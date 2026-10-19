Paramount Pictures prepara ‘Red Rising’ con Francis Lawrence y Justin Rhodes

FILE PHOTO: The Paramount logo is shown on a structure at the Paramount studio lot in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 26, 2026. REUTERS/Mike Blake/File Photo

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Paramount Pictures adquirió los derechos cinematográficos de Red Rising, la saga de ciencia ficción creada por Pierce Brown, y prepara una película basada en su primera novela. Francis Lawrence estará a cargo de la dirección, Justin Rhodes escribirá el guion y Brown participará como productor ejecutivo, según una exclusiva publicada este fin de semana por The Hollywood Reporter. Todavía no se anunciaron la fecha de estreno, el inicio del rodaje ni los integrantes del reparto.

Una rebelión nacida en Marte

Publicada originalmente en 2014, Red Rising transcurre en un futuro en el que la humanidad colonizó distintos lugares del sistema solar y organizó su sociedad mediante una jerarquía de colores. Cada casta tiene una función definida, y la experimentación genética refuerza las diferencias físicas y sociales entre sus integrantes.

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En la parte más baja de esa estructura están los Rojos, trabajadores destinados a realizar las tareas más duras. Los Dorados ocupan la cima y controlan el poder político, económico y militar. La organización toma elementos de la Antigua Roma y los traslada a una sociedad futurista atravesada por la desigualdad, las campañas militares y las disputas entre grupos de poder.

El protagonista es Darrow, un joven Rojo que trabaja en las minas de Marte. Darrow cree que su labor ayudará a transformar el planeta en un sitio habitable para generaciones futuras, pero descubre que Marte ya alberga una civilización avanzada y que su pueblo fue engañado para sostener los privilegios de las castas superiores.

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Después de sufrir una tragedia personal, Darrow se incorpora a un movimiento revolucionario. Su misión consiste en infiltrarse entre los Dorados, adoptar otra identidad y atravesar un proceso de selección violento para destruir el sistema desde dentro. La historia combina una competencia por la supervivencia con intrigas políticas y preguntas sobre la venganza, la lealtad y el costo personal de asumir un papel distinto al propio.

La saga vendió millones de ejemplares y Brown trabaja actualmente en su séptima entrega. Ese volumen de personajes, conflictos y reglas sociales plantea una dificultad concreta para la película: presentar con claridad la jerarquía de colores y el plan de Darrow sin convertir el relato en una sucesión de explicaciones.

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El equipo detrás de la adaptación

Lawrence tiene experiencia directa con relatos distópicos y adaptaciones literarias. Dirigió Los Juegos del Hambre: En llamas, las dos partes de Los Juegos del Hambre: Sinsajo y la precuela Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. También estuvo al frente de Soy Leyenda y de la adaptación de La larga marcha, basada en la novela de Stephen King.

El cineasta tiene otros proyectos en desarrollo. Entre ellos están la película de BioShock para Netflix y una secuela de Constantine, su primer largometraje. Antes deberá estrenar Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, prevista para el próximo 20 de noviembre.

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Rhodes ya trabaja con Lawrence en BioShock y tiene experiencia en ciencia ficción como guionista de Terminator: Destino oscuro. En Red Rising deberá condensar una primera novela que pasa del descubrimiento de una mentira social a una competencia despiadada y una conspiración revolucionaria. Por ahora, no se conocen los cambios que realizará el guion ni qué acontecimientos del libro quedarán fuera.

Brown y Lawrence también ejercerán tareas de producción. La presencia del escritor permitirá que participe en el proceso, aunque el cargo de productor ejecutivo no implica control absoluto sobre el guion o las decisiones creativas. Paramount Pictures tampoco informó cuál será el grado concreto de intervención del autor.

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Pierce Brown

Más de una década de proyectos fallidos

El nuevo acuerdo llega después de varios intentos que no alcanzaron la producción. Universal Pictures comenzó a desarrollar una película de Red Rising en 2014, pero el proyecto no avanzó. Más tarde surgió una adaptación televisiva, un formato que podía ofrecer más tiempo para presentar las castas y los numerosos personajes de la saga. Brown confirmó este año que esa versión ya no seguía adelante.

Paramount Pictures retomará ahora el formato cinematográfico y comenzará por la primera novela. El estudio tendrá que construir una película que funcione de manera independiente, aunque el material original continúa durante varios libros. La violencia también deja abierta otra decisión importante: todavía no se informó qué clasificación por edades buscará la producción.

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La compra de los derechos y la incorporación de Lawrence, Rhodes y Brown colocan al proyecto nuevamente en desarrollo, pero todavía quedan varias etapas antes de su llegada a los cines. Paramount Pictures no confirmó actores para interpretar a Darrow y los demás personajes, ni comunicó una fecha de estreno o un calendario oficial de rodaje.