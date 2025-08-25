Esponjosa criatura “de un solo ojo” desconcierta a miles de usuarios con su apariencia y se vuelve viral en redes sociales

El peculiar pelaje y el ángulo de la foto crearon una ilusión óptica que hizo parecer al animal un ojo gigante. (Reddit: VinciDeLaunc)

Una extraña criatura que a primera vista parece salida de una película de fantasía o ciencia ficción causó sensación en redes sociales hace unos meses, cuando el usuario de Reddit, Victor-Hugo Borges, conocido en dicha plataforma como Vinci DeLaunc, compartió un par de fotografías que rápidamente captaron la atención de miles de personas.

En las imágenes, se observa lo que aparenta ser una esfera negra y esponjosa con un solo ojo en el centro, una figura que resulta tan curiosa como desconcertante, pero lejos de tratarse de un personaje animado o de “una especie alienígena recién descubierta”, como lo explicó la plataforma especializada en noticias sobre animales con enfoque emocional The Dodo For Animal People, la imagen tiene una explicación mucho más tierna: se trata de una Pomerania negro, cuyo peculiar pelaje y ángulo de la foto crean una sorprendente ilusión óptica.

“Le tomó un rato a mi cerebro darse cuenta de lo que estaba viendo”, confesó un usuario en los comentarios. Otro agregó: “¡Pensé que su nariz era un solo ojo!”. Y es que el pelaje denso y oscuro del animal, combinado con su hocico blanco, provoca que desde ciertos ángulos parezca un gigantesco globo ocular flotando.

Nada es lo que parece

La imagen viral de una Pomerania negra confundió a miles de usuarios en redes sociales por su apariencia de 'criatura de un solo ojo'. (Reddit: VinciDeLaunc)

Borges explicó que las imágenes muestran a la Pomerania negra de su hermano, y aunque convive con ella a diario, su apariencia no deja de desconcertarlo. “Desde mi altura, se ve así todo el tiempo. Parece un ojo gigante. Mi hermano tiene que ponerle un pañuelo para romper la ilusión”, escribió en Reddit, donde compartió por primera vez las curiosas fotografías.

Pero además de la apariencia del perro, Borges añadió un detalle que, si bien resulta algo inquietante, también provocó más de una sonrisa entre los internautas: “Es realmente desconcertante [en la vida real] porque sus garras golpean constantemente el suelo, no habla, no ladra y simplemente deambula por la casa”.

Tras la publicación, las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en otras plataformas como X, antes Twitter, desatando una oleada de reacciones que iban desde la incredulidad hasta la ternura. Comentarios como “¡Al principio pensé que era una ilusión óptica!” o “Qué lindo cíclope tienes ahí” se repitieron entre los usuarios, que no podían dejar de mirar la imagen una y otra vez tratando de descifrarla.

Actualmente, la publicación original de DeLaunc en Reddit ha acumulado más de 20 mil votos positivos y 367 comentarios, consolidando a este peculiar Pomerania como una pequeña celebridad del internet gracias a que su apariencia tan inusual como adorable logró engañar al ojo humano y despertar la imaginación de miles de personas alrededor del mundo.

Pomerania negro, un compañero poco común

Los Pomeranias negros suelen ser perros muy enérgicos, inteligentes y afectuosos con sus dueños. (Linnaea Mallette/Public Domain Pictures)

Más allá de su apariencia viral, la protagonista de esta historia pertenece a una de las variantes más llamativas y menos comunes de la raza Pomerania. De acuerdo con la revista especializada Dogster, aunque estos cánidos son populares en todo el mundo, los ejemplares completamente negros son cada vez más raros.

Originalmente, el pelaje negro era común en esta raza, pero con el tiempo y el auge de la cría selectiva, colores como el naranja, crema y blanco comenzaron a predominar en los criaderos. Como resultado, el pomerania negro se convirtió en un ejemplar raro para los amantes de los perros.

Según lo detallado en la publicación, un auténtico pomerania negro debe tener el pelaje completamente de dicho color, incluyendo la nariz, labios y almohadillas de las patas. Si presenta manchas blancas o color marrón, se considera una variación y no un ejemplar “puro” dentro de esa tonalidad.

No obstante, mantener su pelaje negro intenso puede ser un reto, ya que la exposición prolongada al sol puede decolorar el pelaje, tornándolo de un tono marrón rojizo. Por ello, la revista Dogster recomienda limitar la exposición solar directa y utilizar productos especiales para el cuidado del pelaje.