Del libro más caro del mundo a sus recomendaciones literarias: Bill Gates, el magnate lector

Bill Gates y su afición a la lectura, que lo acompaña desde chico

¿Cuántos libros lee una de las personas más influyentes del mundo? Bill Gates contó que lee 50 libros al año. Pero este hábito no es nuevo, ni tiene recetas mágicas. Como tampoco lo tiene el éxito que forjó en su carrea. La lectura lo acompañó siempre. La ficción y el ensayo —dijo en una entrevista que la revista Time publicó a finales de mayo— han sido factores centrales de su éxito como empresario: “Leer alimenta el sentido de la curiosidad ante el mundo, que creo que me ayudó a impulsarme en mi carrera y en el trabajo que ahora hago en la fundación”.

Pero, ¿cómo empezó el hábito lector? El multimillonario cofundador de Microsoft dio sus primeros pasos en la lectura mientras vivía junto a su familia en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Le llamaron la atención los libros de ciencia ficción -género muy cercano a la ciencia y la tecnología-, y lo convirtieron en una persona soñadora con objetivos tan ambiciosos como “poner un PC con Windows en cada casa”.

Esa fue la puerta de entrada a una pasión que no lo abandonó nunca y que, con el paso de los años, se extendió a todo tipo de textos. Parece, también, que los libros son el ingrediente imprescindible para la eterna juventud: “En realidad uno sólo empieza a envejecer en el momento en que deja de aprender. Cada libro me enseña algo nuevo o me ayuda a ver las cosas de otra manera”, dijo Gates.

Bill Gates y su nuevo libro. (Foto Getty)

La técnica de Bill Gates

El magnate lee un libro por día , ¿cómo se concentra y absorbe tanta información? En una entrevista, el empresario informático dijo que tiene un sistema específico. Por ejemplo, señala que hay que tener en cuenta el contexto de lo que se lee y considerar los textos como piezas de rompecabezas. Leer historias de los científicos y los períodos temporales ayudan a enmarcar las lecturas. Gates sugiere estar atento y concentrado y también recomienda anotar -a mano- en los márgenes, porque ayuda a pensar lo que el texto indica.

El empresario informático prefiere los libros en papel a los e-books. En 1998, cuando le ofrecieron el prototipo del primer libro electrónico, no se dio cuenta de que tenía en sus manos el futuro de la lectura. El empresario rechazó así el primer e-reader. Al poco tiempo, salían los modelos Softbook, de la compañía de igual nombre, y Rocket eBook de NuvoMedia.

Gates también destaca la importancia de la lectura consciente . En una entrevista para Quartz en 2017, señaló que “Cuando lees tienes que tener cuidado: debes estar atento y concentrado. Sobre todo, si es un libro de no-ficción. ¿Estás constantemente adquiriendo conocimiento nuevo o al menos vinculando lo que lees a algo que ya sabes?”.

El libro más caro del mundo

Bill Gates no solo es un ávido lector. También es la persona que pagó el precio más alto que se haya pagado jamás por un libro. A través de la casa de subastas Christie´s en Nueva York, el empresario informático desembolsó la exorbitante suma de USD 30,802,500 por un libro. ¿Qué tiene de especial esta adquisición? Este cuaderno resultó ser uno de los 32 diarios de Leonardo Da Vinci que habían sobrevivido 500 años. Este libro, que se habría escrito entre 1508 y 1510, se conoce también como el Código Leicester o Códice Hammer y se trata de una compilación de textos y dibujos realizados por el maestro florentino del Renacimiento.

El fundador de Microsoft escribió en su blog cómo fue el obtener un código tan antiguo y valuado en tanto dinero, además del por qué le dejó el nombre del primer dueño y por qué no le puso “El código Gates”. “Después de ganar la licitación, rompí una larga tradición. Se suponía que debía cambiar el nombre de Codex Hammer (el propietario anterior era el industrial Armand Hammer) a Codex Gates, pero pensé que sonaba tonto y cambié el nombre de nuevo a Codex Leicester, el nombre que tuvo desde 1719 hasta 1980″, escribió Gates en su blog.

Bill & Melinda Gates. La Fundación, en Seattle. (FotoREUTERS/Lindsey Wasson/File Photo)

El artista florentino era aficionado a tomar notas y muchas de ellas eran para sí mismo, por eso cuando uno piensa de qué es lo que se podría encontrar en el códice, estos son más relacionados a un diario. Aunque en algunas páginas tiene dibujos de diseño de vestuario o mecanismos que se le ocurría para sus máquinas, razón por la cual el Museo Metropolitano de Nueva York se refirió a sus diarios como “el más asombroso testimonio de los poderes de la observación e imaginación humanas puestos sobre papel”.

Gates, el recomendador y escritor

Bill Gates saltó de la posición de lector a la de escritor con títulos como Cómo evitar el desastre climático y Camino al futuro, entre otros. Pero la actividad más destacada relacionada con la lectura es la de recomendación de libros. En su blog GatesNotes recomendó cinco títulos con un denominador común: libros que lo llevaron a la vida de los otros: “Los libros de esta lista de lecturas de verano me sacaron de mis experiencias y me mostraron cosas que arroja nueva luz sobre cómo nuestras experiencias nos moldean y en qué dirección podría ir la humanidad”.

-Homo Deus. Breve historia del mañana, de Yuval Noah Harari. El inversionista y filántropo ya había recomendado Sapiens: de animales a dioses, la obra anterior de este historiador israelí. En este libro, sintetizó Gates, “argumenta que los principios que han organizado la sociedad van a cambiar radicalmente en el siglo XXI, con grandes consecuencias”.

-Born a Crime, de Trevor Noah. El comediante de The Daily Show publicó sus memorias, en las que narró su nacimiento en Johannesburgodurante el apartheid, hijo de una madre negra y un padre blanco, y cómo se abrió camino en una sociedad que condenaba a las personas birraciales y las familias mixtas.

-Reparar a los vivos, de Maylis de Kerangal. El libro narra la muerte de un joven en un accidente y la decisión de sus padres de donar su corazón. “Pero la trama es algo secundario ante la fuerza de sus palabras y sus personajes”, dijo Gates.

-Hillbilly Elegy, de J.D. Vance. En los Estados Unidos se ha citado muchas veces, desde el triunfo de Donald Trump, esta memoria de “una familia y una cultura en crisis”, la clase baja del país profundo, en este caso ubicada en los Apalaches.

-A Full Life, de Jimmy Carter. Lo elogió porque lo sintió “oportuno” en este momento, cuando “la confianza pública en las figuras políticas nacionales y las instituciones es baja”.

Qué lee quien piensa el futuro

Bill Gates tiene tres favoritos que nada desplaza. Los ángeles que llevamos dentro, de Steven Pinker, subtitulado El declive de la violencia y sus implicaciones, es el número uno, y el que recomienda con más frecuencia. “Cambió mi manera de pensar el mundo”, dijo en la entrevista. Actualmente, en su blog oficial, realiza recomendaciones de libros.

En el segundo puesto se destaca una colección de ensayos que John Brooks publicó en la revista The New Yorker, Business Adventures (Aventuras de negocios), que Gates leyó hace años por recomendación de Warren Buffett. “Sigue siendo el mejor libro de finanzas que he leído”, lo definió. “Me inspiró mientras dirigía Microsoft”.

La tercera preferencia es una de las obras más importantes de la ficción estadounidense: El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. “Es la novela que más releo”, dijo.

