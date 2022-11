La novela “Número dos” la desgracia del niño que casi fue Harry Potter, de David Foenkinos

El cineasta y escritor francés David Foenkinos, en su novela titulada “Número dos”, editado por el sello de Alfaguara, sigue de cerca las peripecias y la experiencia del niño que se sometió a los largos castings y compitió hasta el final con Daniel Radcliffe para encarnar en la pantalla grande a Harry Potter, el protagonista de la saga homónima escrita por J.K. Rowling. A partir de este universo mágico el novelista crea una historia paralela del niño que no fue, un relato fatalista de éxito y fracaso que sigue paso a paso las dificultades y frustraciones del protagonista. El autor dibuja una historia de presión, depresión y la posibilidad de reponerse del fracaso.

En 1997 se lanzó “Harry Potter y la piedra filosofal”, el primer tomó de la saga escrita J.K. Rowling, la historia del pequeño mago que rápidamente se convirtió en un Best Seller y catapultó a su creadora a la fama mundial. El título rápidamente escaló entre los libros más vendidos y, para antes del año 2001, ya se planeaba la adaptación cinematográfica del primer libro de la saga.

Para encontrar al niño que le diera vida a Potter, se convocaron a casting a miles de pequeños; durante esa selección, en el último proceso, un joven que permanece en el anonimato, ocupó el segundo lugar y perdió el papel ante la elección de Radcliffe.

“Yo he tenido muchos fracasos. Para empezar, personales. Mis primeros libros no funcionaban y las cosas realmente cambiaron en mi vida cuando publiqué La delicadeza. Por eso a mí siempre me resulta especial hablar sobre esto. Antes de conseguir el éxito, para mí, mi vida no era un fracaso. Para mí era una construcción necesaria para llegar a donde llegué. Todo lo que tiene valor requiere un esfuerzo. Y el fracaso tiene un valor. Me encanta esa frase que se le atribuye a Churchill: — el éxito es de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo ”, dijo David Foenkinos en entrevista con la revista Esquire.

David Foenkinos rescata en sus páginas la experiencia de este niño que se quedó a un peldaño de convertirse en el estandarte de toda una generación fanática del mundo mágico. “Número Dos” sigue la vida de este chico a quien Foenkinos nombra Martin Hill, un hijo de padres divorciados, con gafas redondas de borde negro a quien vida le cambia drásticamente cuando acude por azar a la productora londinense en la que trabaja su padre; durante su visita se encuentra con David Heyman, quien se encuentra inmerso en la búsqueda de un actor para que encarne a un joven mago.

Después de una exhaustiva selección, y tras ser descartado a último momento, Martin irá cayendo en sucesivos ciclos de depresión con cada nueva entrega de los ocho libros que componen la saga de Rowling y sus posteriores adaptaciones al cine. A su alrededor, todo le recuerda el éxito avasallador de su rival y, poco a poco, mientras Daniel Radcliffe disfruta de las mieles de su protagonismo, la vida y existencia de Martin comienza a parecerse a la de un atormentado personaje de ficción.

David Foenkinos realiza un recorrido en el que descubrirá si Martin será capaz de sobreponerse a la marcha de su destino y si puede rescatar del fracaso la fuerza para continuar.

El escritor narra el fracaso que significó haber perdido el papel de su vida, en un recorrido desde lo que significa semejante pérdida para un niño de once años y la fama mediática que adquirió la saga, los actores y todo lo que significó para Gran Bretaña un fenómeno tan grande como The Beatles o Paddington, convertidos en referentes mundiales de lo británico. “Número Dos” es la historia del casi Harry Potter, que ve cómo su vida va quedando atrás, en comparación con los afortunados que formaron parte del éxito que a él le dio la espalda.

Foenkinos es un escritor que no ha dudado en mostrar desde sus comienzos cuales serían los temas recurrentes de su obra literaria, obsesiones en las que el escritor profundiza: penas y amor, temas a partir de los cuáles ha escrito novelas como “Charlotte” y “La delicadeza”, una obra con una gran carga de tristeza impregnada en su trama, su recurso narrativo no se repite en cada obra, ha demostrado ser un escritor que busca nuevas perspectivas en los lugares comunes del ser humano hasta encontrar ese punto de quiebre inseguridad y aproximación al fracaso.

