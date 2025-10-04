Animales y Mascotas

4 de octubre, Día Mundial de los Animales: un llamado urgente para preservar las especies en peligro de extinción

Según National Geographic, actualmente existen más de 7,7 millones animales en el planeta, de los cuales más del 20% está en riesgo de desaparecer

Por Luis Mote

Guardar
Cada 4 de octubre se
Cada 4 de octubre se impulsa la educación y la acción comunitaria para proteger y respetar a todas las especies, promoviendo un compromiso ético con el bienestar animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4 de octubre se conmemora en diversos países el Día Mundial de los Animales, una fecha dedicada a sensibilizar sobre la necesidad de cuidar y valorar a todas las especies que habitan en el planeta.

El propósito es incentivar un compromiso humano basado en el respeto y la ética, fomentando acciones que aseguren la protección y el bienestar de los seres vivos que nos rodean.

Las actividades que se desarrollan en torno a este día son diversas y buscan involucrar a la comunidad en la protección y el cuidado de los seres vivos, entre las cuales se destacan eventos educativos que ofrecen información sobre el bienestar animal, así como charlas y talleres que promueven el respeto y el conocimiento sobre distintas especies.

Origen y evolución del Día Mundial de los Animales alrededor del mundo

El Día Mundial de los
El Día Mundial de los Animales, instituido en 1929, honra a San Francisco de Asís y refleja la histórica unión global para proteger a las especies y promover sus derechos internacionales. (Roderic Mast/ Sociedad Oceánica vía AP)

El 4 de octubre de 1929 fue declarado oficialmente como el Día Mundial de los Animales gracias a la iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal, durante un congreso celebrado en Viena, cuyo propósito principal era encontrar soluciones al creciente problema de las especies en peligro de extinción.

Esta fecha rinde homenaje a San Francisco de Asís, venerado como santo patrono de los animales, quien enseñó que el bienestar humano depende estrechamente del cuidado de los animales y del equilibrio del entorno natural.

En septiembre de 1977, en la tercera Reunión sobre los Derechos del Animal celebrada en Londres, la Liga Internacional de los Derechos del Animal y sus ligas nacionales afiliadas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos del Animal.

Este documento fue posteriormente proclamado y aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, al año siguiente, ratificado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reafirmando el compromiso internacional con la protección y el respeto hacia los animales.

Factores clave en la extinción de las especies

La destrucción de hábitats y
La destrucción de hábitats y el cambio climático ponen en riesgo a miles de especies, con 27% de animales y plantas amenazados a nivel mundial, especialmente anfibios y mamíferos icónicos como el tigre y el panda. (Facebook)

Los especialistas en conservación advierten que la principal amenaza para la biodiversidad es la destrucción y fragmentación de los hábitats naturales, ya que el aumento de la población humana impulsa una creciente demanda de terrenos para la agricultura y la ganadería, lo que reduce de manera significativa los ecosistemas donde viven millones de especies.

El cambio climático agrava la crisis ambiental al aumentar tanto la frecuencia como la intensidad de fenómenos como incendios e inundaciones, que alteran de manera profunda los ecosistemas.

Para declarar una especie extinta, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debe existir “la certeza absoluta de que el último individuo ha muerto”. Esto implica no solo la ausencia de avistamientos durante varias décadas, sino también que los intentos continuados de inspeccionar el hábitat conocido de la especie no hayan producido evidencia alguna de su supervivencia”.

Esto significa que un animal puede estar desaparecido por muchos años antes de que se le declare oficialmente extinto. De hecho, puede incluso aparecer tras haber sido considerada desaparecida. Un ejemplo reciente ocurrió en febrero de 2019, cuando se redescubrió el ciervo ratón (Tragulus versicolor), un pequeño mamífero del sudeste asiático que se creía extinto desde 1990.

La UICN ha incluido en su lista roja de especies amenazadas a un 27% de los animales y plantas conocidos, lo que refleja la gravedad de la situación a nivel global. De estos grupos, los anfibios son los más afectados, con un 41% de sus especies en peligro, mientras que las aves enfrentan una amenaza en un 14% de sus especies.

Sin embargo, los mamíferos están entre los más vulnerables, pues según el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF), diez de los doce animales más amenazados pertenecen a este grupo e incluyen especies emblemáticas como: el panda, el tigre, el elefante, el gorila, el oso polar, la ballena, el rinoceronte, el chimpancé, el leopardo y el delfín de agua dulce.

Temas Relacionados

Día Mundial de los Animales4 octubreAnimalesMascotas

Últimas Noticias

¿Por qué el sobrecrecimiento de los dientes puede ser peligroso para la salud de los conejos? Esto dice la ciencia

Alimentar al animal con una dieta rica en fibra y el acceso a materiales que favorecen la masticación para controlar el tamaño de la dentadura

¿Por qué el sobrecrecimiento de

Investigadores apuestan por la criopreservación para salvar a la mariposa cola de golondrina británica

El desarrollo de esta técnica también sentaría bases para proteger a otros polinizadores y especies amenazadas o en peligro de extinción

Investigadores apuestan por la criopreservación

San Francisco de Asís patrono, de las mascotas y todos los santos que se celebran el 4 de octubre

Consulta la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

San Francisco de Asís patrono,

Harán necropsia al cuerpo de “Chicles”, perro maratonista en Tijuana, a petición de su dueño en Baja California

Héctor “Flecha” Hernández dijo en una transmisión en redes sociales que tomó la decisión para “no quedarse con la duda” de lo que le pasó a su mascota

Harán necropsia al cuerpo de

Conoce al Pony Exmoor, el pequeño caballo inglés que le tiene miedo a los perros

Originario de Exmoor, este poni se adapta a los inviernos ingleses gracias a su pelaje impermeable y resistencia natural

Conoce al Pony Exmoor, el
ÚLTIMAS NOTICIAS
José Luis Espert ratificó su

José Luis Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”

La UBA distinguió con el Doctorado Honoris Causa a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Condenaron a 32 de años de cárcel a “Dumbo”, el capo narco de una banda que recaudaba USD 130 mil por semana

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
La manzana envenenada en Oppenheimer:

La manzana envenenada en Oppenheimer: entre el mito y la discordia de un evento que divide a los fanáticos

Tras la respuesta de Hamas al plan de Trump, Israel se prepara para la “implementación inmediata” de la primera etapa del plan de paz

Finlandia inauguró un nuevo mando terrestre de la OTAN en Mikkeli para reforzar el flanco norte frente a Rusia

La ONU exigió al régimen de Ortega esclarecer el paradero de más de 120 desaparecidos en Nicaragua

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

TELESHOW
Camilota denunció una cuenta falsa

Camilota denunció una cuenta falsa que se hacía pasar por ella para recaudar dinero para Thiago Medina

Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos al adelantar parte de su nuevo tema: “Aunque estés con la que a mi me detesta”

Juliana Awada y Valentina Barbier deslumbraron en París: moda, lujo y complicidad en el desfile de Dior

Georgina Barbarossa recordó cómo vivió el juicio por el asesinato de su esposo: “Los quería matar con mis propias manos”

La denuncia del actor Osqui Guzmán contra la policía: “Basta de perseguirnos por nuestro color de piel”