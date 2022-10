La escritora argentina Fernanda García Lao presentó en México sus libros “Sulfuro” y “Nación vacuna”

La escritora argentina Fernanda García Lao presentó en la FILZócalo 2022 (Feria Internacional de Libro de Zócalo), celebrada en la capital mexicana, su más reciente novela titulada “Sulfuro”. Esta es la primera vez que Lao presenta sus libros en México, incluyendo su obra anterior, “Nación vacuna”, que ya han sido editadas en España y Argentina.

La novela “Sulfuro” trata sobre la historia de su protagonista, que tiene la habilidad de transitar entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un recorrido entre la locura y a cordura. Lao presenta los delirios de una madre obsesionada por las vidas de los santos y los desaires de su marido; su joven hija está desde hace años obsesionada por alcanzar una normalidad, motivada por cambiar el rumbo de su vida, se casa pronto y se divorcia, se vuelve a casar y se instala en un barrio tranquilo en apariencia.

Cerca de su nueva residencia, al otro lado de la calle, hay un cementerio. La cercanía que mantiene con los que ya no están, esos que llama “los otros”, esos muertos que se mezclan con su vida, es el momento crucial de un recorrido sin retorno hacia lo que alguna vez Lovecraft llamó un viaje hacia las montañas de la locura. “Sulfuro” es en sí un relato de miedos y fantasmas en el que la escritora explora los límites de la fragilidad mental y hace una mordaz critica a los esquemas sociales.

“La protagonista es triste, pero la novela es veloz; esta protagonista nació, porque yo viví durante veinte años a dos cuadras de un cementerio, y era parte natural del barrio, lo cruzaba para ir a comprar y volvía- explicó Fernanda García Lao durante su participación en la FILZócalo 2022 -. En alguna ocasión en la que yo me sentí mal, encontré en él un momento para disfrazar la tristeza, porque me paraba en la tumba de un desconocido y tenía el permiso de llorar, me hice amiga de cada una de las lápidas, contemplando el relato que se encuentra en cada una de ellas”.

El reciente lanzamiento de Fernanda García Lao, desde sus primeras líneas pinta para no ser una historia perfumada, inofensiva o mansa; la autora hace de “Sulfuro” un relato en el que la protagonista rodeada de muerte y apariciones, tendrá que soportar la permanencia hipócrita de las buenas costumbres, es todo un recorrido en que Lao se permite desde su trinchera derrocar lo convencional, siempre con la clara intensidad poética y la desbordada imaginación que la ha caracterizado en sus anteriores publicaciones, lo que la ha llevado a ser reconocida como una de las escritoras más originales e irreverentes de la nueva narrativa latinoamericana.

En sus más de 150 páginas escritas, Fernanda García Lao construye un recorrido en que la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos cada vez, es menos visible para su protagonista; “Sulfuro” originalmente fue editado bajo el sello de Candaya. La autora a su paso por la capital mexicana también presentó “Nación vacuna”, su libro de 2020 en que retoma la locura colectiva provocada por las noticias y falsas creencias que surgen después de una guerra y sobre todo con el surgimiento de una enfermedad desconocida, una historia en cualquier intento de rebelión se ve anulado por el sistema.

“Yo soy una escritora de la carne, para mí el cuerpo es fundamental en el relato; yo vengo del teatro, no trabajo más como actriz, solo cuando escribo me creo mis personajes y asocio con mi cuerpo. Necito pasar las ideas al cuerpo, leo en voz alta para que suene, porque escribir es armar una melodía, lleva ritmo y hay frases que discuten entre sí; Me gusta pensar el cuerpo como un manojo de ideas”. Declaró Fernanda García Lao en la FILZócalo 2022.

SEGUIR LEYENDO: