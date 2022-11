“La naturaleza del deseo”: dos personajes que se someten a una aventura clandestina que los ayude a sentirse vivos

Después de haber publicado “La estación de las mujeres” en 2019, y tras una pausa de poco más de dos años, la escritora chilena Carla Guelfenbein vuelve a lanzar una novela bajo el sello editorial del Alfaguara. La escritora se aventura a relatar una particular historia de amor que se aleja por mucho de los melosos cuentos de hadas y de las novelas rosas, en su nueva narración, titulada “La naturaleza del deseo”, busca reivindicar y resignificar la pasión sin escatimar recursos en una prosa transgresora que cuenta la historia de la escritora S.

“Esta novela es tal vez la más difícil y sin duda la más arrojada que he escrito. Tardé cinco años en terminarla. Quería crear una historia que me permitiera explorar el amor pasional, vislumbrar qué lo enardece, qué lo mata, cuáles son sus límites y si los tiene. Muchas veces sentí temor y pudor ante los lugares a los que los protagonistas me llevaron. Era como lanzarme desde las alturas, y a medio camino darme cuenta que no tenía fondo, y que ya no había vuelta atrás”, explica Carla Guelfenbein.

La novela presenta la historia de S, una escritora que vive en Londres, ha perdido un hijo y con él lo que la ataba a la vida, inclusive a su matrimonio; F es abogado y lleva con su mujer una tranquila vida en Santiago de Chile. S y F se conocen en Londres y a partir de entonces comienzan a reunirse de forma clandestina en diversas ciudades, al tiempo que mantienen una obsesiva comunicación a distancia como fundamento de su aventura. En esta novela lo erótico y la sexualidad toman un protagonismo crucial en la trama que se centra en los pros y los contras de tomar una nueva oportunidad de la vida y en lo que puede pasar cuando se apaga la pasión.

Junto a F, la protagonista recuperará el impulso erótico y las ganas de volver a sentir, amar, explorar el mundo y aventurarse; sin embargo, los kilómetros que los separan y el desconocimiento que cada uno tiene sobre la vida cotidiana del otro, llevarán a S a enfrentarse a circunstancias que ni en sus sueños o pesadillas hubiera podido imaginar. La novela “La naturaleza del deseo” explora de manera explícita por la sensualidad de los amantes, Carla Guelfenbein presenta un recorrido por las zonas del cuerpo y la mente donde nacen los deseos más intensos y expanden hasta gobernar la propia voluntad.

“S y F, tienen identidad, por supuesto, pero los despojos de todas las asociaciones que puedan tener les saco todas las connotaciones de clases sociales y de todo para que queden desnudos uno frente al otro en estas ciudades que tampoco tienen nombre, de modo que son un telón de fondo para que en primer plano estén ellos; esté su cuerpo, estén sus emociones, estén sus identidades en relación al otro”, dijo Carla Guelfenbein en entrevista con The Objective.

La chilena construye en esta novela un relato intimista que revela el poder enceguecedor de las ilusiones y de las historias que se autorrelatan a sí mismos, para continuar viviendo. S y F, son el reflejo de una mirada aguda sobre la naturaleza y la condición humana, y demuestran hasta donde se puede llegar a conocer al otro, sin equivocarse. El escrito de Carla Guelfenbein profundiza en los límites afectivos y corporales, en una narrativa que los tensa hasta la última oportunidad y la que le otorga la oportunidad al lector de explorar la esencia humana del placer. Guelfenbein también es autora de las novelas “El revés del alma”, “La mujer de mi vida”, “El resto es silencio” y “Nadar desnudas” entre otras.

