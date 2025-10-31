Gato muere atropellado por un taxi sin conductor en un incidente que cuestiona la seguridad de la tecnología autónoma

KitKat, el gato de nueve años del Randa’s Market﻿, fue atropellado la noche del 27 de octubre por un taxi sin conductor en San Francisco. (Instagram: Randas Market)

Una comunidad del barrio de Mission District en San Francisco está de luto tras la muerte de KitKat, un gato de nueve años muy querido que vivía en Randa’s Market, presuntamente atropellado por un taxi sin conductor.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. del 27 de octubre, cuando un empleado de un bar cercano alertó al dueño de la tienda, Mike Zeidan, quien junto con su esposa llevó rápidamente a KitKat a un hospital veterinario, donde fue declarado muerto, según informa la cadena estadounidense CBS.

Según una denuncia presentada al 311, el felino se encontraba sobre la acera junto a un carril de circulación cuando el vehículo autónomo detuvo su marcha cerca del mercado. El informe sostiene que el taxi sin conductor no intentó frenar y embistió al gato a alta velocidad, causando conmoción entre los que presenciaron el suceso.

Cuestionamientos sobre la seguridad de los vehículos autónomos

Testigos describen cómo un vehículo autónomo atropelló a KitKat, el gato emblemático del Mercado de Randa, mientras la empresa responsable niega responsabilidad, alegando que el auto estaba detenido y el gato se metió debajo justo al iniciar su movimiento. (Instagram: Randas Market)

Jeff Klein, testigo de los hechos, contó a detalle en entrevista para The New York Post, lo acontecido en el accidente: “Mi amigo y yo íbamos en coche cerca del Roxie cuando un vehículo autónomo se nos cruzó anoche sobre las 11:40. Algunas personas que estaban en la acera empezaron a gritar y sacaron al gato justo debajo de donde había salido el taxi”.

La empresa responsable de distribuir los vehículos autónomos emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que eludieron la responsabilidad: “la confianza y la seguridad de las comunidades a las que servimos son nuestra máxima prioridad. Tras revisar el incidente, mientras el vehículo estaba detenido para recoger pasajeros, un gato que se encontraba cerca se metió debajo del auto justo cuando este comenzó a moverse”.

A pesar de evadir toda responsabilidad en lo sucedido, aprovecharon el espacio para expresar su profundo pesar por la tragedia y declararon que “envían sus más sinceras condolencias al dueño del gato y a toda la comunidad que lo conoció y lo amó”.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California ha reportado más de 880 colisiones con vehículos autónomos hasta la fecha, donde varios animales se han visto implicados, entre ellos el caso de un perro que fue atropellado y muerto por un vehículo autónomo en 2023, según reporta People.

Comunidad en duelo por el fallecimiento de KitKat

KitKat, el gato que desde hace seis años formó parte del Mercado de Randa para controlar la plaga de roedores, fue despedido con un emotivo memorial tras su inesperada muerte y la comunidad exige justicia. (Instagram: Randas Market)

Zeidan compartió para el New York Post que KitKat comenzó a merodear por el mercado de Randa, hace aproximadamente seis años para ayudar a controlar la plaga de roedores y en poco tiempo, el animal se convirtió en una figura familiar para los clientes y otros negocios del vecindario mientras deambulaba por la zona: “Era un invitado especial. Perfecto para una tienda como esta. Amable con todos y sin miedo a los perros ni a nada”.

Los vecinos, consternados por su muerte, instalaron un memorial frente al establecimiento en la calle 16, donde expresaron su enojo hacia la compañía responsable del vehículo autónomo con carteles que exclamaban frases como: “¡Mata al taxi! ¡Salva a un gato!” o “Gatitos, no coches asesinos”.

Rick Norris, director de publicidad del teatro vecino al mercado comentó para The Standard﻿: “Solo Mike, de Randa’s Market, el comerciante más íntegro pudo encontrar y cuidar a una criatura tan querida y premiada en el vecindario, tan especial como nuestra gatita KitKat”.