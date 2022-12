Una nueva “Excursión a los indios ranqueles”: qué pasó con el pueblo originario a 150 años del clásico de Lucio Mansilla

"Una excursión a los indios ranqueles", de Lucio Mansilla, es considerado como el libro fundacional de la crónica moderna argentina. Una nueva edición trae a este clásico al siglo XXI con una crónica de Alejandro Seselovsky en la que el autor se pregunta "¿Qué pasó con los ranqueles después?", para lo que viajó al mismo lugar que Mansilla, un siglo y medio más tarde.

Argentina tiene una larga tradición en el género de la crónica, cuyo libro fundacional fue el clásico Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio Mansilla. A más de un siglo y medio de su publicación, una nueva edición del libro en el que el escritor, político, diplomático, coronel y cronista argentino narra su viaje a Leubucó, La Pampa, reafirma su papel fundamental en la literatura argentina al mismo tiempo que lo amplía y lo inserta en el siglo XXI.

Además del texto original, esta edición de Una excursión a los indios ranqueles publicada por Marea Editorial viene con prólogo y notas del editor, escritor e investigador Saúl Sosnowski, e incluye además una crónica de Alejandro Seselovsky titulada “¿Qué pasó con los ranqueles después?”, en la que el escritor y periodista viajó al mismo lugar al que Mansilla había viajado un siglo y medio antes para rastrear el paradero del pueblo originario en cuestión.

Este último lanzamiento de la colección Ficciones Reales, dirigida por Cristian Alarcón, propone que leer a Mansilla en el siglo XXI es, además de un placer, un deber hacia los pueblos originarios y a su lucha que hoy sigue viva. Porque somos mestizaje, somos el otro, porque según Mansilla los indios son argentinos y los criollos también son indios.

Escribe Seselovsky: “Esta nueva edición nos entrega varios motivos para brindar. El viaje de Mansilla es un viaje hacia el Otro. También, es el encuentro entre la barbarie y la civilización y el relato de una dolorosa contingencia: la de nuestras fronteras físicas y simbólicas; las que nos unen y nos separan. Indios y cristianos, en 1870, compartieron mate y fogón en las tolderías de Leubucó. Brindamos por ellos: yapaí”.

“¿Qué pasó con los ranqueles después?”, por Alejandro Seselovsky (fragmento)

Portada de la nueva edición de "Una excursión a los indios ranqueles", de Lucio Mansilla, publicada por Marea Editorial, con prólogo y notas de Saúl Sosnowski y una crónica de Alejandro Seselovsky titulada "¿Qué pasó con los ranqueles después?".

Yo amo, sin embargo, el dolor y hasta el remordimiento, porque me devuelve la conciencia de mí mismo.

Un siglo antes de que las literaturas del Yo anegaran el mercado editorial, Lucio Victorio Mansilla elegía estas 18 palabras para darle final a su Excursión. Con este bucle hacia el interior de la condición subjetiva, con esta línea de autorreferencialidad desatada, sobregirada de pronombres, Mansilla cerraba regiamente, con todo impudor, el texto crucial de su vida. Después, en un sentido físico, pero especialmente en un sentido político, dejaba atrás Leuvucó y se traía a la Historia con él.

¿Qué pasó con los Ranqueles después? Cabrales y Baigorritas, Rosas y Epúmeres. ¿Dónde están los Ranqueles hoy? Preguntas que pesan un siglo y medio. Son las ocho de la mañana del 6 de febrero de 2022. Bajo la escalerita del micro que me trajo hasta la terminal de Santa Rosa, La Pampa. Tengo diez días por delante para andar la provincia, encontrar Tierra Adentro e intentar responderlas.

Santa Rosa es limpia y ordenada como una maqueta. Le falta el pánico sordo de las metrópolis y el espectáculo de la indigencia pública. Es una capital que cuida su siesta y su desapuro, y alcanza con caminar unas cuadras por la Avenida San Martín para sentir el llano dominando el damero. El edificio de departamentos, esa criatura de la urbe que nos ha educado en la congregación y el rejunte, es una infrecuencia en Santa Rosa: incluso en el centro mismo de la ciudad, hay los suficientes como para comprobar su escasez. La derivada de esta circunstancia es aire y cielo esparcidos como presencias regulares durante la anchura del día pampeano. Excepto por Santa Cruz y Tierra del Fuego, La Pampa es la provincia menos poblada del país, unos 350 mil habitantes repartidos en casi 150 mil kilómetros cuadrados, extensión que la convierte en la octava provincia más grande de la Argentina. La contrasimetría es contundente: pocos, poquísimos, en una formidable cantidad de tierra. Lo primero que Santa Rosa le ofrece al que llega es lugar. Mucho lugar.

Para el mediodía ya estoy sentado en el despacho breve, apenas ambientado, de José Depetris, el dueño de las llaves que abren las puertas que vengo a timbrar, mi súbito Virgilio en la divina tragedia de la Nación Ranquel.

Según Mansilla, el mestizaje tiene un rol fundamental en la historia argentina ya que "los indios son argentinos y los criollos también son indios".

Depetris tiene 67 años y es cuarta generación de pampeanos por parte de madre. Sin embargo, no lo describe el retinto criollo sino el blanco piamontés de la Italia del norte que lleva en la barba y en la piel, legado de su padre.

La curva de su trayecto político va de la intransigencia de Oscar Alende a un peronismo nestorista que hoy lo tiene como presidente de la bancada justicialista en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, aunque su lugar natural ha sido siempre dirigir la CPE, la Cooperativa Popular de Electricidad, que también lo es de Obras y Servicios Públicos, y distribuye señal de TV, frecuencia de radio y que tiene en Santa Rosa el peso social de un ministerio de gobierno -porque el cooperativismo sustentable es el secreto mejor guardado del interior argentino.

Pero lo importante de Depetris, o por lo menos lo que me tiene sentado ahora en su oficina, son sus dos operaciones restitutivas: su participación en el proceso que terminará regresando el cráneo de Mariano Rosas a Leuvucó en el año 2000; y más especialmente la coautoría, junto al ex comisario Pedro Vigne, de Los rostros de la tierra, iconografía indígena de La Pampa 1870-1950, cuya publicación de Ediciones Amerindia en el 2021 celebró los 20 años de la publicación original.

¿Qué pasó con los Ranqueles después? Los rostros de la tierra consiste en 200 páginas de fotografías, epígrafes y trazas genealógicas que explican la malla de linajes y sucesiones que cerraron el siglo XIX y llegan hasta la exacta mitad del XX. Es un trabajo de indagación de archivos que empezó cuando Depetris tenía 10 años y todavía no pensaba en indagar nada.

Era un chico envuelto en una perplejidad inaugural, más bien callada, de nene, cuando fue observando las diferencias. Iba a los potreros a jugar a la pelota y se miraba el color, miraba el color de sus amigos, volvía a mirarse, volvía a mirarlos y se fue dando cuenta: ahí había una diferencia que reconocer. Era la Santa Rosa de 1965.

Después entendió que esas caras eran caras indias. Y que cada abuela que se moría dejaba una caja de zapatos con fotos bajo los catres, en el fondo de los placares, en los techos de las alacenas. Entonces era ir con los amigos y desempolvar. Y ahí estaban los ranqueles mirando a cámara, tíos jóvenes, padres de familia, los pelos duros, el bigote siempre, el pañuelo al cuello y un chaleco bajo el saco de solapa corta informando que ya eran gente del siglo XX.

Era un joven secundario cuando empezó a metodizar los hallazgos, a escribir un nombre y un apellido en el reverso de las fotos, a ordenarlas en carpetas. Su sociedad con el comisario Vigne le abrió los archivos policiales y ahí accedieron a otro caudal. Hijos de hijos de capitanejos, nietos de caciques, caciques mismos, hombres prontuariados, achumados que conocieron el calabozo después de una agarrada, todavía con el cabreo en la cara que les dejó la memoria de la raza derrotada.

Un día el libro Los rostros de la tierra estuvo terminado y junto a las fotos se inscribieron los textos breves que explican pasados y procedencias, además de unas líneas que son árboles hacia atrás, flechas que van y vienen dibujando clanes y abolengos. Entra Depetris a su despacho. Me saluda con vitalidad campera. Me entrega un ejemplar. La primera hojeada te cansa nomás de pensar en el trabajo que debió haber llevado. La segunda te responde lo que viniste a preguntar: esto es lo que pasó con los Ranqueles después.

Depetris lleva una vida historizando al indio. En las terminales de los pueblos no mata la espera haciendo crucigramas, mejor se entretiene oteando paisanos, sacándole la etnia al indio que espera sentado en el andén con el bolso entre las patas. Más espigado, aceitunada la piel, oliváceo, si es ranquelino. Más petiso, él le dice rechoncho, si es un salinero que viene de la cordillera y va para Gral. Acha. Pampas, Vorogas o Mapuches delatados por la fuerza de un pómulo, la depresión de una ñata, el enchinado de unos ojos.

Llegué a Santa Rosa subido a un prejuicio: encontrar ranqueles me va a poner a levantar baldosas. Va a haber que buscarlos entre los pliegues del tejido social, descubrirlos, ver dónde se amuchan. Diez minutos de charla con Depetris alcanzan para despejarme la ignorancia.

-Acá para encontrar ranqueles lo único que tenés que hacer es salir a la calle.

Cristian Alarcón, director de la colección Ficciones Reales de Marea Editorial, sostiene que leer a Mansilla es, "además de un placer, un deber hacia los pueblos originarios y a su lucha que hoy sigue viva".

La chica de la casa de fotografías, el playero de la estación de servicio, el de la librería que te fotocopia el DNI. No los ves con las vinchas envueltos en la bandera whipala y luchando contra el winca. No. Son integradísima gente de la ciudad que tienen un abuelo Canhué, un tío Carripilón y que viven sus vidas con el dato de sus procedencias encima, como la vive cualquier Bianchi, cualquier Fernández.

Le pregunto a Depetris si conoce descendientes de Mariano Rosas o de su hermano Epúmer; del Cacique Baigorrita; de Ramón Cabral, El Platero. En nuestra charlas previas dijo que me viniera tranquilo, que a alguien me iba a presentar, así que apunto al centro y le nombro a las tres grandes familias, a los tres grandes linajes, a los grandes caciques ranquelinos. El tipo me dice:

-Sí, claro. ¿Por quién querés arrancar?

No esperaba la cuchilla de esta respuesta y me sobresalta la aceleración de una cercanía. ¿Cómo por quién quiero arrancar? ¿Ya se puede arrancar? ¿Hay acaso en estas cuadras que nos rodean, en este mismo edificio, un hijo de un hijo de un hijo de Leuvucó?

De golpe algo me anega, algo que no sé bien de dónde viene, del fondo de mi historia probablemente, o del fondo de la historia de este país en el que nací. Qué sé yo. Me lo trago igual, embucho el nudo que me sube por la garganta porque no quiero arrancar como el porteño que se llora encima en la primera de cambio. Depetris es zorro curtido, igual. Y me saca la ficha. Con una media sonrisa bastante paternal me dice: tranquilo, ahí te lo llamo al Fabricio.

Fabricio es Fabricio Zárate, hijo de Élida Zárate, que lo parió el 17 de Febrero de 1979 en Árbol Solo gracias a los trabajos de Luisa Marigual, la última partera ranquelina, de las que hacía nacer las criaturas en el monte, bajo el Caldén -mentira que La Pampa tiene el Ombú: La Pampa tiene el Caldén.

Élida es hija de Graciano Zárate y Guillermina Baigorrita.

“Di mis órdenes, se pasó la mañana en preparativos para la marcha, y cuando todo estuvo dispuesto me fui al toldo de Baigorrita, entrando en él como en mi casa” (Cap. XLIX, pág 274).

Guillermina es hija de Juana Galván, que es el nombre en español de la ranquelina Quimñchui Callvaiñ, esposa del Cacique Luis Baigorrita, Lucho, hermano del Cacique Mayor Manuel Baigorrita, ambos hijos del gran Yanquetruz.

