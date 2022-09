“El grito homofóbico debe ser erradicado en los estadios”: Andoni Bello, activista en favor de los derechos LGBT

La FMF realizó campañas para intentar erradicar con la discriminación en los estadios: desde el 2009 tiene un convenio con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). @FueraCloset_AC

Andoni Bello, fundador y líder de la selección mexicana de la diversidad sexual (Tri gay) acusó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en no tener ningún interés en erradicar el grito homofóbico que la FIFA lo ha considera como discriminatorio.

“El grito homofóbico en los estadios es un problema que no se ha atendido adecuadamente, se normaliza o se trata con eufemismos. La forma como hemos visto que la FMF trata el tema es decir ‘respeta’ sin decir a quién y por qué el grito homofóbico debe ser erradicado en los estadios”, explicó el activista en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

El grito homofóbico le provocó varias decenas de multas a la FMF, además de que ya los han sancionado con la falta de aficionados en las gradas al igual de amenazarlos con perder puntos en torneos oficiales.

La FMF realizó campañas para intentar erradicar con la discriminación en los estadios: desde el 2009 tiene un convenio con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Una de las acciones que realizaron, para mantener un control de los gritos homofóbico, es que a los aficionados que acudan a partidos del "Tri" se deberán registrarse en plataformas para que sean identificados.

Una de las acciones que realizaron, para mantener un control de los gritos homofóbico, es que a los aficionados que acudan a partidos del “Tri” se deberán registrarse en plataformas para que sean identificados.

“No les interesa porque el ambiente en el fútbol es uno de los más homofóbicos que hay y no podemos esperar que tengan una sensibilización si no la buscan y no contactan a las organizaciones o equipos que ya hay y que trabajan este tema”, añadió el también fundador del Teatro Queer de México.

Otra de las criticas que hizo Bello fue al convenio entre la FMF y Conapred , que lo único que ve es que quieren acabar con el racismo, pero no con la homofobia.

“Ese convenio no ha tenido ningún sentido, no han resuelto nada. En las campañas los jugadores solo piden respeto, pero no dicen a quién hay que respetar. Sería de más ayuda que un jugador profesional se declarara abiertamente homosexual. Ese dinero invertido en el convenio debería ir a expertos que sepan realmente, a los que estamos por acá no nos han contactado”.

Otra de las criticas que hizo Bello fue al convenio entre la FMF y el Conapred, que lo único que ve es que quieren acabar con el racismo, pero no con la homofobia.

Con la Copa Mundial de Qatar 2022, Yon de Luisa, el presidente de la FMF, mencionó que el equipo mexicano no recibirá multas económicas o vetos de la afición de parte de la máxima federación.

Esto lo mencionó Yon de Luisa en una conferencia de prensa explicando que Femexfut ya no enfrentará castigos de la FIFA porque llegaron a un acuerdo para modificar el sistema de “penalización por comportamientos violentos o discriminatorios en las tribunas para el Tri”.

“Puedo anticiparles que todo este esfuerzo ya rindió frutos. Con la FIFA ya llegamos a un acuerdo en el sentido de que la FIFA va a cambiar su postura de castigos”, explicó el presidente de la Federación Mexicana.

A pesar de ello, señaló que esto no es motivo para que los aficionados vayan a realizar el famoso grito “¡eeh p***o!”, sino que la Liga MX deberá de mantener control en el estadio y sean constantes en sus esfuerzos.

Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa (Foto: Reuters)

Pero si se vuelve a corear el grito en algún partido de la Liga MX, la FIFA va a llegar a un acuerdo para determinar el castigo que tendría que pagar la parte responsable del acto.

“Ahora los castigos de la FIFA van a ir de la mano de los castigos de la Federación Mexicana de Fútbol y de los clubes que impongamos a quienes lleven a cabo los actos de discriminación . Esa es la gran transformación que hemos impulsado con las autoridades de fútbol”, finalizó.

Estos actos han hecho que la FMF buscara maneras para poder eliminar el grito cada vez que un portero despejaba el balón como es el caso de ponerle “Grita México A 21 y C 22″ al torneo o que gritaran “¡Eeh México!” como apoyo a la selección.

En los futuros juegos que tenga la selección se espera que los aficionados no realicen, nuevamente, el grito, pero lo que más esperan es ganar conciencia a las personas del por qué es un insulto, en un país donde la homofobia sigue ganando por goleada.

Con esto se ve el nulo apoyo que la FMF tiene a la selección mexicana de la diversidad sexual ya que se han rehusado a apoyar al Tri gay con el argumento de que compiten en torneos no avalados por la FIFA. Razón por la cual no tienen recursos y dejaron las competencias internacionales desde el 2014.

