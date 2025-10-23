Animales y Mascotas

Gundy, el wombat ciego que perdió a su madre, encuentra una segunda oportunidad en santuario de vida silvestre

Tras quedar huérfano por un accidente automovilístico, diagnosticado con discapacidad visual, los especialistas concluyeron que la cría no podía regresar a su hábitat

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Tras quedar huérfano y ser
Tras quedar huérfano y ser diagnosticado con ceguera, Gundy fue acogido en un refugio de Nueva Gales del Sur. (Hunter Wildlife Rescue, NATF Inc)

Gundy tenía cinco meses cuando su madre fue atropellada por un automóvil en el valle Hunter de Nueva Gales del Sur, Australia. Milagrosamente, el joven marsupial sobrevivió en la bolsa de la hembra y pronto fue auxiliado por Judith Hopper, miembro del Rescate de Fauna Silvestre (Hunter Wildlife Rescue).

“Los pequeños pueden vivir en el marsupio durante varios días, así que, para cualquiera que vea un cadáver [de wombat] y se detenga a revisarlo… podemos salvar a la cría”, explicó para la Australian Broadcasting Corporation (ABC).

De acuerdo con National Geographic, la especie suele dar a luz a un solo bebé que nace ciego, sin pelo y pesa apenas dos gramos, el cual permanece dentro de la bolsa entre ocho o nueve meses, pero incluso después de salir, puede regresar a ella en busca de refugio o alimento, dependiendo del ejemplar adulto durante un año o más.

En un inicio, Gundy no presentaba lesiones visibles, pero Hopper notó que algo andaba mal con su coordinación. Posteriormente, una evaluación realizada por el oftalmólogo veterinario Kelly Caruso confirmó que el marsupial carecía de la vista.

“Es un caso un tanto singular porque los ojos no parecían terribles, pero las pruebas mostraron que no había reflejos ni respuestas”, indicó el especialista para ABC. “Creemos que tiene una degeneración de la retina debido a la falta de oxígeno, o un mal comienzo de vida... Ese proceso patológico no le ha permitido tener visión”, continuó.

Así, ante dicho diagnóstico, la opción de reinsertarlo en su hábitat fue descartada. “Liberarlo en la naturaleza sería bastante catastrófico para él”, señaló Caruso.

Una nueva vida en el santuario Walkabout

Los wombats son marsupiales nativos
Los wombats son marsupiales nativos de Australia y están adaptados a vivir en zonas boscosas y montañosas.(WikiCommons/Sean Kelleher)

Tassin Barnard, directora del santuario Walkabout en la costa central de Nueva Gales del Sur, ofreció un hogar permanente a Gundy. “Siempre hay alguien desesperado que podemos incluir, generalmente un animal rescatado que no puede regresar a su hábitat natural”, comentó.

En poco tiempo, el marsupial de corta edad se convirtió en una atracción popular del parque. “Era inusual porque amaba el contacto humano... la vida para un wombat ciego podría no ser muy buena”, dijo Barnard. “Pero él ama a la gente, ama los abrazos, ama los mimos”.

La guardabosques Lauren Murphy ha estado a cargo de su cuidado desde su llegada al santuario. Según la información difundida por ABC, lo pasea diariamente con un arnés para perros como parte de una rutina diseñada para mantenerlo activo y ayudarle a conocer su entorno.

“Como Gundy aún es joven, caminará entre tus piernas como si fueras su madre, así que tendrás que caminar junto a él para guiarlo”, explicó la mujer.

Aunque ha mejorado su sentido de orientación, el wombat todavía choca contra algunos objetos o se cae de pequeñas cornisas. Además, el verano podría representar un nuevo desafío, pues “no suele parpadear porque sus ojos no funcionan y no puede ahuyentar las moscas”, agregó Murphy. “Vamos a tener que empezar a pensar en eso y en qué podemos hacer para ayudar”.

La oportunidad que salvó su vida

La dieta de los wombats
La dieta de los wombats es principalmente herbívora, basada en pasto, raíces y corteza de árboles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Judith Hopper, quien rescató a Gundy, el hecho de que haya encontrado un lugar adecuado para vivir representa un final feliz dentro de lo posible. “No era en absoluto adecuado para ser liberado y el 99 por ciento de las veces estoy totalmente en contra de los wombats en cautiverio porque necesitan una gran cantidad de espacio”, afirmó.

“Odio verlos en zoológicos y cosas así, pero Walkabout Sanctuary es un lugar bastante especial. Ha sido un resultado realmente maravilloso para él... porque de lo contrario habría tenido que ser sacrificado”, concluyó para la ABC.

Aunque no se cuenta con una cifra específica, los atropellos, junto con la pérdida de hábitat y el ataque de otras especies, representan una amenaza para los wombats, según la Fundación para la Conservación de los Perezosos (The Sloth Conservation Foundation).

Temas Relacionados

WombatMarsupialesAustraliaAnimalesMascotas

Últimas Noticias

La conmovedora historia detrás del Hospicio Maggie Fleming, un lugar donde los animales encuentran paz en sus últimos días

El profundo vínculo entre una mujer y su perra inspiró la creación de un refugio donde los cuidados y el afecto son prioridad hasta la etapa final

La conmovedora historia detrás del

La milagrosa recuperación de Luna, una perrita que mostró su vitalidad antes de ser sacrificada: “No estaba lista para irse”

Después de que su familia firmara los documentos para practicarle la eutanasia, la canina enferma mostró un repentino interés por la comida

La milagrosa recuperación de Luna,

Dos perros en desierto de Arizona sobreviven al calor extremo atados a una bicicleta sin comida ni agua

La rápida intervención de un excursionista y agentes de control animal evitaron consecuencias fatales por las altas temperaturas

Dos perros en desierto de

Cocodrilo aparece en la piscina de un lujoso complejo turístico de Queensland y sorprende a los huéspedes

El animal, una hembra joven llamada Sheraton, fue rescatado y trasladado a un parque de vida silvestre

Cocodrilo aparece en la piscina

El divertido rescate de un mapache atrapado en el techo causa furor en redes sociales

El rescate del mamífero fue grabado y compartido en TikTok, donde algunos usuarios dudaron de su autenticidad

El divertido rescate de un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de brownies sin TACC,

Receta de brownies sin TACC, rápida y fácil

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Fuerte recuperación en la confianza del consumidor en octubre: subió 6,3% mensual

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cae a $1.505 para la venta

¿Cómo elige un gato a su persona favorita?

INFOBAE AMÉRICA
Quiénes son los generales y

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Así son los submarinos que transportan cocaína por mares y océanos

Bryan Johnson, el magnate obsesionado con la longevidad, vuelve a la polémica: ahora afirma haber eliminado el 85% de los plásticos tóxicos de su cuerpo

Ascienden a 10 los muertos en Brasil por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol

TELESHOW
Lissa Vera habló de Lourdes

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”

Lourdes Fernández reapareció con un video tras el escándalo por la denuncia de su madre: “Me acabo de levantar”

El misterio de Lourdes Fernández: atendió una llamada en vivo luego de la denuncia de su madre

El homenaje de Fito Páez a Charly García: fotos retro de su amistad y un mensaje de amor inolvidable

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina