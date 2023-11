Investigó la vida en Rusia, la amenazaron y vuelve: “A nuestro país le creció el fascismo en las entrañas, pero nadie es inmune”

Elena Kostyuchenko, la periodista rusa, y la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú.

“Si quieres estar a salvo”, escribe la periodista Elena Kostyuchenko en I Love Russia: Informando desde un país perdido, “debes poner una sonrisa en tu cara”. Kostyuchenko se refiere a las condiciones de vida en uno de los infernales “internados” para discapacitados de Rusia, pero da la sensación de que el sentimiento podría aplicarse al país en general: El requisito previo para estar seguro es la aceptación de las circunstancias más disparatadas, y ni siquiera eso es garantía.

Kostyuchenko fue agredida y detenida en repetidas ocasiones durante las casi dos décadas que pasó informando sobre las terribles condiciones de los grupos minoritarios en Rusia, así como sobre las numerosas empresas imperiales del país. A finales de 2022, le advirtieron de que debía abandonar sus esfuerzos por cubrir los combates en Ucrania porque el gobierno ruso había ordenado su asesinato. Poco después, se trasladó a Alemania, donde cayó enferma; los médicos creen que fue envenenada.

En I love Rusia, Kostyuchenko relata el estado de la sociedad rusa bajo el autoritarismo de Vladimir Putin, en particular las graves dificultades a las que se enfrentan quienes viven en sus márgenes: las personas queer, los indígenas, los discapacitados, las madres que lloran a sus hijos asesinados.

Hablé con Kostyuchenko a través de Zoom.

-¿Qué espera que aprenda la gente al leer su libro?

-Ahora es fácil pensar en los rusos como extraterrestres que tienen una moral y unos valores que no son como los suyos, pero la verdad es que somos muy parecidos. Gente muy corriente. En mi libro, intenté explicar este crecimiento: los ladrillos del muro que se estaba construyendo. No fue rápido. Llevó tiempo y fue paso a paso. Vivíamos en circunstancias cambiantes, y la mayoría estaba ocupada con las cosas habituales, como sobrevivir y cuidar de sus familias. Incluso nosotros, que hacíamos nuestro trabajo como periodistas individuales, hacíamos lo mismo. Estábamos describiendo el proceso de crecimiento del fascismo dentro de nuestro país, pero no hicimos nada eficaz para impedirlo. Y creo que es muy importante -especialmente en el contexto del giro autoritario global- saber que el fascismo puede crecer en cualquier terreno. Nadie es inmune. De hecho, es soportable durante mucho tiempo. Sientes que puedes vivir con ello, hasta que ya no puedes.

-Usted escribió que Putin subió al poder porque la gente pensó que iba a protegerlos. ¿Por qué creyeron eso?

-Putin era un buen contraste con [Boris] Yeltsin, a quien la gente veía como un viejo borracho y loco. Putin era joven y decía las palabras adecuadas, como “valores democráticos”. Como que volveremos a hacer grande a nuestro país. Pero también fue el momento en que aparecieron los grandes atentados terroristas en Rusia y la gente se sintió amenazada. Los atentados no se investigaron lo suficiente, y hay indicios de que algunos de ellos -o todos; no lo sabemos- fueron organizados por los servicios de seguridad. Pero la gente se sintió realmente amenazada. Putin dijo que había una oportunidad maravillosa para hacer frente a la amenaza: basta con matar a todos los terroristas. Y así empezó la segunda guerra de Chechenia. En el contexto de la guerra, la gente quiere estar unida en torno a algún líder. La gente quiere estar junta .Así que Putin fue elegido. Y creo que aprendió bien. Cada vez que su popularidad bajaba, Rusia saltaba a otra guerra. Y funcionó.

-¿Cuáles son las señales de advertencia del fascismo?

-Al principio, la gente no confía en el poder, en los políticos que ya están. Y la diferencia de ingresos y el costo de la vida debe ser enorme. Es muy malo que la gente se acostumbre a la desigualdad: no hay una realidad en común. Entonces te sientes indefenso y sientes que no puedes cambiar nada. Cambian valores morales. La misoginia es clave. Misoginia y oprimir a algún grupo de ciudadanos LGBT siempre funciona. Si hay más de una nación en tu tierra, entonces tiene que quedar claro qué nación es la principal. Algún pequeño conflicto por territorios sería genial. Asesinato de periodistas y activistas independientes. Campos de concentración para discapacitados. Y luego la gran guerra. Este libro se lanzará en Estados Unidos. Quiero que se publique también en ruso para los rusos. Les he enviado el libro a todas las editoriales importantes de Rusia. Me dicen: “Lo leímos, nos gustó mucho, realmente deseo publicarlo pero no podemos, porque según la legislación su libro es un delito, y si lo publicamos somos responsables del delito y no queremos serlo. No queremos ir a la cárcel”.

La Policiá detiene a un manifestante en una protesta contra la invasión rusa de Ucrania. (Sergei MIKHAILICHENKO / AFP)

-El fascismo está en auge en todo el mundo y se pueden ver ecos de lo que ocurrió en Rusia sucediendo en Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer?

-Lo que sin duda haría de otro modo -y fue una trampa en la que no quiero que caigas- es este principio: “No te involucres o perderás tu objetividad, todos debemos ser objetivos y profesionales y bla, bla, bla”. Creo que todo este principio -no involucrarse en las cosas- fue inventado por personas que tenían poder y querían conservarlo porque no querían que los medios de comunicación fueran políticamente activos. Nosotros también creemos en eso: que lo primero que debemos hacer es cumplir con nuestro deber profesional. Pero el deber profesional no es suficiente. Todos tenemos no sólo deberes profesionales sino también deberes civiles, y no se eliminan con los deberes profesionales. Si como periodista sabes que tu país va en la dirección equivocada, debes alarmar al resto.

Muchos rusos educados están muy contentos de creer que la propaganda no les afecta, que algunos estúpidos se ven afectados por la propaganda, pero nosotros sabemos qué es lo que pasa. Cuando crees que la propaganda no te afecta, ya estás bajo su influencia.

No me avergonzaré de ser activista y periodista. Y creo, por supuesto, que debería estar -todos deberíamos estar- mucho más alarmado. Si ves que las cosas se van al infierno, se van al infierno.

Nick Hilden escribe sobre arte, viajes, tecnología y salud para numerosas publicaciones.