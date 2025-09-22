Quién es “Furrari”, el gato que se robó la atención en el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

Un felino callejero se convirtió en la sensación tras recorrer el paddock, interactuar con equipos y pilotos, y viralizarse en redes. (Redes sociales)

Durante el reciente Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente al Campeonato Mundial de Fórmula 1, un inesperado protagonista se apoderó de la atención del público, los equipos y las redes sociales. No fue un piloto ni una escudería, sino un gato callejero que merodeó por el paddock del circuito y terminó convirtiéndose en una sensación viral.

Bautizado por los fanáticos como “Furrari”, este felino atigrado se convirtió rápidamente en una celebridad del automovilismo. De acuerdo con información publicada por la revista Newsweek, el minino fue observado durante distintas fases del evento desplazándose entre los garajes, zonas de hospitalidad y áreas técnicas, pero aunque fue retirado en diversas ocasiones por motivos de seguridad, su insistente retorno lo convirtió rápidamente en parte del Gran Premio.

La ciudad de Bakú, donde se celebró la carrera, alberga una numerosa población de animales callejeros, lo que explica la aparición de varios gatos durante la competencia, sin embargo, fue Furrari quien logró concentrar toda la atención.

“El gato se robó el espectáculo. Lo sacaron del paddock varias veces, lo colocaron bajo las vallas, lo escoltaron fuera de las zonas de hospitalidad, y seguía regresando”, explicó el reconocido fotógrafo de F1, Kym Illman en su página oficial. “Era sorprendente lo cómodo que se sentía con la gente: juguetón, amigable y completamente despreocupado del ajetreo de la F1”, agregó.

Una figura felina viral

Las escuderías y pilotos interactuaron con 'Furrari' durante el evento en Bakú. (Captura de pantalla/X: @visacashapprb)

La presencia de Furrari no pasó desapercibida para las escuderías participantes, que aprovecharon su popularidad para generar contenido en redes sociales. Varios equipos compartieron imágenes y videos del animal interactuando con personal técnico, pilotos y visitantes del paddock; incluso las redes oficiales de la Fórmula 1 también difundieron fotografías del gato.

Una de las interacciones más destacadas fue, sin duda, la que ocurrió entre el piloto japonés Yuki Tsunoda y el minino, un momento captado por cámaras y ampliamente compartido en redes. Incluso el equipo principal de Red Bull realizó esfuerzos para localizar al animal y registrar la presencia felina en su página oficial de X, antes Twitter.

El equipo Mercedes diseñó un casco especial para el gato 'Kitty Antonelli'. (Captura de pantalla/X: @MercedesAMGF1)

Por su parte, el equipo Visa Cash App Racing Bulls elaboró una presentación de cuatro diapositivas donde justificaba, con humor, por qué el equipo debía adoptar al gato, incluyendo una fotografía del felino descansando tranquilamente sobre el pavimento.

Mercedes F1, por su parte, compartió imágenes del gato, bautizado por el equipo como ‘Kitty Antonelli’, y los diseñadores incluso crearon un casco especial, inspirado en la estética de ambos pilotos, adaptado al tamaño del felino para una breve sesión fotográfica.

La familia Albon propone darle un hogar

Albon y su gato Horsey. (IG: @albon_pets)

Uno de los gestos más significativos del fin de semana fue la propuesta pública de adopción del gato por parte de la madre del piloto de Williams, Alex Albon. A través de la cuenta de Instagram “@albon_pets”, la familia expresó su intención de brindarle un hogar permanente a Furrari. “Hola. Si buscas a Alex en @williamsracing, puedes preguntarle si puede llevarte. Por favor, dile que mamá y las hermanas mayores dicen que puedes venir a vivir con nosotros en casa”, se lee en la publicación escrita por la madre del piloto, citada por Newsweek.

La familia Albon es ampliamente reconocida por su afinidad con los animales. De acuerdo con información de Infobae, el piloto británico-tailandés convive con un total de 16 mascotas, entre las que se cuentan trece gatos, un perro y dos caballos. A través de sus redes sociales y particularmente en la cuenta mencionada, comparten regularmente imágenes y videos que reflejan el cariño y dedicación hacia sus animales.

Illman mencionó que, aunque se buscó obtener la clásica imagen del gato dentro de un monoplaza, ello no fue posible por razones de seguridad. “Nunca llegó a entrar en los boxes; cada vez que se acercaba, los equipos lo ahuyentaban con cuidado. Las sesiones en pista pueden ser peligrosas para los animales, y aunque el gato parecía confiado, no dejaba de pensar en el riesgo de que se adentrara en la pista”, advirtió el fotógrafo en su página oficial.