Finanzas explicadas por gatos, así es la cuenta de TikTok que te enseña economía con ternura y humor

Esta propuesta digital transforma la forma de aprender sobre dinero y economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas personas, comprender el funcionamiento del dinero, los conceptos económicos o los términos financieros puede resultar una tarea compleja y, en ocasiones, desalentadora. Además, la educación financiera continúa siendo una deuda pendiente en muchos sistemas educativos, pese a que se trata de una herramienta esencial para la vida cotidiana.

En ese contexto, nuevas iniciativas digitales han surgido para contribuir al fortalecimiento de la alfabetización financiera, y una de las más inusuales, y virales, está protagonizada por gatos.

PhDKitty (@phdkitty) es una cuenta de TikTok que se ha popularizado bajo la premisa “Gatos explicando cosas” (“Cats explaining things”), logrando conectar con un público amplio a través de explicaciones sencillas y visuales, acompañadas por adorables animaciones felinas.

Actualmente, la cuenta acumula más de setecientos treinta mil seguidores y aproximadamente catorce millones de me gusta, reflejando con cifras su creciente influencia en la plataforma.

Un enfoque inusual para temas complejos

La combinación de humor y rigor informativo permite que la cuenta llegue a audiencias diversas y globales.

Los videos de esta cuenta felina abordan temas como el lavado de dinero, la inflación, las tarifas, el sistema de impuestos, los monopolios, el capitalismo, las tarjetas de crédito y la evasión fiscal, entre muchos otros.

Aunque el contenido se produce en idioma inglés, usuarios de diversas partes del mundo, incluyendo muchos hispanohablantes, han expresado en los comentarios su agradecimiento por la claridad y utilidad de las explicaciones.

“Acaba de explicar la microeconomía en un minuto”, “Así es como deberían enseñar a los niños hoy en día” o “Nunca pensé ver un video de lavado de dinero con gatitos” son solo algunos de los comentarios expresados por los usuarios que ilustran el impacto educativo de esta innovadora propuesta.

Una cuenta multifacética

La popular cuenta de TikTok aborda temas desde inflación hasta salud mental.

Si bien gran parte del contenido de PhDKitty está enfocado en explicar conceptos vinculados a las finanzas y la economía, la cuenta destaca también por su versatilidad temática. Con el mismo enfoque didáctico y tono humorístico que la caracteriza, aborda otros temas de interés público, como la seguridad social, conceptos relacionados a la salud mental e incluso trastornos como el autismo.

Este último generó una respuesta especialmente positiva en la comunidad, destacando el valor del contenido no solo por su claridad, sino también por su sensibilidad. Por ejemplo, un usuario comenta: “Soy autista y siempre me alegra ver a otros explicar con precisión cómo puede ser el autismo. Ningún gatito es igual a otros gatitos, pero eso no los hace menos ni están rotos”. Al respecto, otro añade: “Me encanta PhDKitty educando al mundo, en serio”.

La capacidad de combinar información rigurosa con empatía y humor ha sido fundamental en el éxito de esta cuenta, pues al presentar temas complejos de forma accesible y visualmente atractiva, logra llegar a audiencias muy diversas, más allá del interés específico por la economía.

La importancia de democratizar la educación financiera

En 2017, la alfabetización financiera en México estaba por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El impacto de cuentas como PhDKitty cobra aún más relevancia si se considera el contexto global de alfabetización financiera, especialmente en países como México. De acuerdo con el Banco del Bienestar, la educación financiera es fundamental para que las personas desarrollen habilidades y actitudes que les permitan tomar decisiones económicas informadas y utilizar productos y servicios de manera eficiente para mejorar su calidad de vida.

Aunque en los últimos años, especialmente hacia 2024, la educación financiera se ha convertido en una prioridad para instituciones públicas y privadas en México, aún persisten grandes retos, no obstante, programas escolares, campañas mediáticas y plataformas digitales han contribuido a generar mayor conciencia sobre la importancia de saber administrar el dinero, ahorrar y planificar gastos.

En este panorama, contenidos accesibles y virales como los de PhDKitty pueden jugar un papel complementario e incluso transformador. Al aprovechar el alcance de plataformas como TikTok y presentar la información de forma entretenida, se abren nuevas oportunidades para acercar conceptos financieros, tradicionalmente considerados complejos, a públicos que de otro modo no tendrían acceso o interés en ellos.