recuperación. (Audubon Nature Institute)

Treinta y cinco tortugas lora, consideradas la especie de dicho animal marino más amenazada del mundo, fueron rescatadas en la costa de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, tras un episodio de aturdimiento por frío ocurrido el mes de noviembre.

Según el comunicado publicado el 11 de diciembre por el Instituto de Naturaleza Audubon, estos ejemplares, en peligro crítico de extinción, fueron hallados debilitados por la exposición a bajas temperaturas y trasladados a Nueva Orleans para recibir atención especializada.

El fenómeno se produjo cuando los animales quedaron inmovilizados debido al aire y agua gélidos, provocando que fueran arrastrados a la orilla. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), esto ocurre cuando la temperatura del agua desciende por debajo de los 10 grados centígrados, lo que impide a los ejemplares nadar y los deja vulnerables a la deshidratación, la neumonía y otros problemas de salud. De hecho, muchos de los ejemplares presentaban estos síntomas, según el Instituto de Naturaleza Audubon.

El impacto del frío extremo en las tortugas marinas

El Acuario de Nueva Inglaterra y el Centro de Rescate Audubon en Nueva Orleans lideran la rehabilitación de las tortugas. (Audubon Nature Institute)

El proceso de recuperación comenzó con la estabilización inicial de los animales en el Acuario de Nueva Inglaterra. Posteriormente, fueron trasladados vía aérea hasta la ciudad en Luisiana, donde el Centro de Rescate del Acuario Audubon asumió su cuidado.

Allí, el equipo realizó exámenes físicos completos y evaluó la capacidad de nado de cada ejemplar. Algunas tortugas presentaban problemas para flotar que requerían atención específica. Al respecto, Gabriella Harlamert, coordinadora de Rescate, Varamientos y Rehabilitación del Acuario Audubon, explicó: “algunas de estas tortugas llegaron en mal estado y necesitarán una rehabilitación más exhaustiva que otras”.

El aturdimiento por frío, según la NOAA, es una condición que afecta a las tortugas marinas cuando no pueden regular su temperatura corporal ante descensos bruscos del agua, pues como reptiles, dependen del entorno para mantenerla, a diferencia de mamíferos y aves.

Si no logran migrar a ecosistemas más cálidos o alejarse de la costa, quedan expuestas a este tipo de eventos, que son más frecuentes en bahías y lagunas poco profundas del Atlántico estadounidense y el Golfo de México. En caso de no ser rescatadas a tiempo, las tortugas pueden desarrollar complicaciones graves o morir.

Proteger una especie al borde de la extinción

Un equipo de rescate en Nueva Orleans acompaña a cada ejemplar en su proceso de recuperación. (Audubon Nature Institute)

En Nueva Orleans, cada tortuga rescatada cuenta con un plan de cuidado individualizado, diseñado por el equipo del Acuario Audubon para abordar sus necesidades específicas durante la rehabilitación. Sumado a ello, el seguimiento es constante y personalizado.

Como parte de este proceso, el equipo ha asignado nombres a las tortugas inspirados en rocas y minerales, lo que facilita su identificación y seguimiento. Entre los elegidos figuran Jade, Mica, Opalita, Guijarro, Aguamarina, Ónix, Cuarzo y Carbón. Además, el equipo ha elaborado una lista de “buenas” y “traviesas” para las tortugas: Jade, por ejemplo, ha sido reconocida por comenzar a alimentarse sola tras dos semanas, mientras que Mica se resiste a comer y muestra un comportamiento más desafiante.

El resto de los nombres se asignarán a medida que el equipo conozca mejor la personalidad y el comportamiento de cada ejemplar, según el Instituto de Naturaleza Audubon.

Tanto el Instituto como la NOAA subrayan que la conservación de las tortugas loras es prioritaria, dada su condición de especie en peligro crítico y la creciente frecuencia de eventos de aturdimiento por frío, posiblemente vinculados a cambios en los patrones climáticos.

La rehabilitación y posterior liberación de estos animales en su hábitat natural, por otro lado, representa una oportunidad para reforzar los esfuerzos de preservación y sensibilizar sobre los desafíos que enfrentan las especies marinas.

Mientras las tortugas permanecen bajo observación y cuidados intensivos, el equipo del Acuario Audubon mantiene la expectativa de que, con la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura del agua, todas puedan regresar a su hogar.

