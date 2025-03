Reesy, el conejo influencer que se robó la atención en la premiere de la nueva película de Blancanieves

Reesy, el conejo tiktoker, sorprendió en la premiere de Blancanieves junto al elenco principal de Disney (IG/ @bunnydayoff)

Un evento inusual marcó el estreno mundial de la nueva película de Disney, Blancanieves, el pasado fin de semana.

Entre las estrellas que desfilaron por la alfombra roja, un invitado inesperado acaparó la atención: un conejo llamado Reesy, conocido en redes sociales por su cuenta de TikTok y su creciente popularidad.

El animal participó en el evento junto al elenco principal, que incluye a Rachel Zegler y Gal Gadot. Este momento fue compartido en las redes sociales de Disney Studios, donde se publicó un video del conejo explorando la alfombra roja y posando frente al cartel de la película.

La respuesta mediática

La dueña compartió imágenes del detrás de cámaras de la sesión de fotos con DIsney y la convivencia de la pequeña super estrella con la protagonista de la película (IG/ @bunnydayoff)

La publicación en TikTok, que llevaba la descripción Hoppily ever after (un juego de palabras que podría traducirse como “felices para siempre saltando”), generó una ola de comentarios.

Mientras algunos usuarios celebraron la ternura del momento, otros expresaron preocupación por el bienestar del animal, señalando los posibles efectos negativos de los flashes y el ruido en su salud.

La dueña de Reesy, Isabella Nati Ewens, respondió a las inquietudes a través de sus historias de Instagram. Según detalló, la sesión de fotos en la alfombra roja fue breve, con una duración menor a diez minutos, y el personal de Disney tomó precauciones para garantizar la seguridad y tranquilidad del conejo.

Isabella explicó que el equipo ayudó a quienes interactuaron con Reesy a sostenerlo de manera adecuada, asegurándose de que estuviera cómodo en todo momento. “Mírenlo, se comporta muy bien, es como un humano. Es tan lindo”, comentó Isabella en sus historias de Instagram, agradeciendo además al equipo de Disney por el trato brindado al animal.

Isabella también aseguró que Reesy goza de excelente salud y lleva una vida activa. “Él come mucho y tiene mucha actividad”, afirmó, añadiendo que aprecia el apoyo recibido en redes sociales. “Gracias a todos por hablar de Reesy y por estar con nosotros. Me encanta ver la respuesta a esas fotos”, expresó en su cuenta.

Un conejo con una carrera en ascenso

Isabella Nati Ewens, dueña del conejo, organiza actividades que combinan cuidado animal y campañas sociales (IG/ @bunnydayoff)

Reesy no es un conejo cualquiera. Con más de un millón de seguidores en su cuenta de TikTok, este animal se ha convertido en una sensación en redes sociales gracias a los creativos contenidos que comparte Isabella.

En las publicaciones, Reesy aparece con atuendos únicos, como disfraces de pizza, pijamas, sombreros de vaquero y sudaderas, acumulando miles de “me gusta” en cada publicación. Además, Isabella ha colaborado con marcas como Good Molecules, una empresa de cuidado de la piel, y otras compañías que han solicitado que Reesy promocione sus productos.

La historia de Isabella con los conejos comenzó hace cuatro años, cuando recibió un conejo como regalo de su entonces novio. Desde entonces, su amor por estos animales creció, llevándola a adoptar más conejos y a criarlos mientras trabajaba en una galería de arte.

Según un artículo publicado por la revista That’s Life Magazine en julio de 2024, Isabella comenzó a compartir videos de sus conejos en TikTok tras un momento viral en el que uno de ellos “bailaba”. Este video acumuló más de un millón de vistas, marcando el inicio de su éxito en redes sociales.

La relación entre Isabella, Reesy y Disney no se limitó al estreno de Blancanieves. Días antes del evento, el 24 de febrero, Isabella compartió fotografías de una sesión promocional para la película.

En las imágenes, Reesy aparece en una canasta de picnic junto a un libro de Blancanieves y una pequeña capa roja, con un cartel que decía The Fairest of them all (La más bella de todas). Al día siguiente, Isabella publicó imágenes del detrás de cámaras, describiendo la experiencia como un honor y destacando su conexión con la historia de Blancanieves, un cuento que marcó su infancia.

Además, Isabella compartió en su canal Bunnydayoff Community (Comunidad de Bunnydayoff) videos de un picnic temático organizado por Disney para celebrar la película. En este evento, Reesy interactuó con la actriz Rachel Zegler, quien interpreta a Blancanieves en la nueva adaptación.

El éxito de Reesy no solo ha traído beneficios para su dueña, sino también para otros animales. Isabella lanzó una tienda en línea llamada Paws Day Off, que vende ropa y accesorios para gatos, perros y conejos.

Un cinco por ciento de las ganancias se destina a refugios de animales, demostrando el compromiso de Isabella con el bienestar animal. Además, administra cuentas de Instagram dedicadas a promover la adopción de conejos y gatitos en su área.

Con su creciente popularidad, colaboraciones con marcas reconocidas y su reciente participación en un evento de Disney, el futuro de Reesy parece estar lleno de nuevas oportunidades.

“Mis conejos son definitivamente consentidos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a los animales que no tienen tanta suerte”, afirmó Isabella en la entrevista con That’s Life Magazine.