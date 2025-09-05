El caballo de la Selva Negra: una raza alemana en recuperación luego de estar al borde de la extinción

Conocer las particularidades de razas como la del caballo de la Selva Negra permite valorar su importancia histórica y su aporte a la cultura ecuestre europea. (Infobae México)

El caballo de la Selva Negra es considerado una de las razas más singulares de Europa. Originario del sur de Alemania, este equino ha sido utilizado durante siglos para trabajos de tiro y agricultura, pero en las últimas décadas su población disminuyó drásticamente, llegando a estar en riesgo de desaparecer.

Hoy en día, esta especie es reconocida no solo por su fuerza y resistencia, sino también por su distintiva apariencia: un pelaje oscuro contrastado con una crin y cola rubias o plateadas. Según la Federación Ecuestre Internacional, “este majestuoso caballo de tiro es una auténtica maravilla”.

Aunque aún se encuentra en la lista de razas vulnerables, diversos programas de conservación alemana, principalmente del estado de Baden-Württemberg, han permitido que su población vuelva a crecer. Actualmente existen más de mil yeguas registradas en el mundo, muchas de ellas en la histórica Yeguada Marbach, la granja estatal más antigua del país.

Historia y orígenes de la raza

Según el portal E Horse, un ejemplar puede costar entre 2.500 y 10.000 euros, dependiendo de sus características.(Infobae México)

El caballo de la Selva Negra también es conocido por otros nombres como San Märgener, Flor de calor de los bosques negros o St. Märgener Fuchs. Su cría se remonta al siglo XV en monasterios como San Pedro y Santa Märgen, ubicados en la región del Alto Rin, cerca de Alsacia y Suiza.

Los primeros registros, conservados en la Abadía de San Pedro en Schwarzwäld, mencionan a un caballo llamado Wälderpferd, muy popular para la agricultura y la tala de árboles. Este linaje dio origen a los caballos que hoy se reconocen como Selva Negra.

La asociación de la raza Schwarzwälder Pferdezuchtgenossenschaft se fundó en 1896 junto con un libro genealógico, pero las guerras y la mecanización redujeron su número de manera drástica. Para la década de 1970 quedaban menos de 200 yeguas, por lo que en los años 2000 fue catalogada oficialmente como una raza en peligro de extinción.

Características y actualidad del caballo de la Selva Negra

Existen caballos de sangre caliente, fría o templada, con diferentes tamaños, temperamentos y funciones dentro de la equitación y el trabajo agrícola. (Infobae México)

De acuerdo con la Federación Ecuestre Internacional, los caballos de esta raza se distinguen por su contextura robusta, cuellos cortos y fuertes, cuerpos musculosos y cuartos traseros potentes. Los sementales alcanzan hasta 16 manos de altura, mientras que las yeguas suelen medir entre 14,3 y 15,2. Su peso promedio ronda los 635 kilogramos.

En el ámbito ecuestre, se les describe como una mezcla entre “un Noriker pequeño o un Haflinger grande”. Su carácter dócil los convierte en animales ideales para la vida familiar, y su versatilidad permite utilizarlos en enganches, desfiles, trineos o paseos a caballo.

El portal especializado E Horse señala que el valor de un ejemplar puede variar entre 2.500 y 10.000 euros, dependiendo de sus características. Debido a su escasez, uno de los lugares recomendados para observar y adquirir caballos de esta raza es la Yeguada Marbach, donde se han centrado los principales esfuerzos de cría.

¿Cómo se clasifican las razas de caballos?

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

La clasificación de las razas equinas responde a múltiples criterios que permiten entender mejor su origen, función y morfología. De acuerdo con el Instituto Internacional de Ciencias Deportivas, las razas de equinos pueden agruparse en función de su origen geográfico, uso principal, características físicas y temperamento.

<b>Clasificación por uso</b>

Uno de los criterios más comunes para clasificar a los caballos es su función. Según el Instituto, existen tres grandes grupos: sangre caliente, sangre fría y sangre templada.

Los equinos de sangre caliente se crían principalmente para actividades deportivas y de alto rendimiento, como la doma clásica y el salto de obstáculos. En contraste, los de sangre fría destacan por su fuerza y resistencia, y suelen emplearse en labores agrícolas o de tiro. Finalmente, los caballos de sangre templada combinan características de ambos grupos, lo que los hace versátiles y aptos tanto para el trabajo de campo como para disciplinas ecuestres.

Clasificación por origen geográfico

El lugar de procedencia también es un criterio clave. Entre las razas europeas, destacan el Caballo Andaluz, el Árabe, el Lipizzano y el Frisón. En el continente americano figuran razas como el Cuarto de Milla (Quarter Horse), el Paint Horse, el Appaloosa y el Caballo Criollo. En Asia se reconocen el Caballo Mongol, el Persa y el Akhal-Teke, mientras que en África sobresalen el Caballo Berberisco y el de Nubia.

<b>Clasificación por características físicas</b>

Las razas también pueden diferenciarse por su genética y constitución física. Las razas ligeras, como el Caballo Árabe, se distinguen por su agilidad y complexión esbelta. Por otro lado, las razas pesadas, como el Percherón o el Shire, tienen cuerpos robustos, ideales para trabajos de fuerza. También existen razas con pelajes distintivos, como el Appaloosa, conocido por su característico moteado.

<b>Clasificación por temperamento</b>

El temperamento es otro aspecto relevante. Algunas razas son reconocidas por su carácter dócil y tranquilo, lo que las hace fáciles de manejar, mientras que otras pueden ser más enérgicas y temperamentales, y requieren jinetes con mayor experiencia.

El instituto destaca que estos criterios pueden variar según la región, la organización que realice la clasificación y el propósito de la cría. Cada raza posee cualidades únicas en cuanto a tamaño, color, comportamiento y habilidades, lo que las hace aptas para diferentes disciplinas, preferencias y estilos de vida ecuestre.