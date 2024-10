Se coló a un festival internacional de cine, asistió a las alfombras rojas, vio películas y encontró un hogar

La mascota visitó la alfombra roja, entró a una función de cine y encontró un hogar poco tiempo después de sus aventuras. (X/@FICM)

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), anualmente recibe en la capital del estado de Michoacán a lo mejor del mundo cinematográfico mexicano. Durante el evento se proyectan estrenos, imparten conferencias, talleres y se celebran alfombras rojas. La edición de este año contó con un inesperado participante: Cácaro, un perro callejero de pelaje marrón.

La mascota acudió a todas las alfombras rojas y conmovió a miles de asistentes, quienes tomaron fotografías y grabaron los momentos en que recibió un poco de cariño. Su historia fue dada a conocer por los encargados de las redes sociales del festival, quienes aseguraron que Cácaro es su “fan número uno”.

Todo comenzó un mediodía, cuando el perro mestizo tomaba una plácida siesta al lado de una de las vallas de contención del evento. Pronto, organizadores, participantes y asistentes se acercaron para acariciarlo, lo que provocó que el animal se levantara “muy feliz”.

El perro que no se perdió ni una sola alfombra

Cácaro, "el perrito cinéfilo", consiguió un hogar tras sus apariciones en el FICM.

Tal fue la alegría del animal de compañía que no pudo evitar orinar sobre la alfombra roja del festival, tal y como se puede observar en un conmovedor video compartido en la red social X (anteriormente Twitter) por los organizadores del FICM.

Personal trató de quitarlo de la alfombra rápidamente para que no siguiera haciendo travesuras, pero Cácaro interpretó este gesto como una invitación a jugar, por lo que inmediatamente comenzó a correr y a saltar de un lado a otro, saludando a los trabajadores del evento.

Fue entonces que el perro se cruzó con Daniela Michel, fundadora y directora general del FICM, quien le dio un poco de comida y lo invitó a una de las salas de proyección para que “viera” una película.

La mascota entró a una de las funciones del festival y conmovió a los asistentes.

“Yo no sabía qué era eso, pero me la pasé increíble entre caricias y una siestita que me eché”, dijeron los encargados de las redes sociales del festival en “voz” de Cácaro en el video compartido en X.

En el clip de poco más de un minuto de duración se puede apreciar cómo la mascota descansó cómodamente sobre las escaleras de la sala de cine, no sin antes haber pasado a saludar a los visitantes, quienes ansiosos esperaban el inicio de la función.

Su presencia dentro de la sala no pasó desapercibida, pues personal del evento inmortalizó su visita con una pequeña serie de fotografías que enmarcaron a la perfección su personalidad amorosa y apacible.

Un final de película

Vio una película, recibió un baño y logró encontrar un hogar permanente poco tiempo después.

En una publicación diferente, miembros del FICM aseguraron que el perro estuvo en “todas las alfombras rojas” y que mientras asistía al evento nunca le faltaron croquetas o agua.

“Nos alegra compartir que ahora tiene un hogar lleno de amor”, redactaron al final de la publicación. Organizadores del festival aseguraron a sus seguidores que pronto compartirían más detalles de esta agradable noticia.

En el conmovedor video protagonizado por Cácaro, explicaron que la mascota “sintió que había llegado a una hermosa familia”, sin embargo, eso no era todo, pues todavía le dieron una agradable sorpresa: alguien estaba listo para adoptarlo y darle un hogar permanente.

“Lo mejor fue cuando me dijeron que alguien quería llevarme a su casa”, aseguró el personal del festival haciéndose pasar por la mascota. Daniela llevó al perro al veterinario para que “checaran su salud” y le dieran un baño con el objetivo de estar listo para conocer a su nuevo humano.

Al día siguiente acudió a su hogar y conoció a la que desde entonces se convirtió en su familia, cerrando así con broche de oro una semana de aventuras dentro del prestigioso festival de cine mexicano.