La transformación de Feisty y su conmovedora historia de rehabilitación

Debido a su terrible condición de salud la perrita había sido dado por muerta. (Instagram/nycscr)

Los refugios animales constantemente luchan por rescatar y rehabilitar a miles de mascotas que se encuentran en terribles situaciones de vida. Sin su apoyo, el sufrimiento de perritos como Feisty jamás terminaría y serían víctimas de un trágico destino.

Te puede interesar: Una segunda oportunidad para los perros del corredor de la muerte: Saharai Salazar y su labor con los canes “agresivos”

La perra fue encontrada desplomada en una calle de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. No se movía y estaba ya en los huesos, por su deplorable estado, decenas de transeúntes la dieron por muerta.

Las imágenes de la perrita, más tarde nombrada Feisty, rápidamente se viralizaron por todo Nueva York y atrajeron la atención del New York City Second Chance Rescue (NYCSCR), asociación protectora de animales radicada en Nueva York, quienes con la ayuda de un “buen samaritano” lograron trasladar de emergencia al moribundo can a un hospital.

Te puede interesar: Molly, la perra que se escapó de la peluquería y vivió cinco meses entre el maíz

“Varios grupos de ‘lost and found’ enviaron una petición urgente en Facebook, que mostraba una foto de un perro de avanzada edad desplomado en la acera. El mensaje indicaba que el animal estaba abandonado y necesitaba ayuda. Con la ayuda de un buen samaritano, llevamos a la perra a un hospital de emergencia, donde permanece. Está muy enferma y débil”, declaró el NYCSCR a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

Sanando sus heridas

Gracias a la ayuda del NYCSCR la perrita puede gozar de una vida completamente diferente. (Instagram/nycscr)

La asociación encontró a Feisty en una deplorable condición, estaba extremadamente deshidratada, desnutrida, cubierta de orina y pulgas, sin algunos mechones de pelo y sus uñas habían crecido tanto que se habían incrustado en las almohadillas de sus patas, sin embargo, lo más preocupante para sus rescatistas eran unas extrañas masas que habían encontrado en su cuerpo y temían que fueran signo de cáncer de algún tipo. A pesar de su estado de salud y del intenso dolor que sufría, la perrita demostró tener demasiadas ganas de seguir viviendo.

Te puede interesar: Blood Bikes 4 Pets: el proyecto que salva la vida de los animales con transfusiones de sangre a domicilio

En una actualización compartida también en la cuenta oficial de Instagram de la asociación, se ve a Feisty dar un par de pasos, recibir mimos por parte del personal y con un semblante muchísimo más esperanzador. En la descripción del video el NYCSCR mencionó: “La perrita se está recuperando lentamente, está recibiendo antibióticos, líquidos y medicamentos para el dolor y para ayudar a aliviar la picazón de la piel infectada. Durante la próxima semana, permanecerá hospitalizada y continuará recibiendo cuidados de apoyo”.

También puntualizaron que la perrita tenía exámenes de salud programados, como una ecografía abdominal y cardíaca, radiografías de diferentes tipos, biopsias, raspados de piel y un examen médico general para “mayores”, con la finalidad de ayudar a Feisty a salir adelante.

Con su personalidad la perrita se ganó el corazón de todos los voluntarios del refugio, quienes concluyeron el informe de salud mencionando que el can es “una viejecita dulce” y que están perdidamente enamorados de ella.

La nueva vida que siempre mereció

La perrita, ahora nombrada FeeFee, encontró un hogar que le brindará una segunda oportunidad y todo el amor que siempre mereció. (Instagram/nycscr)

Una vez los médicos confirmaron que los bultos del can no eran malignos, el NYCSCR comenzó la búsqueda de una casa permanente que acoja a Feisty una vez salga del hospital y continúe con su proceso de rehabilitación dentro de un hogar que la colme de afecto.

Al día siguiente, sus nuevos “padres” solicitaron su adopción y se llevaron a la perrita, ahora nombrada FeeFee con ellos. “FeeFee está saliendo de su caparazón, ha comenzado a ladrar, exige mimos, comida y atención. Le encanta recibir visitas y conocer a todos durante los paseos. Para ella es muy importante saludar a cada persona que pasa junto a ella”, dijo Ursula Schmidt, nueva dueña de FeeFee al medio de comunicación The Dodo.

Luego de que Schmidt adoptara a FeeFee, el refugio compartió un último video actualizando sobre la situación de la perrita. El clip venía acompañado con el texto: “Bienvenida a tu segunda oportunidad ‘Feisty’. Gracias a todos nuestros seguidores que se unieron cuando publicamos su historia. Hoy está sana y salva en un increíble hogar. Sus ‘padres’ la miman, la cuidan y le dan todo el amor que nunca conoció. Esto es rescate. Esto es amor”.