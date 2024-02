Animales varados en la guerra: la increíble odisea de Animal Rescue Kharkiv por salvar a los más vulnerables

El refugio animal se encarga de ofrecer protección a los animales que sufren los estragos de la guerra en Ucrania. (Facebook/Animal Rescue Kharviv, Ukraine)

Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania a inicios de 2022, organizaciones preocupadas por el bienestar de las mascotas comenzaron a idear planes para rescatar a los seres vivos más desprotegidos durante la guerra, una de esas asociaciones es Animal Rescue Kharkiv (ARK), refugio basado en la ciudad de Járkov, cerca de la frontera con Rusia, en la parte oriental de Ucrania.

Los voluntarios del refugio salvan animales las 24 horas del día, durante toda la semana y han salvado a perros y gatos a lo largo de la guerra. Todos los seres sintientes rescatados son trasladados a una clínica veterinaria, donde reciben siempre la atención médica necesaria para asegurar su supervivencia y posterior rehabilitación.

Los miembros del ARK le han dado una segunda oportunidad a cientos de mascotas y animales que fueron víctimas de graves heridas o de abandono y maltrato severo a causa de la guerra con Rusia, siendo Lada, una canina al borde de la muerte encontrada debajo de los escombros de un edificio, uno de los casos de éxito más conocidos de la agrupación.

Una segunda oportunidad para las mascotas durante la guerra

Los voluntarios del ARK se encargan de rescatar y rehabilitar a las mascotas desprotegidas durante la invasión rusa a Ucrania. (Facebook/Animal Rescue Kharviv, Ukraine)

El ARK es un refugio respaldado por el Global Compassion Fund de la People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). De acuerdo con la organización animalista, los miembros del albergue se apresuran a ir a ciudades y pueblos liberados para rescatar, cuidar y rehabilitar a todos los animales que se quedaron atrás.

Igor Sobko, subdirector del ARK habló en entrevista para PETA Alemania sobre cómo es la vida de los rescatistas que se dedican a salvar animales durante la guerra.

“Respondemos llamadas que llegan a través de la línea directa, siempre son de emergencia. La gente nos dice dónde hay animales heridos o en peligro. Salvamos mascotas que también pueden ser peligrosas para nosotros. Luego los llevamos a la clínica veterinaria que PETA Alemania ayudó a establecer”, señaló Sobko.

La clínica veterinaria está abierta durante toda la semana, ahí, personal médico se asegura de que todos los animales reciban la atención que se merecen.

Aunque es un trabajo noble, rescatar animales de una zona de guerra no es fácil, Sobko agregó que la regla fundamental del equipo de rescate es respetar “estrictamente” los horarios. “Trabajamos con los militares, esto reduce el riesgo de estar en el lugar y momento equivocados, que es la razón principal por la que la gente muere por fuego de artillería, aunque tampoco hay garantía ni certeza”, aclaró.

Sobko recordó un momento crítico durante un rescate. “Tuvimos que salir exactamente a las nueve de la mañana porque sabíamos que a partir de ese momento habría bombardeos. Llegamos 15 minutos tarde y fuimos objetivo de un intenso fuego”.

El director del ARK indicó que el equipo de rescate tuvo que arrastrase por el suelo hasta las trincheras y que gracias a esas maniobras lograron salir con vida. “Estaban ilesos físicamente, pero estuvo cerca. Somos conscientes de lo próximos que estamos de la muerte aquí”, dijo Sobko.

La labor de rescatar animales durante una guerra

Los voluntarios del refugio trabajan en conjunto con los soldados para no ser víctimas de algún bombardeo o del fuego cruzado. (Facebook/Animal Rescue Kharviv, Ukraine)

Uno de los casos más conocidos de rescate por parte de los voluntarios del ARK sucedió a mediados de 2023. Según reportó la agencia de noticias Associated Press (AP), los miembros del refugio se apresuraron a salvar a un grupo de animales que quedaron atrapados sobre los tejados de las casas luego del colapso de una presa.

De acuerdo con AP, las inundaciones causaron innumerables daños y el Gobierno de Kiev acusó a Moscú de volar la presa del río Dnieper y su central hidroeléctrica, controlada por las fuerzas del Kremlin, mientras que los gobernantes rusos culparon a Ucrania de la catástrofe.

Volodymyr Houvnichii, voluntario del ARK, declaró en entrevista que todas las vidas deben ser valoradas y que “no importa si se trata de un animal, de una persona o cualquier otra cosa” y bajo esa primicia, los cerca de 70 trabajadores del refugio empacaron sus cosas para rescatar a la mayor cantidad de mascotas posible.

Uno de los casos que le rompió el corazón a los rescatistas durante la catástrofe fue el de Valentyna Timofeevna, mujer de 90 años que perdió tuvo que dejar atrás a su perro y a su gato cuando fue evacuada de su casa.

La desconsolada mujer le dijo entre lágrimas a uno de los voluntarios que “tal vez ya estén muertos”. Pero los rescatistas le dijeron que no sacara conclusiones precipitadas.

Una de las historias de éxito más reciente del refugio, fue compartida por trabajadores a través de Instagram el 15 de febrero.

En la publicación cuentan la historia de Kosya, un perro que fue encontrado deambulando por las calles de Járkov cuando comenzó la guerra a gran escala.

“Durante los dos años de la guerra, (el perro) se convirtió en el perro más amado y en todo un héroe para sus cuidadores. Kosya le advierte a sus custodios sobre bombardeos. El perro comienza a chillar ruidosamente y le pide a sus acompañantes que se escondan en el sótano”, declararon los miembros del ARK en la publicación.

Un día, una de las patas traseras de Kosya resultó herida, por lo que sus cuidadores pidieron la ayuda de los voluntarios de la clínica veterinaria del ARK. Después de un par de días de tratamiento, el can pudo reunirse con sus tutores.

Los miembros del refugio grabaron el emotivo momento del reencuentro. El clip derritió los corazones de cientos de personas, quienes agradecieron la labor del ARK.

Con información de Associated Press