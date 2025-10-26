Animales y Mascotas

Policías en Nueva York protagonizan heroico rescate de un perro atrapado en las vías del metro

Tras escapar de sus dueños durante un paseo, el animal fue recuperado ileso pese a encontrarse debajo de un vagón

Por Mariana Álvarez Torres

La rápida intervención del NYPD
Un canino llamado Moose está a salvo y de regreso con su familia luego de vivir una aterradora experiencia en el metro de Nueva York. Según informó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el jueves 23 de octubre el pequeño perro negro de pelo corto y rizado se escapó mientras paseaba con su familia y terminó debajo de un tren de la línea 2, en dirección norte, en la estación de la calle 14.

De acuerdo con la revista People, la agencia explicó que el can “fue atropellado por el tren antes de esconderse debajo de uno de sus vagones”. De inmediato, los oficiales de la Unidad de Servicios de Emergencia del NYPD respondieron a una llamada al 911 aproximadamente a las 9:45 de la mañana sobre la situación del animal.

Imágenes de cámara corporal compartidas por el NYPD en su cuenta oficial de X (antes Twitter) el viernes 24 de octubre muestran el momento en que uno de los oficiales desciende por una escalera hacia las vías del metro. En el video, rodeado por otros miembros de la fuerza y empleados de tránsito, se escucha al agente preguntar: “¿Dónde está?”.

Tras iluminar con una linterna, se arrodilla para mirar debajo del vagón y es entonces cuando logra ubicar al cánido. El oficial continúa hablándole con calma, llamándolo por su nombre para tranquilizarlo y lograr que se acerque. Cuando el ‘lomito’ finalmente se aproxima, el rescatista extiende la mano y lo saca con cuidado.

Un final feliz para Moose

En las imágenes se escucha cómo la gente reunida en el andén estalla en aplausos y gritos de alegría mientras el oficial entrega al perro a su equipo. Afortunadamente, lograron sacarlo sin que sufriera heridas graves.

Según People, Moose “recibió caricias de todos los presentes antes de ser devuelto a sus dueños”. Por otro lado, el portavoz del NYPD confirmó que no se reportaron heridos tras el incidente, y destacó la rápida respuesta de los oficiales, quienes actuaron con prontitud para salvar la vida del cachorro.

La historia también fue difundida por la cadena de noticias Fox News, que citó el mensaje publicado por el NYPD en redes sociales:

“Cuando Moose, el perro, se soltó y se escondió debajo de un tren de la línea 2, nuestros oficiales [de la Unidad de Servicios de Emergencia de Operaciones Especiales del Departamento de Policía de Nueva York] acudieron al rescate”.

Requisitos para viajar con mascotas en el metro de Nueva York

La normativa del metro de Nueva York sobre el transporte de perros

El metro de la ciudad neoyorkina, uno de los sistemas de transporte más grandes y transitados del mundo, cuenta con una normativa muy específica respecto al transporte de animales de compañía.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) establece que los perros pueden viajar en los vagones únicamente si están completamente contenidos en una bolsa o transportadora. En su sitio oficial, la MTA precisa que las mascotas deben estar “dentro de un contenedor que los restrinja completamente”.

Aunque no se imponen límites de peso o tamaño, la condición es que el animal debe caber dentro del elemento elegido. Esto incluso ha llevado a algunos dueños ingeniosos a usar desde mochilas adaptadas hasta bolsas de lona o maletas ventiladas para poder viajar con sus compañeros de cuatro patas.

La normativa también detalla diferencias según el medio de transporte. En el metro o autobús, las mascotas deben viajar en un contenedor y transportarse “de manera que no moleste a los demás pasajeros”. En el Ferrocarril de Long Island, el animal debe caber en el regazo de su dueño y viajar en un contenedor cerrado. Por su parte, en el Ferrocarril Metro-North, el ejemplar puede ir en jaula o con correa, siempre que se mantenga sujeta y sin incomodar a otros usuarios.

