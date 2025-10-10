Cómo proteger a tu mascota de la contaminación ambiental, según los especialistas

Contaminantes en aire, agua y polvo pueden afectar seriamente a las mascotas; veterinarios recomiendan medidas fáciles para proteger su bienestar en entornos contaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación ambiental no solo afecta a las personas, también representa un riesgo considerable para la salud de las criaturas domésticas, sin importar su raza.

Aunque todavía queda mucho por comprender sobre el impacto específico de los contaminantes en las mascotas, es evidente que factores como el humo en el aire, el agua contaminada y las toxinas presentes en el polvo del hogar pueden provocarles daños graves y afectar su sistema respiratorio, su piel y su bienestar general, generando enfermedades.

Un grupo de especialistas en diversas disciplinas, citados por el New York Times, señala que muchas de las medidas que adoptamos para protegernos de los contaminantes ambientales también ayudan a reducir los riesgos para la salud de los animales de compañía.

Por ello, recomiendan una serie de prácticas para cuidar de ellos y garantizar su bienestar en entornos cada vez más contaminados.

Cómo proteger a las mascotas ante la mala calidad del aire

Michala de Linde Henriksen recomienda vigilar síntomas oculares en las mascotas y limitar su tiempo al aire libre para protegerlas de irritaciones causadas por el humo y la contaminación. (EFE/Alejandro Garcia)

Michala de Linde Henriksen, oftalmóloga veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y experta en los efectos del humo de incendios forestales, recomendó en la publicación mencionada considerar la protección de las mascotas contra las irritaciones oculares: “Si te pican los ojos, lo más probable es que a tu perro también”, explicó.

Respecto a los signos de malestar, comentó que síntomas como frotarse los ojos, entrecerrar los párpados, enrojecimiento, lagrimeo o secreción son señales claras de que es necesario consultar a un veterinario. Para mantener la hidratación y reducir la irritación, sugiere usar productos de venta libre como colirios y gotas lubricantes.

Henriksen aconseja que, cuando ocurren incendios forestales o la calidad del aire baja, se debe limitar el tiempo que las mascotas pasan al aire libre. “Los paseos deben ser breves, permitiendo solo que salgan a hacer sus necesidades y evitando actividades físicas vigorosas que aumenten su frecuencia respiratoria”, explicó.

Qué precauciones considerar para cuidar a mi mascota dentro de casa

Mantener hidratadas a las mascotas, usar purificadores de aire y aspirar con frecuencia son claves para reducir la exposición a contaminantes domésticos que pueden afectar su salud, advierten expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Henriksen “el humo y el aire contaminado pueden resecar las vías respiratorias de las mascotas”, por lo que es indispensable que siempre tengan acceso a agua potable fresca y en abundancia para mantenerse hidratadas y conservar su bienestar.

En este caso, pasar una toalla húmeda sobre el pelaje al entrar en casa puede ayudar a reducir la exposición a contaminantes adheridos al pelo. Además, es fundamental mantener las ventanas y puertas cerradas para conservar limpio el aire interior.

Para mejorar la calidad del aire en el hogar y reducir la presencia de toxinas, uno de los pasos más efectivos es utilizar un purificador de aire de alta calidad.

John Buchweitz, veterinario toxicólogo de la Universidad Estatal de Míchigan, destacó para el New York Times la importancia de considerar el ambiente doméstico de las mascotas: “Vivimos en nuestras casas una parte del día, mientras que nuestras mascotas, ese es su todo. Ese es su entorno en el que pasan la mayor parte del tiempo”, por lo que es esencial protegerlos de cualquier contaminante que pudiera generarse en casa.

Las estufas de gas, las velas, el incienso, los productos de limpieza y los perfumes son artículos comunes en el hogar que liberan múltiples compuestos, potencialmente peligrosos para la salud.

Dado que algunas de estas sustancias flotan en el aire, John recomienda mantener una buena ventilación utilizando ventiladores, purificadores de aire o abriendo las ventanas durante actividades que generen contaminación, como cocinar o limpiar.

Olivia Sanderfoot, ecóloga de la Universidad de Cornell, señaló que el principal medio por el que se introduce la contaminación en el hogar es el polvo: “Una de las mejores cosas que podemos hacer por nosotros mismos y por nuestras mascotas es pasar más la aspiradora, cosa que, para ser sincera, no se me da especialmente bien”.

Por su parte, Robert Wahl, epidemiólogo medioambiental de la Universidad Estatal de Míchigan, explicó para el periódico estadounidense que: “Un factor de riesgo para los bebés y los niños pequeños es que a menudo se llevan cosas a la boca, como astillas de plomo de la pintura desconchada, mientras que las mascotas suelen entrar en contacto con estos materiales al olerlos muy cerca, lamerlos e incluso intentar comérselos”.